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Новини Коронавірус і карантин
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У ЄС є прихильники закупівлі російської COVID-вакцини, - Reuters

У ЄС є прихильники закупівлі російської COVID-вакцини, - Reuters

Європейський Союз публічно відкинув російську вакцину від коронавірусу "Спутник V", але деякі уряди країн ЄС розглядають можливість переговорів з розробникам вакцини.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що для запуску процесу будуть потрібні запити від чотирьох країн ЄС.

ЄС підписав угоди з шістьма західними виробниками вакцин і почав переговори ще з двома. На цей момент він схвалив чотири вакцини, але збої у виробництві уповільнили його кампанію з вакцинації, і деякі держави-члени шукають свої власні рішення, як прискорити щеплення.

Читайте: AstraZeneca скорочує поставки вакцини проти коронавірусу до країн ЄС у першому кварталі 2021 року, - європейські ЗМІ

В Євросоюзі Угорщина і Словаччина вже купили російську вакцину, а Чехія виявила зацікавленість. За словами європейського чиновника, Італія розглядає можливість використання найбільшого в країні біореактора з виробництва вакцин на заводі ReiThera недалеко від Риму для виробництва "Спутник V".

Інший чиновник ЄС сказав, що завод ReiThera згадувався італійськими офіційними особами як можливий об'єкт для виробництва вакцин проти COVID-19, вироблених іншими компаніями, а не тільки вітчизняними.

Компанія ReiThera, 30% якої належить державі і яка розробляє власний препарат від COVID-19, відмовилася від коментарів.

Прессекретар міністерства промисловості Італії відмовилася коментувати розмови про можливе використання заводу ReiThera для створення "Спутник V". Але вона сказала: "Ми будемо робити всі авторизовані вакцини всюди, де це можливо".

Якщо Рим погодиться на угоду з ReiThera, це буде найзначнішим схваленням для російської вакцини "Спутник V", яке затьмарить угоди, підписані Москвою з іншими країнами, як-от Бразилія, Аргентина та Індія.

Також читайте: Глобальне виробництво вакцин під загрозою через ухвалений Трампом закон про оборонну промисловість, - Financial Times

Берлін також висловив зацікавленість у виробництві "Спутника V" в Німеччині в разі, якщо вакцина буде схвалена.

Російський фонд прямих інвестицій заявив, що обговорює операції з виробництва вакцини з декількома країнами ЄС.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) росія (65007) Євросоюз (13359) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
https://ibigdan.livejournal.com/26409765.html Нашествие тромбозов отменяется

У ЄС є прихильники закупівлі російської COVID-вакцини, - Reuters - Цензор.НЕТ 696

Тезисно:

* Никакой "катастрофы с тромбозами от астразенеки" нет в природе - это очередной вброс российских троллей.
* Частота тромбоза после (не вследствие!) вакцинации файзером и астразенекой **одинаковая**.
* Частота тромбоза - примерно 1.5 случая на миллион доз. Частота смертельного исхода - примерно 1 случай на 10 миллионов доз.

Это **ничтожно мало** и сопоставимо с частотой возникновения смертельного анафилактического шока - тоже 1-2 случая на миллион доз любой вакцины, не обязательно ковидной.

Подозреваю, что если посчитать частоту тромбозов безотносительно к вакцинации - получится то же самое.

А вот сам ковид таки повышает риск загнуться от тромбоза в тысячи раз по отношению к фоновому уровню.

У ЄС є прихильники закупівлі російської COVID-вакцини, - Reuters - Цензор.НЕТ 4980

https://www.facebook.com/100004654865171/posts/1933878590110618/ Семен Есилевский
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15.03.2021 11:41
+1
Боярышник?
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15.03.2021 11:17
+1
Пурген?
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15.03.2021 11:20
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Pust zakupajet sputnik,no togda s tex stran nado otniat Pfizer i Moderna vakcini i otdat drugim
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15.03.2021 10:59 Відповісти
вони не зможуть купити спутнік, бо його тупо не буде в наявності - потужності всіх кацапських фармзаводів в 100 раз менші ніж потужності одного Пфайзера
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15.03.2021 11:53 Відповісти
Тут прошла инфа по круче любой вакцины, что в РФ создали лекарство от ковида "Мир-19" и если это так, то и вакцины не нужны будут - вот это бомба! Говорят вышли на второй этап по испытаниям и если пройдет успешно, то в этом году зарегистируют.
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15.03.2021 11:09 Відповісти
Боярышник?
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15.03.2021 11:17 Відповісти
Пурген?
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15.03.2021 11:20 Відповісти
Какое время полураспада?
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15.03.2021 11:21 Відповісти
Майже так кацапе, але трохи інакше лапки.
Ліпше індійський "шмурдяк" аніж агресорська "вакцина"!
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15.03.2021 11:37 Відповісти
Так им персонально её и колоть! В чем проблема?
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15.03.2021 11:20 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26409765.html Нашествие тромбозов отменяется

У ЄС є прихильники закупівлі російської COVID-вакцини, - Reuters - Цензор.НЕТ 696

Тезисно:

* Никакой "катастрофы с тромбозами от астразенеки" нет в природе - это очередной вброс российских троллей.
* Частота тромбоза после (не вследствие!) вакцинации файзером и астразенекой **одинаковая**.
* Частота тромбоза - примерно 1.5 случая на миллион доз. Частота смертельного исхода - примерно 1 случай на 10 миллионов доз.

Это **ничтожно мало** и сопоставимо с частотой возникновения смертельного анафилактического шока - тоже 1-2 случая на миллион доз любой вакцины, не обязательно ковидной.

Подозреваю, что если посчитать частоту тромбозов безотносительно к вакцинации - получится то же самое.

А вот сам ковид таки повышает риск загнуться от тромбоза в тысячи раз по отношению к фоновому уровню.

У ЄС є прихильники закупівлі російської COVID-вакцини, - Reuters - Цензор.НЕТ 4980

https://www.facebook.com/100004654865171/posts/1933878590110618/ Семен Есилевский
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15.03.2021 11:41 Відповісти
значит, Словакия все-таки купила? Поорали и купили.
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15.03.2021 12:11 Відповісти
Лишний раз видно, кто в ЕС есть "ху". Странно, что Сербии нет в том списке.
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15.03.2021 12:53 Відповісти
в ЕС есть сторонники вовиных чемоданчиков, скорее так.
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18.03.2021 16:57 Відповісти
 
 