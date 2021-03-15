Порошенко - Зеленскому: Предъявляйте обвинение Коломойскому и возвращайте деньги

Недостаточно просто "реагировать" на санкции США, нужно привлекать олигарха Коломойского к ответственности за масштабную коррупцию и хищения средств вкладчиков "ПриватБанка".

Об этом в ходе согласительного совета заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политичекой силы.

Он призвал президента Владимира Зеленского переходить от заявлений к конкретным уголовным делам.

"Слава Богу, Зеленский произнес слово "Коломойский", поскольку он якобы поддерживает санкции. Это не дело украинского президента - "поддерживать", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

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"Есть правоохранительные органы - предъявляйте обвинение, отправляйте за решетку, верните деньги. В первую очередь те, которые получили "95 квартал" и ваша команда от Коломойского", - отметил Порошенко.