В ЕС есть сторонники закупки российской COVID-вакцины, - Reuters
Европейский Союз публично отверг российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", но некоторые правительства стран ЕС рассматривают возможность начала переговоров с разработчикам вакцины.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что для запуска процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.
ЕС подписал соглашения с шестью западными производителями вакцин и начал переговоры еще с двумя. На данный момент он одобрил четыре вакцины, но сбои в производстве замедлили его кампанию по вакцинации, и некоторые государства-члены ищут свои собственные решения, как ускорить прививки.
В Евросоюзе Венгрия и Словакия уже купили российскую вакцину, а Чехия проявила такую заинтересованность. По словам европейского чиновника, Италия рассматривает возможность использования крупнейшего в стране биореактора по производству вакцин на заводе ReiThera недалеко от Рима для производства "Спутник V".
Другой чиновник ЕС сказал, что завод ReiThera упоминался итальянскими официальными лицами как возможный объект для производства вакцин против COVID-19, производимых другими компаниями, а не только отечественными.
Компания ReiThera, 30% которой принадлежит государству и которая разрабатывает собственный препарат от COVID-19, отказалась от комментариев.
Пресс-секретарь министерства промышленности Италии отказалась комментировать разговоры о возможном использовании завода ReiThera для создания "Спутник V". Но она сказала: "Мы будем производить все авторизованные вакцины везде, где это возможно".
Если Рим согласится на сделку с ReiThera, это будет самым значительным одобрением для российской вакцины "Спутник V", которое затмит соглашения, подписанные Москвой с другими странами, такими как Бразилия, Аргентина и Индия.
Берлин также выразил заинтересованность в производстве "Спутника V" в Германии в случае, если вакцина будет одобрена.
Российский фонд прямых инвестиций заявил, что обсуждает операции по производству вакцины с несколькими странами ЕС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ліпше індійський "шмурдяк" аніж агресорська "вакцина"!
Тезисно:
* Никакой "катастрофы с тромбозами от астразенеки" нет в природе - это очередной вброс российских троллей.
* Частота тромбоза после (не вследствие!) вакцинации файзером и астразенекой **одинаковая**.
* Частота тромбоза - примерно 1.5 случая на миллион доз. Частота смертельного исхода - примерно 1 случай на 10 миллионов доз.
Это **ничтожно мало** и сопоставимо с частотой возникновения смертельного анафилактического шока - тоже 1-2 случая на миллион доз любой вакцины, не обязательно ковидной.
Подозреваю, что если посчитать частоту тромбозов безотносительно к вакцинации - получится то же самое.
А вот сам ковид таки повышает риск загнуться от тромбоза в тысячи раз по отношению к фоновому уровню.
https://www.facebook.com/100004654865171/posts/1933878590110618/ Семен Есилевский