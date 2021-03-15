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Новости Борьба с коронавирусом
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Вакцинация от COVID-19 в Украине идет плановыми темпами, - замглавы Минздрава Кучер

Вакцинация от COVID-19 в Украине идет плановыми темпами, - замглавы Минздрава Кучер

В Украине вакцинация против COVID-19 проходит плановыми темпами, пока прививки проводит 161 мобильная бригада.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

"Вакцинация идет плановыми темпами. По состоянию на 14 марта мы превысили отметку в 50 тысяч вакцинированных, и на сегодня вакцинировано 53 тыс. 155 человек. Согласно нашей "дорожной карте" вакцинации, прививки делаются силами мобильных бригад стационарных пунктов прививок", - отметил замглавы Минздрава.

По словам Кучера, сейчас в Украине прививки делает 161 мобильная бригада. Медики обеспечены ноутбуками, чтобы они могли вносить информацию о привитых в электронную систему здравоохранения.

"Согласно планам, вакцинация разворачивается и увеличивается поэтапно, то есть будет происходить планомерное увеличение привитых людей... Мы каждый день по мере своих возможностей наращиваем количество прививок", - добавил замминистра.

В то же время, отметил Кучер, в странах Европы происходит "синусоидная" вакцинация против COVID-19, то есть количество прививок за сутки сильно колеблется.

Также читайте: Все вакцины от COVID-19, которыми прививают украинцев, безопасны и эффективны, - замглавы Минздрава Кучер

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) Кучер Ярослав (30)


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Топ комментарии
+7
900 (не тысяч!) в день? Офиигеть стремительные темпы!
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15.03.2021 11:54
+4
Чувствуется трускавецкая школа звиздежа.
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15.03.2021 11:59
+4
Да,чтобы такое брякнуть ,план должен быть забористым ...
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15.03.2021 12:04
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900 (не тысяч!) в день? Офиигеть стремительные темпы!
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15.03.2021 11:54 Ответить
За триста років вакцинують всіх.
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15.03.2021 12:03 Ответить
Шота вы сильно оптимист.
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15.03.2021 12:23 Ответить
Знаете как в совке шутили:

Есть два варианта накормить страну: фантастический и реалистичный.


Реалистичный - прилетят инопланетяне и накормят
Фантастический - нас накормит компартия

Ну вот, применимо к вакцинации от степанова.
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15.03.2021 13:51 Ответить
Чувствуется трускавецкая школа звиздежа.
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15.03.2021 11:59 Ответить
Ну почему, как не чиновник от медицины, так феерический лжец и мочеиспускатель?! МОЗ каждый день публикует количество прививок, где там виден прогрессивный рост?! На кого рассчитана эта брехня? И уж совсем борзо сравнивать вакцинацию в Европе с тем подобием оной, что происходит в Украине, и в абсолютных цифрах и в темпах.
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15.03.2021 12:03 Ответить
Да,чтобы такое брякнуть ,план должен быть забористым ...
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15.03.2021 12:04 Ответить
Зрозуміло, що кількість скрізь коливається по днях тижня. Але в нас загальні темпи на 2 порядки нижчі від необхідних.
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15.03.2021 12:05 Ответить
Вы хоть списки обновите стран на 12 марта. Потом говорите про план. Уже понедельник, а вы должны это делать в пятницу. уже 15 марта 12 часов, у вас на сайте висит Інформація щодо країн із значним поширенням COVID-19 станом на 5 березня 2021 року. https://moz.gov.ua/article/health/informacija-schodo-kilkosti-aktivnih-vipadkiv-covid-19-na-100-tis-naselennja-stanom
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15.03.2021 12:07 Ответить
Пліснява навіть не намагається знайти пристойне виправдання провалу тестування та вакцинації. Просто мочиться на голови нарідові.
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15.03.2021 12:10 Ответить
По словам Кучера, сейчас в Украине прививки делает 161 мобильная бригада



Стоп... А де ще 186 бригад?

https://censor.net/ru/news/3247798/uje_sformirovany_347_mobilnyh_brigad_po_vaktsinatsii_vsego_ih_budet_600_lyashko
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15.03.2021 12:11 Ответить
каждая по прививке в день и того 600 человек - все по плану!
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15.03.2021 16:05 Ответить
а это план называется "Мертвому припарка"
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15.03.2021 12:14 Ответить
tZE
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Хроника одного президента
15.‎03.‎2021
Обещания группы фармкомпании "Лекхим" о поставках в Украину вакцины CoronaVac виробництва компанії Sinovac Life Sciences Co.,Ltd до 15 березня, оплаченной еще в декабре 2020 года в сумме около 700 млн. гривен , не выполнено.

по_теме https://2019timeze.medium.com/%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-medium-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-sinovac-bef897d960d9
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15.03.2021 12:24 Ответить
Т.Е. идет в задницу. ЗЕбобики провалили и это. Развитые страны докладывают о десятках миллионов, а Бубочка ищет хотя бы тысячи. Главное Монику привили, хрен с этим миллиардным фондом на КОВИД, главное - построили дороги к "детскому дому Зеленского", к подъезду "первой мамы", к линии разграничения имени ЗЕ. А теперь хоть сдохните, непонятливые украинцы. Хуцпа, она и в Африке - хуцпа.
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15.03.2021 12:30 Ответить
у кволої влади кволі плани...
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15.03.2021 12:37 Ответить
Замість того, щоб таляпати їзиком і розносити ковід навколо себе ідіть і вакцинуйтесь, що я і зробив минулого тижня без проблем.
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15.03.2021 12:44 Ответить
 
 