Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець

Переговори про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" в парламенті тривають.

Про це розповів в ефірі каналу "Україна 24" народний депутат "Батьківщини" Михайло Волинець, передає Цензор.НЕТ.

"Переговори ведуться ще з минулого року. Тимошенко інформувала нас у третій декаді грудня про те, що переговори вона веде з президентом. Також порушувалося питання про те, що частина депутатів з нашої команди, найбільш гідні, могли б стати міністрами для того, щоб взяти відповідальність коаліції за стан справ у країні. Припускаю, що лідер не все може зараз доносити до громадськості", — сказав він.

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Нагадаємо, раніше про готовність "Батьківщини" створити коаліцію з "слугами народу" заявила Юлія Тимошенко.

Зі свого боку, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія також допустив можливість створення коаліції "Слуги народу" і "Батьківщини" в парламенті.