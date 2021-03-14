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Нам не нужен "Северный поток-2", - вице-президент Еврокомиссии Тиммерманс

Нам не нужен

Новый газопровод "Северный поток-2" не является необходимым для Европы. Однако Брюссель может сделать так, чтобы он соответствовал правилам Евросоюза.

Об этом в интервью Tagesspiegel заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Еврокомиссия по-прежнему против строительства нового газопровода из России в Германии.

"Нам не нужен "Северный поток-2", но он действительно существует. Тем не менее, Еврокомиссия должна обеспечить использование "Северного потока-2" в соответствии с правилами ЕС. России это не нравится. Но это правила ЕС", - заявил он.

Тиммерманс уточнил, что согласно правилам ЕС, трубопровод не должен ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Европы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока 2", - Блинкен

Автор: 

Еврокомиссия (1444) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+11
Да и Северный Поток 1 тоже ХРЕН кому нужен ... закрыть к ****ям ....
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14.03.2021 15:10
+9
Непотрібний,але нехай буде? По їх правилам.Але все таки нехай буде. Софістика.
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14.03.2021 15:16
+6
"Тиммерманс уточнил, что согласно правилам ЕС, трубопровод не должен ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Европы"

Он сам-то понимает, что бормочет? Как ещё один газопровод может навредить энергобезопасности ЕС? Он навредит безопасности и доходам Украины, неужели евробоссам трудно это сказать вслух?
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14.03.2021 15:16
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Правила форума Совет форумчан
Да и Северный Поток 1 тоже ХРЕН кому нужен ... закрыть к ****ям ....
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14.03.2021 15:10 Ответить
Непотрібний,але нехай буде? По їх правилам.Але все таки нехай буде. Софістика.
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14.03.2021 15:16 Ответить
Ох уж этот влажный мокшанский фетиш
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14.03.2021 15:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lTpcIS79hHo&t=1443s "Тільки з сильними розмовлятимуть на рівних!": Лана ЗЕРКАЛЬ у Рандеву з Яніною Соколовою

Лана ЗЕРКАЛЬ про північний потік-2
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14.03.2021 15:23 Ответить
Вы можете обосновать свой пост про пенопласт
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14.03.2021 15:19 Ответить
Может я чего то не догоняю, не понимая каким образом строительный материал пенопласт имеет отношение к газовому потоку -2 и к нам
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14.03.2021 15:29 Ответить
"Тиммерманс уточнил, что согласно правилам ЕС, трубопровод не должен ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Европы"

Он сам-то понимает, что бормочет? Как ещё один газопровод может навредить энергобезопасности ЕС? Он навредит безопасности и доходам Украины, неужели евробоссам трудно это сказать вслух?
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14.03.2021 15:16 Ответить
Платили, дружище платили. Потеря 1-2 млрд. зелени это серьёзно.
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14.03.2021 15:22 Ответить
_Чтобы убить СП-2 дядюшка Сэм должен бить по европейскому бизнесу, который в этом учавствует и рассчитывает на пир с людоедами. Но! Байден как раз именно этого делать и не желает, сопротивляется! Так что увы.
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14.03.2021 15:16 Ответить
https://censor.net/ru/user/188648 То що Байден агент *****?
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14.03.2021 15:24 Ответить
и Трамп тоже.
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14.03.2021 23:09 Ответить
Кроме мокшанских свинособак на данный момент больше никто не строит северный поток 2
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14.03.2021 15:26 Ответить
Мокшанские свинособаки не способны строить, гавкать - и то не в такт, - вот их удел.
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14.03.2021 15:33 Ответить
_Ты не понял: чтобы СП-2 сдох - от него должны отказаться Германия и иже с ними. Вот на кого надо давить чтобы на самом деле - я имею в виду в действительности - убить СП-2. Всё прочее - имитация бурной деятельности и свидетельство нежелания убивать поток.
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14.03.2021 15:35 Ответить
скорее строительство СП-2 это имитация бурной деятельности)
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14.03.2021 16:11 Ответить
Ну и дура.
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14.03.2021 17:12 Ответить
"Тиммерманс уточнил, что согласно правилам ЕС, трубопровод не должен ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Европы."
_Этот грёбаный трубовод самим своим существованием уже угроза для Европы! Это и есть оружие путлера против Европы и НАТО!
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14.03.2021 15:19 Ответить
Однак він добудовується.
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14.03.2021 15:23 Ответить
Нет. Он не достраивается - его достраивают!
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14.03.2021 15:35 Ответить
https://censor.net/ru/user/188648 Але скоро його добудують.
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14.03.2021 15:39 Ответить
да пофиг вообще, достроят и законсервируют.
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14.03.2021 16:12 Ответить
Раша играет всегда не по правилам, вот в чём проблема, поэтому дядя Тиммерманс рискует наступить на грабли в очередной раз достроив поток по правилам и "получить в табло"от кремля ,как и было раньше
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14.03.2021 15:23 Ответить
Никакого риска нет - есть гарантия что именно так оно и будет.
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14.03.2021 15:36 Ответить
"по правилам" означает, что владельцем трубопровода и продавцом газа не может быть одно лицо. Также, это означает отчисления за эксплуатацию трубопровода, даже если он будет стоять пустой - собственно, на это Германия в основном и рассчитывает.
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14.03.2021 16:09 Ответить
Тут одно из двух.
Или этот Тиммерманс не получил долю в грязьпроме, или он просто нормальный человек.
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14.03.2021 15:25 Ответить
а йбнтому янєлоху нужєн імпорт електроенергії з наросії.
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14.03.2021 15:28 Ответить
Еврокомиссия должна обеспечить использование "Северного потока-2"
Ахренеть.
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14.03.2021 15:32 Ответить
шо, оп"ять?))) завтра знову будуть добудовувати
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14.03.2021 15:48 Ответить
чувашско-мокшанской орде не нравится абсолютно всё, что по правилам....правилам цивилизованного порядка..у этих обезьян природная стихия - это хаос
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14.03.2021 16:13 Ответить
Нехай ЕС не лукавить,чим більше газопроводів в ЕС тим вони мають більше шансів не залишитися без газу.Адже гарача війна кацапії з Україною їх відріже від транзитної труби через Україну.Ось тому санкції ЕС на кацапію зводяться до погрожування пальцем а не реальними кроками.
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14.03.2021 16:21 Ответить
Нам не потрібен "Північний потік-2", - віцепрезидент Єврокомісії Тіммерманс - Цензор.НЕТ 1197
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14.03.2021 16:49 Ответить
твари европейские- если не нужен - закройте к к,,ям,но он им и рашистам очень нужен, посему позорники и втирают ложь Тем не менее, Еврокомиссия должна обеспечить использование "Северного потока-2" в соответствии с правилами ЕС. России это НРАВИТСЯ ТАК КАК РАБСЕЯ НАЧИНАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЫ ,УЖЕ ЗНАЛА О ПРАВИЛАХ . Но это правила ЕС", - заявил он.Твари
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14.03.2021 17:08 Ответить
ЕС он может быть и не нужен, а вот Германии еще как нужен, сесть на распределение газа это хорошие деньги и влияние
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14.03.2021 19:07 Ответить
виляние, юление и предложение поторговаться вижу в этом заявлении.
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14.03.2021 23:12 Ответить
 
 