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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине с точки зрения эпидемиологии вторая волна COVID-19, - Ляшко

В Украине с точки зрения эпидемиологии вторая волна COVID-19, - Ляшко

На сегодня в Украине с эпидемиологической точки зрения нет третьей волны коронавируса. Нынешнее ухудшение ситуации - это только вторая волна с начала пандемии.

Об этом в интервью "Украинской правде. Жизнь" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, если брать заболеваемость с первого выявленного в Украине случая, то сейчас наблюдается вторая волна COVID-19.

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"В большинстве стран, например, в Италии: сначала был рост, затем спад, октябрь-ноябрь подъем, опять спад и снова на январь-февраль пошло вверх. Поэтому там говорят о третьей волне. У нас как таковой первой волны не было, потому что, на наш взгляд, были вовремя внедрены карантинные ограничения. В Украине, с эпидемиологической точки зрения, волна все же вторая", - добавил Ляшко.

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Звісно друга. Першої навесні минулого року взагалі не було, сталася вона лише у жовтні-грудні.
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15.03.2021 15:46
+1
МВФ прислал напоминание Кабинету министров о согласовании с ним внешних аудиторов "Фонда по борьбе с последствиями COVID-19", в соответствии с договоренностями с МВФ. Покажите это Зеленскому, а то Шмыгаль стесняется это сделать. И я его понимаю, и даже где-то глубоко в душе сочувствую. Но, шо написано пером, топором не вырубить. Правда, г-н Ляшко?
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15.03.2021 15:52
+1
Пиши правильно! Не "г-н Ляшко", а г-но Ляшко
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15.03.2021 15:56
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Так, скупаем туалетную бумагу. Начинается...
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15.03.2021 15:43 Ответить
Звісно друга. Першої навесні минулого року взагалі не було, сталася вона лише у жовтні-грудні.
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15.03.2021 15:46 Ответить
МВФ прислал напоминание Кабинету министров о согласовании с ним внешних аудиторов "Фонда по борьбе с последствиями COVID-19", в соответствии с договоренностями с МВФ. Покажите это Зеленскому, а то Шмыгаль стесняется это сделать. И я его понимаю, и даже где-то глубоко в душе сочувствую. Но, шо написано пером, топором не вырубить. Правда, г-н Ляшко?
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15.03.2021 15:52 Ответить
Пиши правильно! Не "г-н Ляшко", а г-но Ляшко
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15.03.2021 15:56 Ответить
Та устал я уже от этого карантина, у нас в Одессе хотят опять локдаун ввести, вот что пишут https://odessa-life.od.ua/article/*******-v-odesse-evroterminal-sposobstvuet-borbe-s-rasprostraneniem-virusa сколько это будет продолжатся? Терпеть не могу уже
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15.03.2021 15:55 Ответить
Те, кто заболел и умер во второй волне, теперь не считаются.
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15.03.2021 15:58 Ответить
Просто первая волна не позволила некоторым авто на модерновей поменять кому хатынку прикупить.Поэтому волн будет несколько. Пока не нахапают.
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15.03.2021 15:58 Ответить
Звісно. За першої хвилі в Україні ще не було ні епідемічної, ні санітарної точки зору, бо не було санепідслужби, а прізвище Ляшко асоціювалося з радикально іншими загрозами...
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15.03.2021 16:00 Ответить
Министр сказал третья - значит третья. У него кресло повыше - ему виднее.
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15.03.2021 16:32 Ответить
главное у власти идиотов - считать волны!!!!!
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15.03.2021 17:54 Ответить
 
 