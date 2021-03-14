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Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець

Перемовини про коаліцію

Переговори про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" в парламенті тривають.

Про це розповів в ефірі каналу "Україна 24" народний депутат "Батьківщини" Михайло Волинець, передає Цензор.НЕТ.

"Переговори ведуться ще з минулого року. Тимошенко інформувала нас у третій декаді грудня про те, що переговори вона веде з президентом. Також порушувалося питання про те, що частина депутатів з нашої команди, найбільш гідні, могли б стати міністрами для того, щоб взяти відповідальність коаліції за стан справ у країні. Припускаю, що лідер не все може зараз доносити до громадськості", — сказав він.

Також читайте: Зі мною циклічно ведуть переговори представники "Слуги народу" та Офісу президента про приєднання "Голосу" до коаліції у ВР, - Рудик

Нагадаємо, раніше про готовність "Батьківщини" створити коаліцію з "слугами народу" заявила Юлія Тимошенко.

Зі свого боку, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія також допустив можливість створення коаліції "Слуги народу" і "Батьківщини" в парламенті.

Волинець Михайло (97) коаліція (403) Батьківщина (586) Слуга народу (2811)


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Топ коментарі
+36
Гівно до гівна, вони знайшли друг друга
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14.03.2021 23:36
+28
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 3707
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14.03.2021 23:38
+27
Подобное к подобному...
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14.03.2021 23:35
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Якби худоба не зрадила власну країну на виборах то зараз можна би було реально отримати статус особливого союзника США, який має Австралія, Японія, Півд.Корея, та деякі інші країни.
А це навіть краще, надійніше і потужніше ніж бути просто членом НАТО.
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15.03.2021 00:26 Відповісти
Посмеялись? За что электорат не любит Тимошенко
Часть электората, страдающая амнезией, повелась на уговоры "голов", предлагающих человека без образования, без партии, без идей, без программы... Ну что, хотелось посмеяться? Теперь не плачьте...
Я понимаю за что Юлию Владимировну ненавидит олигархат и международные корпорации. Это за реприватизацию "Криворожстали", за противостояние "РосУкрЭнерго", за возврат газового шельфа, за возврат заповедных земель и многое другое.
Но за что ее ненавидят молодые мамочки? Неужели за то, что она в 12 раз увеличила пособие на рождение ребенка?
А пенсионеры? Вас не устроила своевременная и увеличенная более чем на 70% выплата пенсий? При Тимошенко моя пенсия была 200 долларов, теперь же чуть более 100 долларов.
Видимо шахтерам не понравился закон "Про престижність шахтарської праці", им больше по нраву долбить уголь в копанках. Шесть тысяч новоселов тоже возмущены?, Посмеялись? За что электорат не любит Тимошенко.
Часть электората, страдающая амнезией, повелась на уговоры "голов", предлагающих человека без образования, без партии, без идей, без программы... Ну что, хотелось посмеяться? Теперь не плачьте...

А шо НЄ?!
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15.03.2021 00:32 Відповісти
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 4874
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15.03.2021 06:52 Відповісти
народ, та яка нам різниця, яке гівно - вкупі, чи окремо - зіллє свій рейтинг брехнею нам в очі?
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15.03.2021 00:38 Відповісти
Зайцю без різниці хто його з*їсть, вовк чи лисиця. Щоб воно там на верхах не "кублилося", то все у власних інтересах, а не народних.
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15.03.2021 06:50 Відповісти
Если ЮВТ не удалось привлечь внимание избирателей поиском новых смыслов, то почему, спрашивается, она отказалась от участия в битве хайпов? Особенно с учетом того, что у представителей "Батькивщины" с креативом никогда не было проблем.
Считаю, что Юля поступила правильно, ибо нет смысла опускаться до нижеплинтусного уровня своих политических конкурентов. Пока кризисные явления не проявят себя во всей красе - никто Тимошенко слышать не будет, поэтому самое рациональное, что она сейчас может делать - это просто ждать, когда политические трупы Зеленского и Порошенко проплывут мимо неё…

