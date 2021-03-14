Нам не нужен "Северный поток-2", - вице-президент Еврокомиссии Тиммерманс
Новый газопровод "Северный поток-2" не является необходимым для Европы. Однако Брюссель может сделать так, чтобы он соответствовал правилам Евросоюза.
Об этом в интервью Tagesspiegel заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, Еврокомиссия по-прежнему против строительства нового газопровода из России в Германии.
"Нам не нужен "Северный поток-2", но он действительно существует. Тем не менее, Еврокомиссия должна обеспечить использование "Северного потока-2" в соответствии с правилами ЕС. России это не нравится. Но это правила ЕС", - заявил он.
Тиммерманс уточнил, что согласно правилам ЕС, трубопровод не должен ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Европы.
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Лана ЗЕРКАЛЬ про північний потік-2
Он сам-то понимает, что бормочет? Как ещё один газопровод может навредить энергобезопасности ЕС? Он навредит безопасности и доходам Украины, неужели евробоссам трудно это сказать вслух?
_Этот грёбаный трубовод самим своим существованием уже угроза для Европы! Это и есть оружие путлера против Европы и НАТО!
Или этот Тиммерманс не получил долю в грязьпроме, или он просто нормальный человек.
Ахренеть.