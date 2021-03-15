Вакцинация от COVID-19 в Украине идет плановыми темпами, - замглавы Минздрава Кучер

В Украине вакцинация против COVID-19 проходит плановыми темпами, пока прививки проводит 161 мобильная бригада.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

"Вакцинация идет плановыми темпами. По состоянию на 14 марта мы превысили отметку в 50 тысяч вакцинированных, и на сегодня вакцинировано 53 тыс. 155 человек. Согласно нашей "дорожной карте" вакцинации, прививки делаются силами мобильных бригад стационарных пунктов прививок", - отметил замглавы Минздрава.

По словам Кучера, сейчас в Украине прививки делает 161 мобильная бригада. Медики обеспечены ноутбуками, чтобы они могли вносить информацию о привитых в электронную систему здравоохранения.

"Согласно планам, вакцинация разворачивается и увеличивается поэтапно, то есть будет происходить планомерное увеличение привитых людей... Мы каждый день по мере своих возможностей наращиваем количество прививок", - добавил замминистра.

В то же время, отметил Кучер, в странах Европы происходит "синусоидная" вакцинация против COVID-19, то есть количество прививок за сутки сильно колеблется.

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