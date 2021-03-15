В Україні з точки зору епідеміології друга хвиля COVID-19, - Ляшко

На сьогодні в Україні з епідеміологічної точки зору немає третьої хвилі коронавірусу. Нинішнє погіршення ситуації - це тільки друга хвиля з початку пандемії.

Про це в інтерв'ю "Українській правді. Життя" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, якщо брати захворюваність з першого виявленого в Україні випадку, то зараз спостерігається друга хвиля COVID-19.

"У більшості країн, наприклад, в Італії: спочатку було зростання, потім спад, жовтень-листопад підйом, знову спад і знову на січень-лютий пішло вгору. Тому там кажуть про третю хвилю. У нас як такої першої хвилі не було, тому що, на наш погляд, були вчасно запроваджено карантинні обмеження. В Україні, з епідеміологічної точки зору, хвиля таки друга", - додав Ляшко.

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