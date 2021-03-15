Подозреваемый в убийстве и изнасиловании 7-летней девочки на Херсонщине неоднократно привлекался к уголовной ответственности и дружил с ее отцом, - Нацполиция

Подозреваемый в убийстве и изнасиловании 7 летней Марии Борисовой из села Счастливое Алешковского района Херсонской области неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершения преступлений против жизни и здоровья людей.

Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель начальника областной полиции Николай Вербицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По данным правоохранителей, подозреваемый 62-летний мужчина в последний раз освободился из тюрьмы в 2005 году, однако в течение последнего года привлекался к административной ответственности.

Он проживал один, жил на одной улице с отцом погибшей девочки и являлся его другом.

"Жил одиноко - по соседству с отцом девочки, был его другом. И недалеко от самой девочки", - уточнил Вербицкий.

По его словам, ДНК-экспертиза обнаружила сходство его ДНК с обнаруженной на мешке, в который была спратана девочка, и на одежде ребенка.

Кроме этого в ходе брифинга правоохранители уточнили, что Херсонский суд избрал в отношении задержанного подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

В настоящее время он отказывается от дачи показаний.

Правоохранители пока не установили, где именно подозреваемый прятал тело ребенка.

"Мы не исключаем, что тело могло скрываться в сооружениях, принадлежащих подозреваемому или к которым он имел доступ", - уточнили правоохранители в ходе брифинга.

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