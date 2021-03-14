РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9270 посетителей онлайн
Новости
10 343 193

Переговоры о коалиции "Слуги народа" и "Батькивщины" продолжаются, - нардеп Волынец

Переговоры о коалиции

Переговоры о коалиции "Слуги народа" и "Батькивщины" в парламенте продолжаются.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" народный депутат "Батькивщины" Михаил Волынец, передает Цензор.НЕТ.

"Переговоры ведутся еще с прошлого года. Тимошенко информировала нас в третьей декаде декабря о том, что переговоры она ведет с президентом. Также поднимался вопрос о том, что часть депутатов из нашей команды, наиболее достойные, могли бы стать министрами для того, чтобы взять ответственность коалиции за состояние дел в стране. Допускаю, что лидер не все может сейчас доносить до общественности", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соболев о коалиции "Батькивщины" и "Слуг": Предлагаем утвердить ключевые программные моменты и в соответствии с ними голосовать

Напомним, ранее о готовности "Батькивщины" создать коалицию со "слугами народа" заявила Юлия Тимошенко.

В свою очередь, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также допустил возможность создания коалиции "Слуги народа" и "Батькивщины" в парламенте.

Автор: 

Волынец Михаил (158) коалиция (3830) Батькивщина (2013) Слуга народа (2629)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+36
Гівно до гівна, вони знайшли друг друга
показать весь комментарий
14.03.2021 23:36
+28
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 3707
показать весь комментарий
14.03.2021 23:38
+27
Подобное к подобному...
показать весь комментарий
14.03.2021 23:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Якби худоба не зрадила власну країну на виборах то зараз можна би було реально отримати статус особливого союзника США, який має Австралія, Японія, Півд.Корея, та деякі інші країни.
А це навіть краще, надійніше і потужніше ніж бути просто членом НАТО.
показать весь комментарий
15.03.2021 00:26 Ответить
Посмеялись? За что электорат не любит Тимошенко
Часть электората, страдающая амнезией, повелась на уговоры "голов", предлагающих человека без образования, без партии, без идей, без программы... Ну что, хотелось посмеяться? Теперь не плачьте...
Я понимаю за что Юлию Владимировну ненавидит олигархат и международные корпорации. Это за реприватизацию "Криворожстали", за противостояние "РосУкрЭнерго", за возврат газового шельфа, за возврат заповедных земель и многое другое.
Но за что ее ненавидят молодые мамочки? Неужели за то, что она в 12 раз увеличила пособие на рождение ребенка?
А пенсионеры? Вас не устроила своевременная и увеличенная более чем на 70% выплата пенсий? При Тимошенко моя пенсия была 200 долларов, теперь же чуть более 100 долларов.
Видимо шахтерам не понравился закон "Про престижність шахтарської праці", им больше по нраву долбить уголь в копанках. Шесть тысяч новоселов тоже возмущены?, Посмеялись? За что электорат не любит Тимошенко.
Часть электората, страдающая амнезией, повелась на уговоры "голов", предлагающих человека без образования, без партии, без идей, без программы... Ну что, хотелось посмеяться? Теперь не плачьте...

А шо НЄ?!
показать весь комментарий
15.03.2021 00:32 Ответить
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 4874
показать весь комментарий
15.03.2021 06:52 Ответить
народ, та яка нам різниця, яке гівно - вкупі, чи окремо - зіллє свій рейтинг брехнею нам в очі?
показать весь комментарий
15.03.2021 00:38 Ответить
Зайцю без різниці хто його з*їсть, вовк чи лисиця. Щоб воно там на верхах не "кублилося", то все у власних інтересах, а не народних.
показать весь комментарий
15.03.2021 06:50 Ответить
Если ЮВТ не удалось привлечь внимание избирателей поиском новых смыслов, то почему, спрашивается, она отказалась от участия в битве хайпов? Особенно с учетом того, что у представителей "Батькивщины" с креативом никогда не было проблем.
Считаю, что Юля поступила правильно, ибо нет смысла опускаться до нижеплинтусного уровня своих политических конкурентов. Пока кризисные явления не проявят себя во всей красе - никто Тимошенко слышать не будет, поэтому самое рациональное, что она сейчас может делать - это просто ждать, когда политические трупы Зеленского и Порошенко проплывут мимо неё…

