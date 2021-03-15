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МОН розпочинає проведення моніторингу якості початкової освіти

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

МОН розпочинає проведення моніторингу якості початкової освіти

Міносвіти спільно з європейськими партнерами починають проведення моніторингу якості початкової освіти.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міносвіти.

Перше в Україні дослідження "Ефективність впровадження діяльнісних та ігрових методів навчання в освітній процес Нової української школи" має намір проаналізувати, яким чином ігрові та діяльнісні методи навчання реалізуються в освітньому процесі початкової школи.

Дослідження выдбуватиметься протягом чотирьох років.

Метою дослідження є з’ясування ефективності впровадження діяльнісних та ігрових методів навчання в освітній процес Нової української школи та виявлення їхнього впливу на формування ключових компетентностей учнів початкової школи, зокрема читацької та соціально-емоційної.

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"Впевнена, що результати такого дослідження стануть ще одним науковим підтвердженням того, що навчання через гру дає можливість розкрити індивідуальні можливості дитини", - зазначила заступниця міністра освіти і науки України Віра Рогова.

Автор: Наталя Джума
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Начните с преЗЕдента!!! Он у нас оказывается дипломированный юрист, а за два неполных года Конституцию нарушил на несколько пожизненных сроков!!!
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15.03.2021 15:02 Відповісти
 
 