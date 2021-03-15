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Новости
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МИД будет создавать "дистанционные" посольства Украины, - Кулеба

МИД будет создавать

Министерство иностранных дел планирует создавать за рубежом украинские посольства с резиденцией в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, рассказывая о деталях указа Президента №99/2021 о заграничных дипломатических учреждениях.

По словам Кулебы, одним из ключевых нововведений является создание нового формата послов с резиденцией в Киеве.

"Отныне мы сможем создавать посольства Украины за границей с резиденцией в Киеве. То есть посольство физически находится в Украине и обеспечивает присутствие нашего государства в иностранной стране дистанционно. В эру тотального онлайна такое учреждение может выполнять практически все те же функции, что и физически расположенное в стране пребывания", - отметил глава МИД.

По его словам, такой формат дистанционного дипломатического присутствия успешно функционирует во многих зарубежных странах.

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Кроме того, министр рассказал о новом формате посольств Украины за рубежом "1+2" (посол и два дипломата), который сейчас начинает внедрять МИД.

"Дипломатическая служба во многом подобна военной. Ее будущее - за компактными, мобильными подразделениями, которые способны быстро и эффективно выполнять поставленные задачи. Поэтому мы разработали новый формат. Посольства 1+2 станут именно такими компактными дипломатическими командами, в том числе в странах и регионах, в которых Украина до сих пор не была представлена​​", - пояснил Кулеба.

Он отметил, что ставит всем руководителям иностранных дипломатических учреждений 5 приоритетных задач: укреплять безопасность Украины, увеличивать объемы торговли и инвестиций, помогать украинцам за рубежом, наращивать "мягкую силу" Украины за рубежом, расширять свободу путешествий для украинцев.

"Нововведения позволяют уже сегодня на практике расширять географию присутствия Украины в мире со значительной экономией денег налогоплательщиков. Больше присутствия - больше возможностей для Украинского государства, украинского бизнеса и граждан", - отметил глава МИД.

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Автор: 

МИД (6939) посольство (1079) посольство Украины (333) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+2
Вибачаюся, раніше така послуга називалася "секс по телефону"?
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15.03.2021 15:07
+2
...дарю идею для стартапа - "Посол в смартфоне", можете не благодарить Предлагаю, кроме должности "посол", ввести должность "посол в зопу"
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15.03.2021 15:09
+2
ГОЛОВНИМ РЕЗІДЕТОМ БУДЕ ЄРМАК? А Кулеба - "шо ізволіте" ?
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15.03.2021 15:12
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Правила форума Совет форумчан
Вибачаюся, раніше така послуга називалася "секс по телефону"?
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15.03.2021 15:07 Ответить
МИД будет создавать "дистанционные" посольства Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 167
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15.03.2021 15:07 Ответить
...нах пшла, свинособака руснявая...
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15.03.2021 15:14 Ответить
ога..тепер-"секс в смартфоні" , посольство в смартфоні" , "МЗС в смартфоні" ну і держава теж "в смартфоні"
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15.03.2021 15:25 Ответить
...дарю идею для стартапа - "Посол в смартфоне", можете не благодарить Предлагаю, кроме должности "посол", ввести должность "посол в зопу"
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15.03.2021 15:09 Ответить
ГОЛОВНИМ РЕЗІДЕТОМ БУДЕ ЄРМАК? А Кулеба - "шо ізволіте" ?
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15.03.2021 15:12 Ответить
Еще одно безумно гениальное решение от команды великого деятеля всех времен и народов....
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15.03.2021 15:21 Ответить
кому они нужны такие "посольства"... они будут невостребованы, а дармоеды будут сидеть в кабинетах, дрочить и получать гроши от державы
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15.03.2021 15:23 Ответить
Кулеба, озеленитель ты хренов, ты вот с ЭТИМ что делать будешь?

"В Крыму раскрыли сумму иска к Украине из-за водной блокады
Подготовленные меры могут серьезно ударить по экономической стабильности страны

Власти Крыма активно занимаются подготовкой иска к Украине по факту организации водной блокады республики. Уже на следующей неделе планируется представить результаты мероприятий по подготовке к судебному разбирательству. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс.
По его словам, сумма может составить 10-20 триллионов рублей. Именно в этом диапазоне оценивается ущерб, нанесенный республике в результате водной блокады."

пишут соседские СМИ.
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15.03.2021 15:25 Ответить
думаете тов Аквариус, есть перспектива???
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15.03.2021 15:26 Ответить
Я не "аквариус", у меня другая фамилия.
Хотите спросить "аквариуса" - к нему и обращайтесь.
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15.03.2021 15:29 Ответить
...русня получит оплату овощами, конкретно - хреном
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15.03.2021 15:29 Ответить
Без понятия, но знаю, что это все - часть ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ и МАССИРОВАННОЙ атаки на Украину сейчас.
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15.03.2021 15:30 Ответить
на кой украинскому народу физический Кулеба с его содержанием и з/п.когда тоже самое за малые деньги сможет лучше выполнять онлайн студент 4го курса института?
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15.03.2021 15:33 Ответить
Повелася Україна на всь гібридне. Гібридна війна. Гібридне перемир'я. Гібридна боротьба з корупцією. Гібридний президент і гарант Конституції. Дистанційні посольства. Гібридна торгівля з Московією. Таким чином і МВФ видасть Україні в Женеві віртуальні мільярди доларів.
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15.03.2021 15:38 Ответить
Если бы не шпионы под посольскими крышами, то можно было вообще без посольств обойтись /единый электронно-визовый центр в МИДе/! технически возможно не только электронный визы видавать, но и любые документы, в том числе удостоверяющие лмчность /паспорт и другие/
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15.03.2021 17:01 Ответить
Это для того что бы они сигареты через границу не вывозили?
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15.03.2021 20:10 Ответить
 
 