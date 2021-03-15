МИД будет создавать "дистанционные" посольства Украины, - Кулеба

Министерство иностранных дел планирует создавать за рубежом украинские посольства с резиденцией в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, рассказывая о деталях указа Президента №99/2021 о заграничных дипломатических учреждениях.

По словам Кулебы, одним из ключевых нововведений является создание нового формата послов с резиденцией в Киеве.

"Отныне мы сможем создавать посольства Украины за границей с резиденцией в Киеве. То есть посольство физически находится в Украине и обеспечивает присутствие нашего государства в иностранной стране дистанционно. В эру тотального онлайна такое учреждение может выполнять практически все те же функции, что и физически расположенное в стране пребывания", - отметил глава МИД.

По его словам, такой формат дистанционного дипломатического присутствия успешно функционирует во многих зарубежных странах.

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Кроме того, министр рассказал о новом формате посольств Украины за рубежом "1+2" (посол и два дипломата), который сейчас начинает внедрять МИД.

"Дипломатическая служба во многом подобна военной. Ее будущее - за компактными, мобильными подразделениями, которые способны быстро и эффективно выполнять поставленные задачи. Поэтому мы разработали новый формат. Посольства 1+2 станут именно такими компактными дипломатическими командами, в том числе в странах и регионах, в которых Украина до сих пор не была представлена​​", - пояснил Кулеба.

Он отметил, что ставит всем руководителям иностранных дипломатических учреждений 5 приоритетных задач: укреплять безопасность Украины, увеличивать объемы торговли и инвестиций, помогать украинцам за рубежом, наращивать "мягкую силу" Украины за рубежом, расширять свободу путешествий для украинцев.

"Нововведения позволяют уже сегодня на практике расширять географию присутствия Украины в мире со значительной экономией денег налогоплательщиков. Больше присутствия - больше возможностей для Украинского государства, украинского бизнеса и граждан", - отметил глава МИД.

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