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Порошенко - Зеленскому: Предъявляйте обвинение Коломойскому и возвращайте деньги

Порошенко - Зеленскому: Предъявляйте обвинение Коломойскому и возвращайте деньги

Недостаточно просто "реагировать" на санкции США, нужно привлекать олигарха Коломойского к ответственности за масштабную коррупцию и хищения средств вкладчиков "ПриватБанка".

Об этом в ходе согласительного совета заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политичекой силы.

Он призвал президента Владимира Зеленского переходить от заявлений к конкретным уголовным делам.

"Слава Богу, Зеленский произнес слово "Коломойский", поскольку он якобы поддерживает санкции. Это не дело украинского президента - "поддерживать", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Оппозиция требует немедленно создать ВСК по пандемии, "вагнергейту" и "делу Шеремета"

"Есть правоохранительные органы - предъявляйте обвинение, отправляйте за решетку, верните деньги. В первую очередь те, которые получили "95 квартал" и ваша команда от Коломойского", - отметил Порошенко.

Зеленский Владимир (20268) Коломойский Игорь (1791) Порошенко Петр (19594)


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Топ комментарии
+44
Точно, Зеленський, Коломойський... Одна мерзота...
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15.03.2021 15:44
+43
галя, ти - дурбецало зебільне))
https://pbs.twimg.com/media/EwTsxi7WYAIWEbX?format=jpg&name=large Порошенко - Зеленскому: Предъявляйте обвинение Коломойскому и возвращайте деньги - Цензор.НЕТ 7466
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15.03.2021 15:51
+42
Все верно, кратко и по сути!!!!
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15.03.2021 15:40
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Дату вывода денег из приватбанка в студию
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15.03.2021 18:07 Ответить
В президента не должно быть друзей, президентом страны быть это не романтика, временами нужно йти по костям.
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15.03.2021 19:29 Ответить
сколько спама значит горит в зебилов для них )(уйло милее и роднее лишь бы не Порошенко
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15.03.2021 19:38 Ответить
ПОРОХ ПРАВ !
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15.03.2021 21:16 Ответить
КоломойськогоФірташа,Ахмєтова,Пінчука на палю однозначно.Сивоногий олігарх плекає надію дорватися до влади з кумом Мєдвєдчуком😂😂😂
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15.03.2021 21:24 Ответить
І хто би мав жодний сумнів?

Думаю, що навіть Гоголь М.В. і Шевченко Т.Г. не відчували такого впливу цензури, яку запровадили деякі архаїзми і некроїзми на цьому олігархічному сайті. Думаю, дехто поїхав своїм розумом на деяких особистих детективних розслідуваннях заради своїх власних амбіцій бути на гребені хвилі власної "слави", як у Агати Крісті, чи у Конан Дойля, а може, як у самого Бориса Акуніна. )) Все дуже банально. Дехто ?)) продався Пороху з потрохами за фінансування теми про "вагнергейт". Дехто на цій темі вирішив зоробити. Це називається - журналістика.
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15.03.2021 23:03 Ответить
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