🤣🤣
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15.03.2021 00:39 Відповісти
Скорее труп зеленой жульки проплывет)))
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15.03.2021 00:44 Відповісти
Вже політичний труп не може просто ждать.
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15.03.2021 01:03 Відповісти
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 8952
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15.03.2021 08:09 Відповісти
А ви чиїх будете?А то натяки в стилі портянки з луганди. До речі в велику політику цього антиукраїнця привела ваша протеже.
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15.03.2021 14:27 Відповісти
Це об'єднання є логічним завершенням ! Це ОДИН Дніпропетровський олігархічний клан-хижак і це об'єднання для цих представників цього мафіозного клану є природнім ! Що, це було невідомо тим 73% біомаси , коли вони в черговий раз просто ОБМІНЯЛИ ПРІЗВИЩЕ олігархічного клану? І на жаль, і надалі ця біомаса буде робити таке ж саме , а потім:"Караул!!!!! Нас обкрадають" !!!! Так при таких діях населення ЦЕ Є ЗАКОНОМІРНІСТЬ.
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15.03.2021 08:30 Відповісти
Ваня Суліма, ти? Тобі баба Тюля зробила американське громадянство?
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15.03.2021 08:01 Відповісти
Казав Ваня, що зробила. Не тільки США, а і Канади. Не то, що тобі Пеця - тільки росіське і КНДРівське.
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15.03.2021 08:11 Відповісти
Ах, да. У нас был политик, который вам предлагал и программу действий, и исполнителей, и сроки исполнения.
У этого политика один огромный недостаток; я его наблюдал в 2009-м и в прошлом году - он к вам относится как к умным, рассчитывает на то, что население умеет помнить хоть немного и мало-мальски анализировать события.
Но население давно уже этого не умеет. Ему надо минимум: красивый клипчик и ворох лживых обещаний - но из каждого утюга.
Голоборотьку на лисапете надо.
Ну, Голоборотька так Голоборотька.
А миллионы безголовых тупых украинцев пусть кричат о том, что она - газовая принцесса, что она - воровка, что она смеялась вместе с Путиным над Ющенко. Собака лает, караван идет.
Другого пути у Украины нет. Еще несколько месяцев, может быть год, полтора и Украина перестанет существовать. Вы этого хотите, миллионы безмозглых соотечественников?!
На вас будет лежать вся ответственность за ваш выбор, как вы отвечаете и за Януковича, и за Порошенко, и за Зеленского.
Только не скулите, не рыдайте и не просите пощады, когда будете подыхать с голоду или умирать от коронавируса.
Вы заслужили свою участь…ІМХО...
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15.03.2021 00:45 Відповісти
В первой части своего поста ты четко описал Порошенко)))
А твоя флюгерная богиня, что угодно продаст и соврет, лишь бы до власти дорваться---ничем не лучше она ни овоща, ни осла!
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15.03.2021 00:50 Відповісти
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 9305Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 5535Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 5535Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 3120
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15.03.2021 00:51 Відповісти
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 22
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15.03.2021 08:14 Відповісти
Про вора баригу нічого там нема.
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15.03.2021 08:40 Відповісти
А миллионы безголовых тупых украинцев пусть кричат о том,
что она - газовая принцесса, что она - воровка, что она смеялась вместе с Путиным над Ющенко.

ключові у цій фразі -нехай українці "криком кричать" -все одно знайдеться купа тупих упоротих релігійних прихильників Ху№лівської підстилки Тимошенко,котрі забули Як ВОНА "поставила на лічильник " Україну..
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15.03.2021 08:01 Відповісти
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 7201
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15.03.2021 08:16 Відповісти
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 2092
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15.03.2021 00:54 Відповісти
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 4124
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15.03.2021 08:18 Відповісти
Рафінований дебіл + брехун за гроші = порохобот.
Схоже вони пороху у спадок дістались від хама. Разом з манафортівськими методичками.
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15.03.2021 09:50 Відповісти
Ідіотів від сили 5 - 8% які голосують за Жульку, але з кожним роком їх стає все менше.
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15.03.2021 13:35 Відповісти
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 7007
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15.03.2021 00:55 Відповісти
Тут, як кажуть, без коментарів.
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15.03.2021 06:39 Відповісти
Ця штучка теж із того виду.
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15.03.2021 13:30 Відповісти
Ну це невідомо, тому що президентом вона не була, а країна найбільше розвивалась коли вона була прем'єром.
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15.03.2021 13:44 Відповісти
Коли вона була прем'єром, тоді була президентсько-парламентська форма правління і президент формував виконавчу гілку влади у структурі якої був прем'єр міністр. І тому що країна найбільше розвивалась (хоч з цим можна і посперечатись) треба завдячувати президенту Ющенку.

