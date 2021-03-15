МЗС буде створювати "дистанційні" посольства України, - Кулеба

Міністерство закордонних справ планує створювати за кордоном українські посольства з резиденцією в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, розповідаючи про деталі указу Президента №99 / 2021 про закордонні дипломатичні установи.

За словами Кулеби, одним з ключових нововведень є створення нового формату послів з резиденцією в Києві.

"Відтепер ми зможемо створювати посольства України за кордоном із резиденцією в Києві. Тобто посольство фізично знаходиться в Україні та забезпечує присутність нашої держави в іноземній країні дистанційно. В еру тотального онлайну така установа може виконувати практично всі ті самі функції, що й фізично розташована у країні перебування", -зазначив міністр.

За його словами, такий формат дистанційної дипломатичної присутності успішно функціонує у багатьох іноземних країнах.

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Крім того, міністр розповів про новий формат посольств України за кордоном "1 + 2" (посол і два дипломати), який зараз починає впроваджувати МЗС.

"Дипломатична служба багато в чому подібна до військової. Її майбутнє - за компактними, мобільними підрозділами, які здатні швидко та ефективно виконувати поставлені завдання. Тому ми розробили новий формат. Посольства 1+2 стануть саме такими компактними дипломатичними командами, зокрема в країнах і регіонах, в яких Україна досі не була представлена", - пояснив Кулеба.

Він зазначив, що ставить всім керівникам закордонних дипломатичних установ 5 пріоритетних завдань: зміцнювати безпеку України, збільшувати обсяги торгівлі та інвестицій, допомагати українцям за кордоном, нарощувати "м’яку силу" України за кордоном, розширювати свободу подорожей для українців.

"Нововведення дозволяють вже сьогодні на практиці розширювати географію присутності України у світі зі значною економією грошей платників податків. Більше присутності - більше можливостей для Української держави, українського бізнесу та громадян", - зазначив глава МЗС.

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