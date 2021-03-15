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Президент Литвы Науседа на этой неделе посетит Украину, - Разумков

Президент Литвы Науседа на этой неделе посетит Украину, - Разумков

Президент Литвы Гитанас Науседа на этой неделе посетит Украину, ожидается его выступление в Раде.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом заявил на Согласительном совете спикер парламента Дмитрий Разумков.

По его словам, литовский лидер будет в Украине в четверг.

"Было обращение к Верховной Раде с предложением выступа господина Науседы в стенах парламента. Я проговорил это с руководителями депутатских фракций и групп. Такое предложение поддерживается, и, я думаю, мы сможем организовать этот процесс", – сказал Разумков.

Спикер напомнил, что Литва является постоянным партнером Украины и в Парламентской ассамблее Совета Европы, и в рамках "Балтик+" и в других международных организациях.

"Литва – это надежный партнер, с которым мы проходим те вызовы, которые сегодня стоит и перед Украиной, и перед Европой. Нас объединяет много общего", – добавил глава ВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Литвы Науседа призвал Украину продолжить курс на ЕС и НАТО, закрепленный в Конституции 2 года назад

Напомним, ранее Науседа заявлял, что нельзя закрыть глаза на вторжение России в Украину. Литовский лидер рассказал, какие санкции нужно ввести против России.

ВР (29234) Литва (2450) Разумков Дмитрий (1520) Науседа Гитанас (263)


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Нас объединяет много общего . Согласен .
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15.03.2021 11:40 Ответить
ну да тут вы правы, есть такие моменты.
говорить конечно о них не принято тут.
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15.03.2021 16:02 Ответить
разумков начал предвыборную гонку...
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15.03.2021 11:44 Ответить
А шо то за шкет поруч з ним?Президент Литви Науседа цього тижня відвідає Україну, - Разумков - Цензор.НЕТ 9298
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15.03.2021 11:51 Ответить
 
 