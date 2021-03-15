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Порошенко - Зеленському: Висувайте обвинувачення Коломойському і повертайте гроші

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко - Зеленському: Висувайте обвинувачення Коломойському і повертайте гроші

Недостатньо просто "реагувати" на санкції США, треба притягати олігарха Коломойського до відповідальності за масштабну корупцію і розкрадання коштів вкладників "Приватбанку".

Про це під час погоджувальної ради заявив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політичної сили.

Він закликав президента Зеленського переходити від заяв до конкретних кримінальних справ.

"Слава Богу, Зеленський вимовив слово "Коломойський", бо він нібито підтримує санкції. Це не справа українського президента – "підтримувати", – зауважив лідер "Європейської Солідарності".

Також читайте: Порошенко: Опозиція вимагає негайно створити ТСК щодо пандемії, "вагнергейту" і "справи Шеремета"

"Є правоохоронні органи – пред’являйте обвинувачення, запроторте за ґрати, поверніть гроші. У першу чергу ті, які отримали "95 квартал" і ваша команда від Коломойського", – наголосив Порошенко.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+44
Точно, Зеленський, Коломойський... Одна мерзота...
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15.03.2021 15:44
+43
галя, ти - дурбецало зебільне))
Порошенко - Зеленскому: Предъявляйте обвинение Коломойскому и возвращайте деньги - Цензор.НЕТ 7466
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15.03.2021 15:51
+42
Все верно, кратко и по сути!!!!
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15.03.2021 15:40
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Дату вывода денег из приватбанка в студию
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15.03.2021 18:07 Відповісти
В президента не должно быть друзей, президентом страны быть это не романтика, временами нужно йти по костям.
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15.03.2021 19:29 Відповісти
сколько спама значит горит в зебилов для них )(уйло милее и роднее лишь бы не Порошенко
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15.03.2021 19:38 Відповісти
ПОРОХ ПРАВ !
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15.03.2021 21:16 Відповісти
КоломойськогоФірташа,Ахмєтова,Пінчука на палю однозначно.Сивоногий олігарх плекає надію дорватися до влади з кумом Мєдвєдчуком😂😂😂
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15.03.2021 21:24 Відповісти
І хто би мав жодний сумнів?

Думаю, що навіть Гоголь М.В. і Шевченко Т.Г. не відчували такого впливу цензури, яку запровадили деякі архаїзми і некроїзми на цьому олігархічному сайті. Думаю, дехто поїхав своїм розумом на деяких особистих детективних розслідуваннях заради своїх власних амбіцій бути на гребені хвилі власної "слави", як у Агати Крісті, чи у Конан Дойля, а може, як у самого Бориса Акуніна. )) Все дуже банально. Дехто ?)) продався Пороху з потрохами за фінансування теми про "вагнергейт". Дехто на цій темі вирішив зоробити. Це називається - журналістика.
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15.03.2021 23:03 Відповісти
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