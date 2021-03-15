Порошенко - Зеленскому: Предъявляйте обвинение Коломойскому и возвращайте деньги
Недостаточно просто "реагировать" на санкции США, нужно привлекать олигарха Коломойского к ответственности за масштабную коррупцию и хищения средств вкладчиков "ПриватБанка".
Об этом в ходе согласительного совета заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политичекой силы.
Он призвал президента Владимира Зеленского переходить от заявлений к конкретным уголовным делам.
"Слава Богу, Зеленский произнес слово "Коломойский", поскольку он якобы поддерживает санкции. Это не дело украинского президента - "поддерживать", - отметил лидер "Европейской Солидарности".
"Есть правоохранительные органы - предъявляйте обвинение, отправляйте за решетку, верните деньги. В первую очередь те, которые получили "95 квартал" и ваша команда от Коломойского", - отметил Порошенко.
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Думаю, що навіть Гоголь М.В. і Шевченко Т.Г. не відчували такого впливу цензури, яку запровадили деякі архаїзми і некроїзми на цьому олігархічному сайті. Думаю, дехто поїхав своїм розумом на деяких особистих детективних розслідуваннях заради своїх власних амбіцій бути на гребені хвилі власної "слави", як у Агати Крісті, чи у Конан Дойля, а може, як у самого Бориса Акуніна. )) Все дуже банально. Дехто ?)) продався Пороху з потрохами за фінансування теми про "вагнергейт". Дехто на цій темі вирішив зоробити. Це називається - журналістика.