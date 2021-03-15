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Президент Литви Науседа цього тижня відвідає Україну, - Разумков

Президент Литви Науседа цього тижня відвідає Україну, - Разумков

Президент Литви Гітанас Науседа цього тижня відвідає Україну, очікується його виступ у Раді.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це заявив на Погоджувальній раді спікер парламенту Дмитро Разумков.

За його словами, литовський лідер буде в Україні в четвер.

"Було звернення до Верховної Ради з пропозицією виступу пана Науседи в стінах парламенту. Я проговорив це з керівниками депутатських фракцій і груп. Така пропозиція підтримується, і, я думаю, ми зможемо організувати цей процес", – сказав Разумков.

Спікер нагадав, що Литва є постійним партнером України і в Парламентській асамблеї Ради Європи, і в межах "Балтік +" і в інших міжнародних організаціях.

"Литва – це надійний партнер, з яким ми проходимо ті виклики, які сьогодні стоять і перед Україною, і перед Європою. Нас об'єднує багато спільного", – додав глава ВР.

Також читайте: Президент Литви Науседа закликав Україну продовжити курс на ЄС і НАТО, закріплений у Конституції 2 роки тому

Нагадаємо, раніше Науседа заявляв, що не можна заплющити очі на вторгнення Росії в Україну. Литовський лідер розповів, які санкції потрібно запровадити проти Росії.

Автор: 

ВР (14949) Литва (2386) Разумков Дмитро (1526) Науседа Гітанас (334)


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Нас объединяет много общего . Согласен .
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15.03.2021 11:40 Відповісти
ну да тут вы правы, есть такие моменты.
говорить конечно о них не принято тут.
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15.03.2021 16:02 Відповісти
разумков начал предвыборную гонку...
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15.03.2021 11:44 Відповісти
А шо то за шкет поруч з ним?Президент Литви Науседа цього тижня відвідає Україну, - Разумков - Цензор.НЕТ 9298
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15.03.2021 11:51 Відповісти
 
 