А зараз у нас парламентсько-президентська форма правління, прем'єр міністра обирає парламент і прем'єр міністр підпорядковується парламенту. Якщо більшість однопартійна з партії президента як зараз, то президент несе повну відповідальність за дії уряду разом зі своєю більшістю. А якщо більшість коаліційна, складається з кількох партій, як було у Порошенка, то президент несе відповідальність тільки частково, а вся повнота відповідальності за дії уряду лежить на Верховній Раді.
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15.03.2021 15:01 Відповісти
Юля - це катастрофа для країни , та ще й впарі із Зе - навіть страшно уявити що після них залишиться від Украіни 😳
Господи , збережи Україну від прокремлівських шльондр і зрадників !
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15.03.2021 00:56 Відповісти
Росія проти Юлії Тимошенко: про що не написали у статті ''The Gurdian''.
https://uainfo.org/blognews/1523525292-rosiya-proti-yuliyi-timoshenko-pro-shcho-ne-napisali-u-statti.html
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15.03.2021 01:01 Відповісти
зате нам повідомляють юлєботи ))))
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15.03.2021 08:02 Відповісти
Телепню, ти ж в резервації індіанців бував в США, мови знаєш... Ото, шлімазле шизофренічний, зайди в архів Гардіан і прочитай в оригіналі
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 2937
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15.03.2021 08:22 Відповісти
Тимошенко задекларировала 148,3 млн грн компенсации за политические репрессии.
https://censor.net/news/3193145/timoshenko_zadeklarirovala_1483_mln_grn_kompensatsii_za_politicheskie_repressii
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15.03.2021 01:03 Відповісти
а за що одержав такі ж гроші і від тієї ж організації власенко? Він же не сидів разом з нею.
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15.03.2021 06:16 Відповісти
..уй це американські гроші..
скоріше всього Юлєчці(і через Власенко Юлєчці) знадобились "під певні пороекти" відносно легальні гроші...
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15.03.2021 07:57 Відповісти
Не лопни від заздрощів, тьотко?
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15.03.2021 08:23 Відповісти
Молодец. Уважаю. Нагнула американских "экспертов" на чьих лживых показаниях ее посадил Янык. Подала на них в суд в США и выиграла.
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15.03.2021 10:59 Відповісти
Суды трёх государств уже приняли решение, что Тимошенко невиновна
https://uainfo.org/blognews/6903-sudy-3-gosudarstv-uzhe-prinyali-reshenie-chto-timoshenko-nevinovna.html?fbclid=IwAR3nBU-Bi1LeMWqPhjuJ3WDww9TA5JpiIOS016SobIVprSHWpeknZwYkubY
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15.03.2021 01:06 Відповісти
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 1653Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 8823Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 5935
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15.03.2021 01:07 Відповісти
Можно говорить и писать разную чушь за Ю.Тимошенко но я знаю одно, в чем я уверен на все 100% - кроме Юли, Украину с этой оппы не вытянет уже никто !!! Нет ни кого в стране и на горизонте, и нет ни у кого ума и опыта - только одни шмыгалята, предатели и просто поцы...
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15.03.2021 01:17 Відповісти
Юля только еще глубже туда в оппу засунуть может! Пусть объединяется с зеленой прислугой и вместе идут на дно--всего им светлого!
А мы уж как-то без них)))
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15.03.2021 01:39 Відповісти
У парламенті існувала неформальна «група Портнова», до якої, крім власне Портнова, входили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Святослав Олійник , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валерій Писаренко та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Пилипенко https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-10 [10] .
У серпні-вересні 2008 за дорученням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Юлії Тимошенко працював над спільними з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партією регіонів законопроектами, що послаблювали владу президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ющенка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-pravda-11 [11] . У 2008 році разом з юридичною командою не допустив проведення дострокових парламентських виборівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-pravda-11 [11] . Займався супроводом газових контрактів у Москві в 2009 роціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-pravda-11 [11] .
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15.03.2021 06:11 Відповісти
https://censor.net/ru/user/143274, поясни, пжлста, а чому це Льовочкін з таким презирством поглядає на твого ідола Баригу?
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15.03.2021 08:28 Відповісти
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 3948
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15.03.2021 08:26 Відповісти
Юлия Тимошенко, разумеется, рвется к власти. А все остальные кандидаты, разумеется, не рвутся. ПАП - тот просто отвращение к власти испытывает.

