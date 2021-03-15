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Новости
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Подозреваемый в убийстве и изнасиловании 7-летней девочки на Херсонщине неоднократно привлекался к уголовной ответственности и дружил с ее отцом, - Нацполиция

Подозреваемый в убийстве и изнасиловании 7-летней девочки на Херсонщине неоднократно привлекался к уголовной ответственности и дружил с ее отцом, - Нацполиция

Подозреваемый в убийстве и изнасиловании 7 летней Марии Борисовой из села Счастливое Алешковского района Херсонской области неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершения преступлений против жизни и здоровья людей.

Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель начальника областной полиции Николай Вербицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По данным правоохранителей, подозреваемый 62-летний мужчина в последний раз освободился из тюрьмы в 2005 году, однако в течение последнего года привлекался к административной ответственности.

Он проживал один, жил на одной улице с отцом погибшей девочки и являлся его другом.

"Жил одиноко - по соседству с отцом девочки, был его другом. И недалеко от самой девочки", - уточнил Вербицкий.

По его словам, ДНК-экспертиза обнаружила сходство его ДНК с обнаруженной на мешке, в который была спратана девочка, и на одежде ребенка.

Кроме этого в ходе брифинга правоохранители уточнили, что Херсонский суд избрал в отношении задержанного подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

В настоящее время он отказывается от дачи показаний. 

Правоохранители пока не установили, где именно подозреваемый прятал тело ребенка.

"Мы не исключаем, что тело могло скрываться в сооружениях, принадлежащих подозреваемому или к которым он имел доступ", - уточнили правоохранители в ходе брифинга.

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Автор: 

дети (6481) Нацполиция (16437) убийство (6479) Херсонская область (4735)


