УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8096 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
2 002 11
карантин (16073) Ляшко Віктор (1352) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

В Україні з точки зору епідеміології друга хвиля COVID-19, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні з точки зору епідеміології друга хвиля COVID-19, - Ляшко

На сьогодні в Україні з епідеміологічної точки зору немає третьої хвилі коронавірусу. Нинішнє погіршення ситуації - це тільки друга хвиля з початку пандемії.

Про це в інтерв'ю "Українській правді. Життя" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, якщо брати захворюваність з першого виявленого в Україні випадку, то зараз спостерігається друга хвиля COVID-19.

"У більшості країн, наприклад, в Італії: спочатку було зростання, потім спад, жовтень-листопад підйом, знову спад і знову на січень-лютий пішло вгору. Тому там кажуть про третю хвилю. У нас як такої першої хвилі не було, тому що, на наш погляд, були вчасно запроваджено карантинні обмеження. В Україні, з епідеміологічної точки зору, хвиля таки друга", - додав Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко: Влада провалила боротьбу з COVID-19. Нічого не зроблено

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+1
Звісно друга. Першої навесні минулого року взагалі не було, сталася вона лише у жовтні-грудні.
показати весь коментар
15.03.2021 15:46
+1
МВФ прислал напоминание Кабинету министров о согласовании с ним внешних аудиторов "Фонда по борьбе с последствиями COVID-19", в соответствии с договоренностями с МВФ. Покажите это Зеленскому, а то Шмыгаль стесняется это сделать. И я его понимаю, и даже где-то глубоко в душе сочувствую. Но, шо написано пером, топором не вырубить. Правда, г-н Ляшко?
показати весь коментар
15.03.2021 15:52
+1
Пиши правильно! Не "г-н Ляшко", а г-но Ляшко
показати весь коментар
15.03.2021 15:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так, скупаем туалетную бумагу. Начинается...
показати весь коментар
15.03.2021 15:43 Відповісти
Звісно друга. Першої навесні минулого року взагалі не було, сталася вона лише у жовтні-грудні.
показати весь коментар
15.03.2021 15:46 Відповісти
МВФ прислал напоминание Кабинету министров о согласовании с ним внешних аудиторов "Фонда по борьбе с последствиями COVID-19", в соответствии с договоренностями с МВФ. Покажите это Зеленскому, а то Шмыгаль стесняется это сделать. И я его понимаю, и даже где-то глубоко в душе сочувствую. Но, шо написано пером, топором не вырубить. Правда, г-н Ляшко?
показати весь коментар
15.03.2021 15:52 Відповісти
Пиши правильно! Не "г-н Ляшко", а г-но Ляшко
показати весь коментар
15.03.2021 15:56 Відповісти
Та устал я уже от этого карантина, у нас в Одессе хотят опять локдаун ввести, вот что пишут https://odessa-life.od.ua/article/*******-v-odesse-evroterminal-sposobstvuet-borbe-s-rasprostraneniem-virusa сколько это будет продолжатся? Терпеть не могу уже
показати весь коментар
15.03.2021 15:55 Відповісти
Те, кто заболел и умер во второй волне, теперь не считаются.
показати весь коментар
15.03.2021 15:58 Відповісти
Просто первая волна не позволила некоторым авто на модерновей поменять кому хатынку прикупить.Поэтому волн будет несколько. Пока не нахапают.
показати весь коментар
15.03.2021 15:58 Відповісти
Звісно. За першої хвилі в Україні ще не було ні епідемічної, ні санітарної точки зору, бо не було санепідслужби, а прізвище Ляшко асоціювалося з радикально іншими загрозами...
показати весь коментар
15.03.2021 16:00 Відповісти
Министр сказал третья - значит третья. У него кресло повыше - ему виднее.
показати весь коментар
15.03.2021 16:32 Відповісти
главное у власти идиотов - считать волны!!!!!
показати весь коментар
15.03.2021 17:54 Відповісти
 
 