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Новини Політика УкраїниЗа кордоном
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МЗС буде створювати "дистанційні" посольства України, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

МЗС буде створювати

Міністерство закордонних справ планує створювати за кордоном українські посольства з резиденцією в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, розповідаючи про деталі указу Президента №99 / 2021 про закордонні дипломатичні установи.

За словами Кулеби, одним з ключових нововведень є створення нового формату послів з резиденцією в Києві.

"Відтепер ми зможемо створювати посольства України за кордоном із резиденцією в Києві. Тобто посольство фізично знаходиться в Україні та забезпечує присутність нашої держави в іноземній країні дистанційно. В еру тотального онлайну така установа може виконувати практично всі ті самі функції, що й фізично розташована у країні перебування", -зазначив міністр.

За його словами, такий формат дистанційної дипломатичної присутності успішно функціонує у багатьох іноземних країнах.

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Крім того, міністр розповів про новий формат посольств України за кордоном "1 + 2" (посол і два дипломати), який зараз починає впроваджувати МЗС.

"Дипломатична служба багато в чому подібна до військової. Її майбутнє - за компактними, мобільними підрозділами, які здатні швидко та ефективно виконувати поставлені завдання. Тому ми розробили новий формат. Посольства 1+2 стануть саме такими компактними дипломатичними командами, зокрема в країнах і регіонах, в яких Україна досі не була представлена", - пояснив Кулеба.

Він зазначив, що ставить всім керівникам закордонних дипломатичних установ 5 пріоритетних завдань: зміцнювати безпеку України, збільшувати обсяги торгівлі та інвестицій, допомагати українцям за кордоном, нарощувати "м’яку силу" України за кордоном, розширювати свободу подорожей для українців.

"Нововведення дозволяють вже сьогодні на практиці розширювати географію присутності України у світі зі значною економією грошей платників податків. Більше присутності - більше можливостей для Української держави, українського бізнесу та громадян", - зазначив глава МЗС.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Вибачаюся, раніше така послуга називалася "секс по телефону"?
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15.03.2021 15:07
+2
...дарю идею для стартапа - "Посол в смартфоне", можете не благодарить МИД будет создавать "дистанционные" посольства Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2953 Предлагаю, кроме должности "посол", ввести должность "посол в зопу" МИД будет создавать "дистанционные" посольства Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2953
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15.03.2021 15:09
+2
ГОЛОВНИМ РЕЗІДЕТОМ БУДЕ ЄРМАК? А Кулеба - "шо ізволіте" ?
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15.03.2021 15:12
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Вибачаюся, раніше така послуга називалася "секс по телефону"?
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15.03.2021 15:07 Відповісти
МИД будет создавать "дистанционные" посольства Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 167
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15.03.2021 15:07 Відповісти
...нах пшла, свинособака руснявая... МИД будет создавать "дистанционные" посольства Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6774
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15.03.2021 15:14 Відповісти
ога..тепер-"секс в смартфоні" , посольство в смартфоні" , "МЗС в смартфоні" ну і держава теж "в смартфоні"
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15.03.2021 15:25 Відповісти
...дарю идею для стартапа - "Посол в смартфоне", можете не благодарить МИД будет создавать "дистанционные" посольства Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2953 Предлагаю, кроме должности "посол", ввести должность "посол в зопу" МИД будет создавать "дистанционные" посольства Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2953
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15.03.2021 15:09 Відповісти
ГОЛОВНИМ РЕЗІДЕТОМ БУДЕ ЄРМАК? А Кулеба - "шо ізволіте" ?
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15.03.2021 15:12 Відповісти
Еще одно безумно гениальное решение от команды великого деятеля всех времен и народов....
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15.03.2021 15:21 Відповісти
кому они нужны такие "посольства"... они будут невостребованы, а дармоеды будут сидеть в кабинетах, дрочить и получать гроши от державы
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15.03.2021 15:23 Відповісти
Кулеба, озеленитель ты хренов, ты вот с ЭТИМ что делать будешь?

"В Крыму раскрыли сумму иска к Украине из-за водной блокады
Подготовленные меры могут серьезно ударить по экономической стабильности страны

Власти Крыма активно занимаются подготовкой иска к Украине по факту организации водной блокады республики. Уже на следующей неделе планируется представить результаты мероприятий по подготовке к судебному разбирательству. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс.
По его словам, сумма может составить 10-20 триллионов рублей. Именно в этом диапазоне оценивается ущерб, нанесенный республике в результате водной блокады."

пишут соседские СМИ.
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15.03.2021 15:25 Відповісти
думаете тов Аквариус, есть перспектива???
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15.03.2021 15:26 Відповісти
Я не "аквариус", у меня другая фамилия.
Хотите спросить "аквариуса" - к нему и обращайтесь.
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15.03.2021 15:29 Відповісти
...русня получит оплату овощами, конкретно - хреном МЗС буде створювати "дистанційні" посольства України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4208
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15.03.2021 15:29 Відповісти
Без понятия, но знаю, что это все - часть ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ и МАССИРОВАННОЙ атаки на Украину сейчас.
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15.03.2021 15:30 Відповісти
на кой украинскому народу физический Кулеба с его содержанием и з/п.когда тоже самое за малые деньги сможет лучше выполнять онлайн студент 4го курса института?
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15.03.2021 15:33 Відповісти
Повелася Україна на всь гібридне. Гібридна війна. Гібридне перемир'я. Гібридна боротьба з корупцією. Гібридний президент і гарант Конституції. Дистанційні посольства. Гібридна торгівля з Московією. Таким чином і МВФ видасть Україні в Женеві віртуальні мільярди доларів.
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15.03.2021 15:38 Відповісти
Если бы не шпионы под посольскими крышами, то можно было вообще без посольств обойтись /единый электронно-визовый центр в МИДе/! технически возможно не только электронный визы видавать, но и любые документы, в том числе удостоверяющие лмчность /паспорт и другие/
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15.03.2021 17:01 Відповісти
Это для того что бы они сигареты через границу не вывозили?
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15.03.2021 20:10 Відповісти
 
 