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Топ комментарии
+7
Судя по статье, органы этого мудака можно пустить только на корм собакам.
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15.03.2021 11:53
+4
ну, что что напечалоли менты- пока никакн не указываю на вину подозреваемого... Пока это для них наиболее УДОБНЫЙ вариант подозреваемого...
Фраза "По его словам, ДНК-экспертиза ссобнаруженной на мешке, в который была спратана девочка, и на одежде ребенка." - о чем она !? Что значит " ДНК-экспертиза обнаружила сходство его ДНК " !? Что ИМЕННО было найдено - имеет значение... Например волос, по которому брали ДНК !? Ну так волос мог там оказаться любым образом, не обязательно криминальным...
Меня смущает не способность копов ВНЯТНО и ПРЯМО указать на РЕАЛЬНЫЕ и СУЩЕСТВЕННЫЕ доказательства дающие им основания на подозрения....
Я допускаю, что они не могут раскрывать данные следствия... Тогда заем они ЭТИ раскрыли !? Создать общественное мнение !? ЗАЧЕМ !?
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15.03.2021 12:13
+2
Судить доказать вину и разобрать на органы нуждающимся людям.Такое существо не имеет права на жизнь.
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15.03.2021 11:48
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Судить доказать вину и разобрать на органы нуждающимся людям.Такое существо не имеет права на жизнь.
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15.03.2021 11:48 Ответить
Судя по статье, органы этого мудака можно пустить только на корм собакам.
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15.03.2021 11:53 Ответить
одно другому не мешает
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15.03.2021 11:54 Ответить
На довічне потвору,в уранові копальні,за миску баланди !!!)))
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15.03.2021 11:56 Ответить
Цікаво, кому потрібні його пробухані органи??)))
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15.03.2021 11:54 Ответить
Тут НИКОГДА не надо спешить ,НИКОГДА ...За дела Чикатило расстреляли ни одного невинного человека ,доказательства должны быть НЕОПРОВЕРЖИМЫМИ ...
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15.03.2021 12:09 Ответить
ну, что что напечалоли менты- пока никакн не указываю на вину подозреваемого... Пока это для них наиболее УДОБНЫЙ вариант подозреваемого...
Фраза "По его словам, ДНК-экспертиза ссобнаруженной на мешке, в который была спратана девочка, и на одежде ребенка." - о чем она !? Что значит " ДНК-экспертиза обнаружила сходство его ДНК " !? Что ИМЕННО было найдено - имеет значение... Например волос, по которому брали ДНК !? Ну так волос мог там оказаться любым образом, не обязательно криминальным...
Меня смущает не способность копов ВНЯТНО и ПРЯМО указать на РЕАЛЬНЫЕ и СУЩЕСТВЕННЫЕ доказательства дающие им основания на подозрения....
Я допускаю, что они не могут раскрывать данные следствия... Тогда заем они ЭТИ раскрыли !? Создать общественное мнение !? ЗАЧЕМ !?
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15.03.2021 12:13 Ответить
По перше потрібно чітко провести розслідування, щоб це не виявилось черговим швидким Кагарликом. Потрібні факти, це експертизи ДНК, крові, відбитків, епітелію, речові докази, мотив тощо. По друге сидів від чи не сидів в тюрмі це ще не факт, факт це виявлені його чи когось іншого сліди злочину, експертні висновки, тощо. Якщо її там в будівлі не було, то хтось же тіло приніс, і не по повітрю. Нормальний слідчий все це може з'ясувати. А ненормальний буде вибивати показання методом ОГПУ щоб відрапортувати.
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15.03.2021 12:15 Ответить
проявите гуманность, дайте ему самоубиться! он сам хочет отдать свою жизнь за то что отобрал жизнь у девочки, это будет справедливо
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15.03.2021 12:20 Ответить
А там же варнякали, що хтось порізав собі вени на руках?
Так оце воно порізалось?
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15.03.2021 12:31 Ответить
когда менты зашли в его дом, он там лежал с порезанными венами. То есть как минимум ждал их и уже косил на больничку, по зековской привычке.
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15.03.2021 12:55 Ответить
Не факт... Просто он мог понимать, что он САМЫЙ УДОБНЫЙ для ментов... в том числе в качестве козла отпущения !
Ментам наслово верить нельзя ! ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОДТВЕРЖДЕНО КОНКРЕТНЫМИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ, а не пустословием ...
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15.03.2021 13:12 Ответить
Днк будет только 17марта.Подождём.К великому сожалению это не первый случай в современной истории Украины.Нужно ужесточать наказание за преступления против женщин и детей.Если без убийства-от15 до 25 лет,если убийство -пожизненное.
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15.03.2021 12:38 Ответить
С женщинами у нас равноправие
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15.03.2021 12:49 Ответить
Они Вас бьют скалкой?Или кулаками? Синяки есть?.Может их в шахту забойщицами,или грузчиками на мешки с сахаром ?
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15.03.2021 13:05 Ответить
если у нас равноправие -то им можно и а "шахту забойщицами,или грузчиками на мешки с сахаром " !!!
Равноправие подразумевает - равые условия !!!
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15.03.2021 13:13 Ответить
да, ладно. впору и мужчин защищать от клеветы и провокаций. сколько раз сталкивался с оговором и шантажом, что все не так однозначно.
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15.03.2021 13:55 Ответить
с экспертизой все не так однозначно. емнип в Украине это несколько месяцев занимает, а не дней. а не нашли-ли козла отпущения доблестные аваковцы?
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15.03.2021 13:54 Ответить
Мусора как всегда ,списать на кого не будь и все.а реальный маньяк останеться на свободе.вспомните чикатило,сколько из-за него по расстрельной статье ушло людей невиновных?вот так вот,ничего не меняеться.а днк намешке,да со двора сперли и все.
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15.03.2021 14:44 Ответить
Меня другое смущает, уроды всегда были есть и будут, НО какого хрена эти уроды спокойно живут среди нас нормальных людей, насилуют и убивают наших детей? я имею ввиду бывших зеков, из которых пенитенциарная система делает абсолютных уродов, ну поменять её это не один год и куча денег, психологией зеков никто не занимается, никто не перевоспитывает их как нужно в нормальных людей, ну тогда можно же бывших зеков после отсидки не селить жить среди нас? ссылайте их в отдельный город, Чернобыть например и пусть там друг друга насилуют, убивают и расчленяют. Нахрен они мне по соседству нужны? это большая халява для них.
Второй вопрос, ну раз этот урод неоднократно привлекался то с какого хрена должным образом никто не реагировал, где участковый которых должен был следить за ним и вломить писдов давным давно? если бы менты зеками занимались то эта и другие девочки были бы живы, а этот падонок ходил бы по струнке. Так вот почему зеками никто не занимается после выпуска? ах да вспомнил, ментам же некогда, они ловят особо опасных вебкам моделей, порностудии и бордели, а маньяки, убийцы и насильники это второстепенно. Я бы в подобных случаях привлекал к уголовной ответственности и участкового на чьем балансе этот урод был, включая все местное начальство полиции, именно их бездействие, халатность, ошибочная приоритизация по делам и неверное распределение штата сотрудников и привела к этому преступлению. Выпустил казла на волю, ты за него в ответе, или ссылай его в закрытый город зеков.
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18.03.2021 17:15 Ответить
 
 