Порошенко - Зеленському: Висувайте обвинувачення Коломойському і повертайте гроші
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Недостатньо просто "реагувати" на санкції США, треба притягати олігарха Коломойського до відповідальності за масштабну корупцію і розкрадання коштів вкладників "Приватбанку".
Про це під час погоджувальної ради заявив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політичної сили.
Він закликав президента Зеленського переходити від заяв до конкретних кримінальних справ.
"Слава Богу, Зеленський вимовив слово "Коломойський", бо він нібито підтримує санкції. Це не справа українського президента – "підтримувати", – зауважив лідер "Європейської Солідарності".
"Є правоохоронні органи – пред’являйте обвинувачення, запроторте за ґрати, поверніть гроші. У першу чергу ті, які отримали "95 квартал" і ваша команда від Коломойського", – наголосив Порошенко.
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Думаю, що навіть Гоголь М.В. і Шевченко Т.Г. не відчували такого впливу цензури, яку запровадили деякі архаїзми і некроїзми на цьому олігархічному сайті. Думаю, дехто поїхав своїм розумом на деяких особистих детективних розслідуваннях заради своїх власних амбіцій бути на гребені хвилі власної "слави", як у Агати Крісті, чи у Конан Дойля, а може, як у самого Бориса Акуніна. )) Все дуже банально. Дехто ?)) продався Пороху з потрохами за фінансування теми про "вагнергейт". Дехто на цій темі вирішив зоробити. Це називається - журналістика.