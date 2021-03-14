Переговоры о коалиции "Слуги народа" и "Батькивщины" продолжаются, - нардеп Волынец
Переговоры о коалиции "Слуги народа" и "Батькивщины" в парламенте продолжаются.
Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" народный депутат "Батькивщины" Михаил Волынец, передает Цензор.НЕТ.
"Переговоры ведутся еще с прошлого года. Тимошенко информировала нас в третьей декаде декабря о том, что переговоры она ведет с президентом. Также поднимался вопрос о том, что часть депутатов из нашей команды, наиболее достойные, могли бы стать министрами для того, чтобы взять ответственность коалиции за состояние дел в стране. Допускаю, что лидер не все может сейчас доносить до общественности", - сказал он.
Напомним, ранее о готовности "Батькивщины" создать коалицию со "слугами народа" заявила Юлия Тимошенко.
В свою очередь, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также допустил возможность создания коалиции "Слуги народа" и "Батькивщины" в парламенте.
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А це навіть краще, надійніше і потужніше ніж бути просто членом НАТО.
Часть электората, страдающая амнезией, повелась на уговоры "голов", предлагающих человека без образования, без партии, без идей, без программы... Ну что, хотелось посмеяться? Теперь не плачьте...
Я понимаю за что Юлию Владимировну ненавидит олигархат и международные корпорации. Это за реприватизацию "Криворожстали", за противостояние "РосУкрЭнерго", за возврат газового шельфа, за возврат заповедных земель и многое другое.
Но за что ее ненавидят молодые мамочки? Неужели за то, что она в 12 раз увеличила пособие на рождение ребенка?
А пенсионеры? Вас не устроила своевременная и увеличенная более чем на 70% выплата пенсий? При Тимошенко моя пенсия была 200 долларов, теперь же чуть более 100 долларов.
Видимо шахтерам не понравился закон "Про престижність шахтарської праці", им больше по нраву долбить уголь в копанках. Шесть тысяч новоселов тоже возмущены?, Посмеялись? За что электорат не любит Тимошенко.
Часть электората, страдающая амнезией, повелась на уговоры "голов", предлагающих человека без образования, без партии, без идей, без программы... Ну что, хотелось посмеяться? Теперь не плачьте...
А шо НЄ?!
Считаю, что Юля поступила правильно, ибо нет смысла опускаться до нижеплинтусного уровня своих политических конкурентов. Пока кризисные явления не проявят себя во всей красе - никто Тимошенко слышать не будет, поэтому самое рациональное, что она сейчас может делать - это просто ждать, когда политические трупы Зеленского и Порошенко проплывут мимо неё…
🤣🤣
У этого политика один огромный недостаток; я его наблюдал в 2009-м и в прошлом году - он к вам относится как к умным, рассчитывает на то, что население умеет помнить хоть немного и мало-мальски анализировать события.
Но население давно уже этого не умеет. Ему надо минимум: красивый клипчик и ворох лживых обещаний - но из каждого утюга.
Голоборотьку на лисапете надо.
Ну, Голоборотька так Голоборотька.
А миллионы безголовых тупых украинцев пусть кричат о том, что она - газовая принцесса, что она - воровка, что она смеялась вместе с Путиным над Ющенко. Собака лает, караван идет.
Другого пути у Украины нет. Еще несколько месяцев, может быть год, полтора и Украина перестанет существовать. Вы этого хотите, миллионы безмозглых соотечественников?!
На вас будет лежать вся ответственность за ваш выбор, как вы отвечаете и за Януковича, и за Порошенко, и за Зеленского.
Только не скулите, не рыдайте и не просите пощады, когда будете подыхать с голоду или умирать от коронавируса.
Вы заслужили свою участь…ІМХО...
А твоя флюгерная богиня, что угодно продаст и соврет, лишь бы до власти дорваться---ничем не лучше она ни овоща, ни осла!
что она - газовая принцесса, что она - воровка, что она смеялась вместе с Путиным над Ющенко.
ключові у цій фразі -нехай українці "криком кричать" -все одно знайдеться купа тупих упоротих релігійних прихильників Ху№лівської підстилки Тимошенко,котрі забули Як ВОНА "поставила на лічильник " Україну..
Схоже вони пороху у спадок дістались від хама. Разом з манафортівськими методичками.
А зараз у нас парламентсько-президентська форма правління, прем'єр міністра обирає парламент і прем'єр міністр підпорядковується парламенту. Якщо більшість однопартійна з партії президента як зараз, то президент несе повну відповідальність за дії уряду разом зі своєю більшістю. А якщо більшість коаліційна, складається з кількох партій, як було у Порошенка, то президент несе відповідальність тільки частково, а вся повнота відповідальності за дії уряду лежить на Верховній Раді.
Господи , збережи Україну від прокремлівських шльондр і зрадників !
https://uainfo.org/blognews/1523525292-rosiya-proti-yuliyi-timoshenko-pro-shcho-ne-napisali-u-statti.html
https://censor.net/news/3193145/timoshenko_zadeklarirovala_1483_mln_grn_kompensatsii_za_politicheskie_repressii
скоріше всього Юлєчці(і через Власенко Юлєчці) знадобились "під певні пороекти" відносно легальні гроші...
https://uainfo.org/blognews/6903-sudy-3-gosudarstv-uzhe-prinyali-reshenie-chto-timoshenko-nevinovna.html?fbclid=IwAR3nBU-Bi1LeMWqPhjuJ3WDww9TA5JpiIOS016SobIVprSHWpeknZwYkubY
А мы уж как-то без них)))
У серпні-вересні 2008 за дорученням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Юлії Тимошенко працював над спільними з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партією регіонів законопроектами, що послаблювали владу президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ющенка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-pravda-11 [11] . У 2008 році разом з юридичною командою не допустив проведення дострокових парламентських виборівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-pravda-11 [11] . Займався супроводом газових контрактів у Москві в 2009 роціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-pravda-11 [11] .
А у Зе ваааще диарея....
спамите/ баните і жируєте..
))
Мовчу вже про зброю та ...
)))
Твой выход.
Беллінгкєт , акції слуг падають і вона їх бере оптом - увесь Кабінет Міністрів її.
Подсказка: Тем, что Коломой чуть ранее взял оптом Юлю. Другая вывеска над той же богодельней.
А пока ее пользуют именно враги Украины.
Якщо Юлєчка давно лежить під ХУ№лом,то Бєня працює суто на себе...
навіть "недалекий" Клоун розуміє ,що Юлєчка його попробує "прокинути"...
Це її "стиль" і натура...
...
просто безкорислива любов.
...
Короче, уточнив, що по факту: переговори ведуться з багатьох питань, передовсім, з прийняття тих чи інших законопроектів (відомо же, що в уродів нині не вистачає голосів для турборежимного голосування), в т.ч. і по законопроектах від матьківщини; питання коаліції також на переговорах піднімаються, але безуспішно. Політолог О.Палій після Волинця конкретизував: такі переговори по справжній коаліції - безпредметні, оскільки результат їх гарантовано нульовий через те, що жЮля забагато хоче, і ніхто не віддасть їй посаду прем'єра.