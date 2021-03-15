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Новости Коронавирус и карантин
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В ЕС есть сторонники закупки российской COVID-вакцины, - Reuters

В ЕС есть сторонники закупки российской COVID-вакцины, - Reuters

Европейский Союз публично отверг российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", но некоторые правительства стран ЕС рассматривают возможность начала переговоров с разработчикам вакцины.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что для запуска процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.

ЕС подписал соглашения с шестью западными производителями вакцин и начал переговоры еще с двумя. На данный момент он одобрил четыре вакцины, но сбои в производстве замедлили его кампанию по вакцинации, и некоторые государства-члены ищут свои собственные решения, как ускорить прививки.

В Евросоюзе Венгрия и Словакия уже купили российскую вакцину, а Чехия проявила такую ​​заинтересованность. По словам европейского чиновника, Италия рассматривает возможность использования крупнейшего в стране биореактора по производству вакцин на заводе ReiThera недалеко от Рима для производства "Спутник V".

Другой чиновник ЕС сказал, что завод ReiThera упоминался итальянскими официальными лицами как возможный объект для производства вакцин против COVID-19, производимых другими компаниями, а не только отечественными.

Компания ReiThera, 30% которой принадлежит государству и которая разрабатывает собственный препарат от COVID-19, отказалась от комментариев.

Пресс-секретарь министерства промышленности Италии отказалась комментировать разговоры о возможном использовании завода ReiThera для создания "Спутник V". Но она сказала: "Мы будем производить все авторизованные вакцины везде, где это возможно".

Если Рим согласится на сделку с ReiThera, это будет самым значительным одобрением для российской вакцины "Спутник V", которое затмит соглашения, подписанные Москвой с другими странами, такими как Бразилия, Аргентина и Индия.

Берлин также выразил заинтересованность в производстве "Спутника V" в Германии в случае, если вакцина будет одобрена.

Российский фонд прямых инвестиций заявил, что обсуждает операции по производству вакцины с несколькими странами ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": AstraZeneca сокращает поставки вакцины от коронавируса в страны ЕС в первом квартале 2021 года, - европейские СМИ

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) россия (95418) Евросоюз (17089) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
https://ibigdan.livejournal.com/26409765.html Нашествие тромбозов отменяется

У ЄС є прихильники закупівлі російської COVID-вакцини, - Reuters - Цензор.НЕТ 696

Тезисно:

* Никакой "катастрофы с тромбозами от астразенеки" нет в природе - это очередной вброс российских троллей.
* Частота тромбоза после (не вследствие!) вакцинации файзером и астразенекой **одинаковая**.
* Частота тромбоза - примерно 1.5 случая на миллион доз. Частота смертельного исхода - примерно 1 случай на 10 миллионов доз.

Это **ничтожно мало** и сопоставимо с частотой возникновения смертельного анафилактического шока - тоже 1-2 случая на миллион доз любой вакцины, не обязательно ковидной.

Подозреваю, что если посчитать частоту тромбозов безотносительно к вакцинации - получится то же самое.

А вот сам ковид таки повышает риск загнуться от тромбоза в тысячи раз по отношению к фоновому уровню.

У ЄС є прихильники закупівлі російської COVID-вакцини, - Reuters - Цензор.НЕТ 4980

https://www.facebook.com/100004654865171/posts/1933878590110618/ Семен Есилевский
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15.03.2021 11:41
+1
Боярышник?
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15.03.2021 11:17
+1
Пурген?
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15.03.2021 11:20
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Pust zakupajet sputnik,no togda s tex stran nado otniat Pfizer i Moderna vakcini i otdat drugim
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15.03.2021 10:59 Ответить
вони не зможуть купити спутнік, бо його тупо не буде в наявності - потужності всіх кацапських фармзаводів в 100 раз менші ніж потужності одного Пфайзера
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15.03.2021 11:53 Ответить
Тут прошла инфа по круче любой вакцины, что в РФ создали лекарство от ковида "Мир-19" и если это так, то и вакцины не нужны будут - вот это бомба! Говорят вышли на второй этап по испытаниям и если пройдет успешно, то в этом году зарегистируют.
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15.03.2021 11:09 Ответить
Боярышник?
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15.03.2021 11:17 Ответить
Пурген?
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15.03.2021 11:20 Ответить
Какое время полураспада?
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15.03.2021 11:21 Ответить
Майже так кацапе, але трохи інакше лапки.
Ліпше індійський "шмурдяк" аніж агресорська "вакцина"!
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15.03.2021 11:37 Ответить
Так им персонально её и колоть! В чем проблема?
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15.03.2021 11:20 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26409765.html Нашествие тромбозов отменяется

У ЄС є прихильники закупівлі російської COVID-вакцини, - Reuters - Цензор.НЕТ 696

Тезисно:

* Никакой "катастрофы с тромбозами от астразенеки" нет в природе - это очередной вброс российских троллей.
* Частота тромбоза после (не вследствие!) вакцинации файзером и астразенекой **одинаковая**.
* Частота тромбоза - примерно 1.5 случая на миллион доз. Частота смертельного исхода - примерно 1 случай на 10 миллионов доз.

Это **ничтожно мало** и сопоставимо с частотой возникновения смертельного анафилактического шока - тоже 1-2 случая на миллион доз любой вакцины, не обязательно ковидной.

Подозреваю, что если посчитать частоту тромбозов безотносительно к вакцинации - получится то же самое.

А вот сам ковид таки повышает риск загнуться от тромбоза в тысячи раз по отношению к фоновому уровню.

У ЄС є прихильники закупівлі російської COVID-вакцини, - Reuters - Цензор.НЕТ 4980

https://www.facebook.com/100004654865171/posts/1933878590110618/ Семен Есилевский
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15.03.2021 11:41 Ответить
значит, Словакия все-таки купила? Поорали и купили.
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15.03.2021 12:11 Ответить
Лишний раз видно, кто в ЕС есть "ху". Странно, что Сербии нет в том списке.
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15.03.2021 12:53 Ответить
в ЕС есть сторонники вовиных чемоданчиков, скорее так.
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18.03.2021 16:57 Ответить
 
 