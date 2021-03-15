Вакцинация от COVID-19 в Украине идет плановыми темпами, - замглавы Минздрава Кучер
В Украине вакцинация против COVID-19 проходит плановыми темпами, пока прививки проводит 161 мобильная бригада.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.
"Вакцинация идет плановыми темпами. По состоянию на 14 марта мы превысили отметку в 50 тысяч вакцинированных, и на сегодня вакцинировано 53 тыс. 155 человек. Согласно нашей "дорожной карте" вакцинации, прививки делаются силами мобильных бригад стационарных пунктов прививок", - отметил замглавы Минздрава.
По словам Кучера, сейчас в Украине прививки делает 161 мобильная бригада. Медики обеспечены ноутбуками, чтобы они могли вносить информацию о привитых в электронную систему здравоохранения.
"Согласно планам, вакцинация разворачивается и увеличивается поэтапно, то есть будет происходить планомерное увеличение привитых людей... Мы каждый день по мере своих возможностей наращиваем количество прививок", - добавил замминистра.
В то же время, отметил Кучер, в странах Европы происходит "синусоидная" вакцинация против COVID-19, то есть количество прививок за сутки сильно колеблется.
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Есть два варианта накормить страну: фантастический и реалистичный.
Реалистичный - прилетят инопланетяне и накормят
Фантастический - нас накормит компартия
Ну вот, применимо к вакцинации от степанова.
Стоп... А де ще 186 бригад?
https://censor.net/ru/news/3247798/uje_sformirovany_347_mobilnyh_brigad_po_vaktsinatsii_vsego_ih_budet_600_lyashko
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Хроника одного президента
15.03.2021
Обещания группы фармкомпании "Лекхим" о поставках в Украину вакцины CoronaVac виробництва компанії Sinovac Life Sciences Co.,Ltd до 15 березня, оплаченной еще в декабре 2020 года в сумме около 700 млн. гривен , не выполнено.
по_теме https://2019timeze.medium.com/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-medium-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-sinovac-bef897d960d9