МОН начинает проведение мониторинга качества начального образования
Минобразования совместно с европейскими партнерами начинают проведение мониторинга качества начального образования.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Миноборазования.
Первое в Украине исследование "Эффективность внедрения деятельностных и игровых методов обучения в образовательный процесс Новой украинской школы" намерено проанализировать, каким образом игровые и деятельностные методы обучения реализуются в образовательном процессе начальной школы.
Исследование будет проходить в течение четырех лет.
Целью исследования является выяснение эффективности внедрения деятельностных и игровых методов обучения в образовательный процесс Новой украинской школы и выявление их влияния на формирование ключевых компетентностей учащихся начальной школы, в частности читательской и социально-эмоциональной.
"Уверена, что результаты такого исследования станут еще одним научным подтверждением того, что обучение через игру дает возможность раскрыть индивидуальные возможности ребенка", - отметила заместитель министра образования и науки Украины Вера Рогова.
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