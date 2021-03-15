У ЄС є прихильники закупівлі російської COVID-вакцини, - Reuters
Європейський Союз публічно відкинув російську вакцину від коронавірусу "Спутник V", але деякі уряди країн ЄС розглядають можливість переговорів з розробникам вакцини.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що для запуску процесу будуть потрібні запити від чотирьох країн ЄС.
ЄС підписав угоди з шістьма західними виробниками вакцин і почав переговори ще з двома. На цей момент він схвалив чотири вакцини, але збої у виробництві уповільнили його кампанію з вакцинації, і деякі держави-члени шукають свої власні рішення, як прискорити щеплення.
В Євросоюзі Угорщина і Словаччина вже купили російську вакцину, а Чехія виявила зацікавленість. За словами європейського чиновника, Італія розглядає можливість використання найбільшого в країні біореактора з виробництва вакцин на заводі ReiThera недалеко від Риму для виробництва "Спутник V".
Інший чиновник ЄС сказав, що завод ReiThera згадувався італійськими офіційними особами як можливий об'єкт для виробництва вакцин проти COVID-19, вироблених іншими компаніями, а не тільки вітчизняними.
Компанія ReiThera, 30% якої належить державі і яка розробляє власний препарат від COVID-19, відмовилася від коментарів.
Прессекретар міністерства промисловості Італії відмовилася коментувати розмови про можливе використання заводу ReiThera для створення "Спутник V". Але вона сказала: "Ми будемо робити всі авторизовані вакцини всюди, де це можливо".
Якщо Рим погодиться на угоду з ReiThera, це буде найзначнішим схваленням для російської вакцини "Спутник V", яке затьмарить угоди, підписані Москвою з іншими країнами, як-от Бразилія, Аргентина та Індія.
Берлін також висловив зацікавленість у виробництві "Спутника V" в Німеччині в разі, якщо вакцина буде схвалена.
Російський фонд прямих інвестицій заявив, що обговорює операції з виробництва вакцини з декількома країнами ЄС.
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Ліпше індійський "шмурдяк" аніж агресорська "вакцина"!
Тезисно:
* Никакой "катастрофы с тромбозами от астразенеки" нет в природе - это очередной вброс российских троллей.
* Частота тромбоза после (не вследствие!) вакцинации файзером и астразенекой **одинаковая**.
* Частота тромбоза - примерно 1.5 случая на миллион доз. Частота смертельного исхода - примерно 1 случай на 10 миллионов доз.
Это **ничтожно мало** и сопоставимо с частотой возникновения смертельного анафилактического шока - тоже 1-2 случая на миллион доз любой вакцины, не обязательно ковидной.
Подозреваю, что если посчитать частоту тромбозов безотносительно к вакцинации - получится то же самое.
А вот сам ковид таки повышает риск загнуться от тромбоза в тысячи раз по отношению к фоновому уровню.
https://www.facebook.com/100004654865171/posts/1933878590110618/ Семен Есилевский