А у Зе ваааще диарея....
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15.03.2021 01:17 Відповісти
А что ты так нервничаешь, американец? Ну не верят мыслящие люди юльке...только бабки в селах и озабоченные деды в нее верят)))
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15.03.2021 01:42 Відповісти
На Мої податки Ви тут постите і
спамите/ баните і жируєте..
))
Мовчу вже про зброю та ...
)))
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15.03.2021 01:46 Відповісти
Та ты что? На твои? Вся помощь США около млрд баксов за все время( спасибо), вас 350 млн, т.е. твоих податков там 3 бакса? 6? ---я тебе лично их верну, приезжай)))
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15.03.2021 01:50 Відповісти
No problem, freak..))
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15.03.2021 01:56 Відповісти
да, скорее,ты здесь фрик под прокси, кормилец наш, не из лугандона ли строчишь?
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15.03.2021 02:06 Відповісти
З вашингтонської Жмеринкі...))
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15.03.2021 02:10 Відповісти
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 914
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15.03.2021 08:32 Відповісти
у юлєчки це вже "лебедина пісня"... у спробах "порулити" ....
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15.03.2021 08:03 Відповісти
Сулимаааа!!!

Твой выход.
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15.03.2021 02:05 Відповісти
Він вивчає "незмінну лінію партії" (як віл по дорозі).
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15.03.2021 06:35 Відповісти
ваня по воскресеньям бухает на шуршики, которые заработал у бабы Тюли. К обеду проспится и начнет кукарекать
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15.03.2021 07:42 Відповісти
Юля домовляеться- домовляеться - домовляеться , а тут приходить розслідуввння від
Беллінгкєт , акції слуг падають і вона їх бере оптом - увесь Кабінет Міністрів її.
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15.03.2021 02:05 Відповісти
И чем принципиально она отличается от того же Коломоя или Ахметова, которые раньше взяли их оптом?

Подсказка: Тем, что Коломой чуть ранее взял оптом Юлю. Другая вывеска над той же богодельней.
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15.03.2021 02:09 Відповісти
От Пеця Баригович другоє дєло, да?
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15.03.2021 08:42 Відповісти
Когда Пеця купит Юлю тогда и поговорим.

А пока ее пользуют именно враги Украины.
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15.03.2021 09:11 Відповісти
знудилась, зпереживалась, вся в трудах, бажає покращання, бубочці підставляє крепкое плече, з єрмаком хороводить, з рейхом навчилась на балалайці грати, на роялі не потягне...., хоча як знати. А взагалі, нащо воно їй потрібно. він вже однією ногою в ....., А може це Ігор Валерійович попросив, щоб не залишати без нагляду членограя. Але пости міністрів, це святе. Навіть жертвує депутатами. Видно, бакшиш намічається не хилий. Вона вже 20 років торгує Україною, дайте ще трішки. Якщо Волинець сказав як уповноважений, значить так тому бувати. щастя Вам, молодята.
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15.03.2021 04:18 Відповісти
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 3120
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15.03.2021 06:55 Відповісти
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 4661
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15.03.2021 08:35 Відповісти
Титаник слуг народа идет ко дну. Альянс с бабой Жулькой только ускорит крах Зеленского. С этой мадам смог ужиться только Лазаренко, да и то сидя на нарах
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15.03.2021 07:24 Відповісти
Я перед през.выборами в 19 году писал, что баба Тюля и Зеля - это две говорящие ягодицы Бениной жопы.
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15.03.2021 07:44 Відповісти
є кардинальна відмінність..
Якщо Юлєчка давно лежить під ХУ№лом,то Бєня працює суто на себе...
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15.03.2021 07:55 Відповісти
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 8353
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15.03.2021 08:37 Відповісти
переговори тривають..

