Тимошенко: Влада провалила боротьбу з COVID-19. Нічого не зроблено

Україна входить в чергову хвилю пандемії коронавірусу зовсім непідготовленою, жоден пункт постанови, ухваленої з ініціативи "Батьківщини", не виконано, а через закуплену неякісну вакцину люди масово відмовляються від щеплень.

Про це лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила під час виступу на погоджувальній раді лідерів депутатських фракцій і комітетів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Батьківщини".

"Ми входимо в наступну хвилю пандемії з повністю розбалансованою медичною системою. Жодного пункту постанови, яку ініціювала наша команда, не виконано: немає безкоштовних тестів, немає безкоштовних ліків від ковіду, немає ліжкомісць ані в лікарнях, ані в реанімаціях. Гаряча лінія, куди могла б звернутися хвора людина і викликати лікаря додому для тестування чи призначення лікування, не працює. Хворі продовжують їздити в транспорті, ходити по лікарнях. Жодного пункту, нічого не зроблено", – сказала Тимошенко.

Водночас лідерка "Батьківщини" покладає провину за те, що люди залишилися без допомоги, на реформу охорони здоров'я, що почалася за колишньої влади, а також на бездіяльність нинішньої влади.

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"Проти якісної, системної, вакцинації ніхто не заперечує. Вакцина потрібна – ефективна, в достатній кількості, безкоштовна, групам ризику. Але ми ж знаємо, що від подібної тій, яку закупила наша влада, вакцини AstraZeneca вже відмовилися 9 країн ЄС. Та ж Південна Африка повертає мільйон доз. Очевидно, що закуплена вакцина потребує дуже ретельної перевірки. Інакше – влада кидає людей ще на одні випробування", – зазначила Тимошенко.

Нагадаємо, раніше глава "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила про готовність створення нової коаліції з партією "Слуга народу". Відповідаючи на питання про можливе створення нової коаліції "Батьківщини" з фракцією "Слуги народу" і групою "Довіра" після ймовірного виключення нардепа СН Олександра Дубінського і виходу деяких парламентаріїв із фракції "Слуги", вона зазначила: "Якщо таке об'єднання президент ініціює, тотальне, повне і комплексне об'єднання заради того, щоб урятувати Україну і українську націю, ми будемо в цьому брати участь", - пообіцяла вона.

Пізніше народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець заявив, що переговори про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають.