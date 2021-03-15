Подозреваемый в убийстве и изнасиловании 7-летней девочки на Херсонщине неоднократно привлекался к уголовной ответственности и дружил с ее отцом, - Нацполиция
Подозреваемый в убийстве и изнасиловании 7 летней Марии Борисовой из села Счастливое Алешковского района Херсонской области неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершения преступлений против жизни и здоровья людей.
Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель начальника областной полиции Николай Вербицкий, информирует Цензор.НЕТ.
По данным правоохранителей, подозреваемый 62-летний мужчина в последний раз освободился из тюрьмы в 2005 году, однако в течение последнего года привлекался к административной ответственности.
Он проживал один, жил на одной улице с отцом погибшей девочки и являлся его другом.
"Жил одиноко - по соседству с отцом девочки, был его другом. И недалеко от самой девочки", - уточнил Вербицкий.
По его словам, ДНК-экспертиза обнаружила сходство его ДНК с обнаруженной на мешке, в который была спратана девочка, и на одежде ребенка.
Кроме этого в ходе брифинга правоохранители уточнили, что Херсонский суд избрал в отношении задержанного подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.
В настоящее время он отказывается от дачи показаний.
Правоохранители пока не установили, где именно подозреваемый прятал тело ребенка.
"Мы не исключаем, что тело могло скрываться в сооружениях, принадлежащих подозреваемому или к которым он имел доступ", - уточнили правоохранители в ходе брифинга.
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Фраза "По его словам, ДНК-экспертиза ссобнаруженной на мешке, в который была спратана девочка, и на одежде ребенка." - о чем она !? Что значит " ДНК-экспертиза обнаружила сходство его ДНК " !? Что ИМЕННО было найдено - имеет значение... Например волос, по которому брали ДНК !? Ну так волос мог там оказаться любым образом, не обязательно криминальным...
Меня смущает не способность копов ВНЯТНО и ПРЯМО указать на РЕАЛЬНЫЕ и СУЩЕСТВЕННЫЕ доказательства дающие им основания на подозрения....
Я допускаю, что они не могут раскрывать данные следствия... Тогда заем они ЭТИ раскрыли !? Создать общественное мнение !? ЗАЧЕМ !?
Так оце воно порізалось?
Ментам наслово верить нельзя ! ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОДТВЕРЖДЕНО КОНКРЕТНЫМИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ, а не пустословием ...
Равноправие подразумевает - равые условия !!!
Второй вопрос, ну раз этот урод неоднократно привлекался то с какого хрена должным образом никто не реагировал, где участковый которых должен был следить за ним и вломить писдов давным давно? если бы менты зеками занимались то эта и другие девочки были бы живы, а этот падонок ходил бы по струнке. Так вот почему зеками никто не занимается после выпуска? ах да вспомнил, ментам же некогда, они ловят особо опасных вебкам моделей, порностудии и бордели, а маньяки, убийцы и насильники это второстепенно. Я бы в подобных случаях привлекал к уголовной ответственности и участкового на чьем балансе этот урод был, включая все местное начальство полиции, именно их бездействие, халатность, ошибочная приоритизация по делам и неверное распределение штата сотрудников и привела к этому преступлению. Выпустил казла на волю, ты за него в ответе, или ссылай его в закрытый город зеков.