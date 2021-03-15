Президент Литви Науседа цього тижня відвідає Україну, - Разумков

Президент Литви Гітанас Науседа цього тижня відвідає Україну, очікується його виступ у Раді.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це заявив на Погоджувальній раді спікер парламенту Дмитро Разумков.

За його словами, литовський лідер буде в Україні в четвер.

"Було звернення до Верховної Ради з пропозицією виступу пана Науседи в стінах парламенту. Я проговорив це з керівниками депутатських фракцій і груп. Така пропозиція підтримується, і, я думаю, ми зможемо організувати цей процес", – сказав Разумков.

Спікер нагадав, що Литва є постійним партнером України і в Парламентській асамблеї Ради Європи, і в межах "Балтік +" і в інших міжнародних організаціях.

"Литва – це надійний партнер, з яким ми проходимо ті виклики, які сьогодні стоять і перед Україною, і перед Європою. Нас об'єднує багато спільного", – додав глава ВР.

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Нагадаємо, раніше Науседа заявляв, що не можна заплющити очі на вторгнення Росії в Україну. Литовський лідер розповів, які санкції потрібно запровадити проти Росії.