навіть "недалекий" Клоун розуміє ,що Юлєчка його попробує "прокинути"...
Це її "стиль" і натура...
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15.03.2021 07:53 Відповісти
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 2544
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15.03.2021 08:40 Відповісти
Никакой калиции с зеленым ничтожеством не будет!Это просто отвлекающие зеленые маневры!Значит Зеленскому надо выбросить на мусорку весь тот хлам,что кнопочки напринимали в турборежиме и принимать законы которые для народа? И это будут принимать те ,кому олигархи платят в конвертах? Это утопия!А просто так Юля не будет спасать идущий на дно зеленый Титаник! Только немедленные перевыборы Рады и там уже другие расклады!
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15.03.2021 07:54 Відповісти
Для Зеленского это единственный шанс. Впрочем для страны тоже.
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15.03.2021 07:57 Відповісти
Другий рік поспіль Тимошенко заграє з Зеленським, намагається зазирнути йому в очі. І їй по барабану, що вона розплачується за це залишками довіри свого електорату, заганяє в кут, знищує колись впливову проукраїнську силу БЮТ. Любов, шалена, безрозсудна любов, може остання в житті, перекреслила все. А він її зневажає. Та нащо вона, підстаркувата, йому. От Мендель, зовсім інша справа, для нього якраз те що треба. Краще вже б Юля згадала про свого вірного лицаря, Нестора Шуфрича. Цей її і втішить і ніколи не зрадить. Та Юля ніяк не зрозуміє, що Зеленський не Бальзак, та й вона вже не бальЗЕківського віку. Ні, не має ніякої перспективи цей ліричний роман.
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15.03.2021 08:38 Відповісти
Молодець! Мислиш, як професійний сутенер, чи альфонс. Чи, може, ті і є таким з професії.
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 6993
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15.03.2021 08:47 Відповісти
Ну чого ти такий злий. Тут йдеться про чисте, нерозділене кохання, може останнє в житті, жінки забальзаківського віку. Про жінок або ніяк, або як справжній знавець жіночої психології Оноре де Бальзак!
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 7901
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15.03.2021 09:10 Відповісти
ВСЯ суть юлі--продажність. А головна мета---особиста влада. За ради особистої влади продавала і продасть все і всіх Навіть савченко висказалась,що мерзенної такої людини --не зустрічала. А в "соратниках " юлі завжди були такі ж мерзоти--льовочкін, портнов, лозінський.олійник і ще з десяток гнид,які перейшли до регіоналів і вели Україну до рашки. А юля --це "московська зозуля" ,хитра ,коварна продажна мразь.
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15.03.2021 08:52 Відповісти
Юлефани, поясніть, як Тимошенко-Григян може об'єднуватись і тими, хто здійснює найбільші за її словами злочини, продає землю і не знижує тарифи?
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15.03.2021 09:00 Відповісти
Алла, це неможливо зрозуміти, якщо не враховувати особистий фактор. Кохання, вона просто закохалась в Зеленського. А де любов, сліпа, безрозсудна, там вже немає ніякої логіки.
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15.03.2021 09:15 Відповісти
В неї по життю одна любов, до влади.
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15.03.2021 09:17 Відповісти
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 3511

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15.03.2021 11:16 Відповісти
З самого початку було видно, що Дівуля і Зе корегуються Бенею. У Бені крім циїх "слуг" є ще "Майбох (за майбутнє)". Він наповну використовує "Майбох" і "слуг", а Дівуля була в запасі. "Зелені" і "майбохи" обкакалися і жиденько ззовні заплямували себе, та ще прийшов подарунок у вигляді санкцій до Бені із США, то пора залучати і Дівулю, розраховуючи, що її там знають і вона зможе його прикрити своїми селіконовими частинками тіла. Весною буде коаліція партії "Родіна" і "слуг Бені" і пізніше Дівулю посадять у крісло прем'єра.
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15.03.2021 09:08 Відповісти
От, блін, а ви праві, розкрили мені, дурню, очі. А я думав що то в неї
просто безкорислива любов.
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15.03.2021 09:22 Відповісти
Продажная старая самка собаки эта воровитая вана.
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15.03.2021 10:00 Відповісти
ВОНА талант, этого не отнять. закопала в политическую могилу многих, давала и вашим и нашим, да вообще всем, кто хоть что-то мог предложить, хоть какой-то профит. но при всем этом сама как-то оставаясь на плаву. похоронит она и ЗЕ, если свяжется с ней.
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15.03.2021 10:25 Відповісти
Сулима,начинай жрать методички,,зелюгать,,. Скоро опять хвалить бубочку, коллегу твоей ************ по коалиции.
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15.03.2021 11:18 Відповісти
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 1681

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15.03.2021 11:21 Відповісти
Щойно в ефірі "Прямого" Волинець сказав "Мене вчора неправильно інтепретували".
Короче, уточнив, що по факту: переговори ведуться з багатьох питань, передовсім, з прийняття тих чи інших законопроектів (відомо же, що в уродів нині не вистачає голосів для турборежимного голосування), в т.ч. і по законопроектах від матьківщини; питання коаліції також на переговорах піднімаються, але безуспішно. Політолог О.Палій після Волинця конкретизував: такі переговори по справжній коаліції - безпредметні, оскільки результат їх гарантовано нульовий через те, що жЮля забагато хоче, і ніхто не віддасть їй посаду прем'єра.
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15.03.2021 12:07 Відповісти
У Матерщины всего 24 депутата в этом созыве. Однако если добавить депутатские группы "За Майбах" и "Недовиру", со "слугами" получится 318 голосов - можно и Конституцию об колено гнуть. Не дай бог...
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15.03.2021 14:40 Відповісти
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