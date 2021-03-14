Нам не потрібен "Північний потік-2", - віцепрезидент Єврокомісії Тіммерманс
Новий газопровід "Північний потік-2" не є необхідним для Європи. Однак Брюссель може зробити так, щоб він відповідав правилам Євросоюзу.
Про це в інтерв'ю Tagesspiegel заявив віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, Єврокомісія, як і раніше, проти будівництва нового газопроводу з Росії до Німеччини.
"Нам не потрібен "Північний потік-2", але він справді існує. Однак Єврокомісія має забезпечити використання "Північного потоку-2" відповідно до правил ЄС. Росії це не подобається. Але це правила ЄС", - заявив він.
Тіммерманс уточнив, що, згідно з правилами ЄС, трубопровід не має ставити під загрозу безпеку енергопостачання Європи.
Топ коментарі
+11 Серый Вовк
показати весь коментар14.03.2021 15:10
+9 Василь Довганенко #437088
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+6 Федот Данетот #484326
показати весь коментар14.03.2021 15:16
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Лана ЗЕРКАЛЬ про північний потік-2
Он сам-то понимает, что бормочет? Как ещё один газопровод может навредить энергобезопасности ЕС? Он навредит безопасности и доходам Украины, неужели евробоссам трудно это сказать вслух?
_Этот грёбаный трубовод самим своим существованием уже угроза для Европы! Это и есть оружие путлера против Европы и НАТО!
Или этот Тиммерманс не получил долю в грязьпроме, или он просто нормальный человек.
Ахренеть.