Нам не потрібен "Північний потік-2", - віцепрезидент Єврокомісії Тіммерманс

Новий газопровід "Північний потік-2" не є необхідним для Європи. Однак Брюссель може зробити так, щоб він відповідав правилам Євросоюзу.

Про це в інтерв'ю Tagesspiegel заявив віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Єврокомісія, як і раніше, проти будівництва нового газопроводу з Росії до Німеччини.

"Нам не потрібен "Північний потік-2", але він справді існує. Однак Єврокомісія має забезпечити використання "Північного потоку-2" відповідно до правил ЄС. Росії це не подобається. Але це правила ЄС", - заявив він.

Тіммерманс уточнив, що, згідно з правилами ЄС, трубопровід не має ставити під загрозу безпеку енергопостачання Європи.

Читайте також: США обмірковують можливі додаткові санкції проти "Північного потоку-2", - Блінкен