В ЕС есть сторонники закупки российской COVID-вакцины, - Reuters

Европейский Союз публично отверг российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", но некоторые правительства стран ЕС рассматривают возможность начала переговоров с разработчикам вакцины.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что для запуска процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.

ЕС подписал соглашения с шестью западными производителями вакцин и начал переговоры еще с двумя. На данный момент он одобрил четыре вакцины, но сбои в производстве замедлили его кампанию по вакцинации, и некоторые государства-члены ищут свои собственные решения, как ускорить прививки.

В Евросоюзе Венгрия и Словакия уже купили российскую вакцину, а Чехия проявила такую ​​заинтересованность. По словам европейского чиновника, Италия рассматривает возможность использования крупнейшего в стране биореактора по производству вакцин на заводе ReiThera недалеко от Рима для производства "Спутник V".

Другой чиновник ЕС сказал, что завод ReiThera упоминался итальянскими официальными лицами как возможный объект для производства вакцин против COVID-19, производимых другими компаниями, а не только отечественными.

Компания ReiThera, 30% которой принадлежит государству и которая разрабатывает собственный препарат от COVID-19, отказалась от комментариев.

Пресс-секретарь министерства промышленности Италии отказалась комментировать разговоры о возможном использовании завода ReiThera для создания "Спутник V". Но она сказала: "Мы будем производить все авторизованные вакцины везде, где это возможно".

Если Рим согласится на сделку с ReiThera, это будет самым значительным одобрением для российской вакцины "Спутник V", которое затмит соглашения, подписанные Москвой с другими странами, такими как Бразилия, Аргентина и Индия.

Берлин также выразил заинтересованность в производстве "Спутника V" в Германии в случае, если вакцина будет одобрена.

Российский фонд прямых инвестиций заявил, что обсуждает операции по производству вакцины с несколькими странами ЕС.

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