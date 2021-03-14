Переговоры о коалиции "Слуги народа" и "Батькивщины" продолжаются, - нардеп Волынец

Переговоры о коалиции "Слуги народа" и "Батькивщины" в парламенте продолжаются.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" народный депутат "Батькивщины" Михаил Волынец, передает Цензор.НЕТ.

"Переговоры ведутся еще с прошлого года. Тимошенко информировала нас в третьей декаде декабря о том, что переговоры она ведет с президентом. Также поднимался вопрос о том, что часть депутатов из нашей команды, наиболее достойные, могли бы стать министрами для того, чтобы взять ответственность коалиции за состояние дел в стране. Допускаю, что лидер не все может сейчас доносить до общественности", - сказал он.

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Напомним, ранее о готовности "Батькивщины" создать коалицию со "слугами народа" заявила Юлия Тимошенко.

В свою очередь, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также допустил возможность создания коалиции "Слуги народа" и "Батькивщины" в парламенте.