🤣🤣
показать весь комментарий
15.03.2021 00:39 Ответить
Скорее труп зеленой жульки проплывет)))
показать весь комментарий
15.03.2021 00:44 Ответить
Вже політичний труп не може просто ждать.
показать весь комментарий
15.03.2021 01:03 Ответить
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 8952
показать весь комментарий
15.03.2021 08:09 Ответить
А ви чиїх будете?А то натяки в стилі портянки з луганди. До речі в велику політику цього антиукраїнця привела ваша протеже.
показать весь комментарий
15.03.2021 14:27 Ответить
Це об'єднання є логічним завершенням ! Це ОДИН Дніпропетровський олігархічний клан-хижак і це об'єднання для цих представників цього мафіозного клану є природнім ! Що, це було невідомо тим 73% біомаси , коли вони в черговий раз просто ОБМІНЯЛИ ПРІЗВИЩЕ олігархічного клану? І на жаль, і надалі ця біомаса буде робити таке ж саме , а потім:"Караул!!!!! Нас обкрадають" !!!! Так при таких діях населення ЦЕ Є ЗАКОНОМІРНІСТЬ.
показать весь комментарий
15.03.2021 08:30 Ответить
Ваня Суліма, ти? Тобі баба Тюля зробила американське громадянство?
показать весь комментарий
15.03.2021 08:01 Ответить
Казав Ваня, що зробила. Не тільки США, а і Канади. Не то, що тобі Пеця - тільки росіське і КНДРівське.
показать весь комментарий
15.03.2021 08:11 Ответить
Ах, да. У нас был политик, который вам предлагал и программу действий, и исполнителей, и сроки исполнения.
У этого политика один огромный недостаток; я его наблюдал в 2009-м и в прошлом году - он к вам относится как к умным, рассчитывает на то, что население умеет помнить хоть немного и мало-мальски анализировать события.
Но население давно уже этого не умеет. Ему надо минимум: красивый клипчик и ворох лживых обещаний - но из каждого утюга.
Голоборотьку на лисапете надо.
Ну, Голоборотька так Голоборотька.
А миллионы безголовых тупых украинцев пусть кричат о том, что она - газовая принцесса, что она - воровка, что она смеялась вместе с Путиным над Ющенко. Собака лает, караван идет.
Другого пути у Украины нет. Еще несколько месяцев, может быть год, полтора и Украина перестанет существовать. Вы этого хотите, миллионы безмозглых соотечественников?!
На вас будет лежать вся ответственность за ваш выбор, как вы отвечаете и за Януковича, и за Порошенко, и за Зеленского.
Только не скулите, не рыдайте и не просите пощады, когда будете подыхать с голоду или умирать от коронавируса.
Вы заслужили свою участь…ІМХО...
показать весь комментарий
15.03.2021 00:45 Ответить
В первой части своего поста ты четко описал Порошенко)))
А твоя флюгерная богиня, что угодно продаст и соврет, лишь бы до власти дорваться---ничем не лучше она ни овоща, ни осла!
показать весь комментарий
15.03.2021 00:50 Ответить
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 9305Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 5535Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 5535Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 3120
показать весь комментарий
15.03.2021 00:51 Ответить
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 22
показать весь комментарий
15.03.2021 08:14 Ответить
Про вора баригу нічого там нема.
показать весь комментарий
15.03.2021 08:40 Ответить
А миллионы безголовых тупых украинцев пусть кричат о том,
что она - газовая принцесса, что она - воровка, что она смеялась вместе с Путиным над Ющенко.

ключові у цій фразі -нехай українці "криком кричать" -все одно знайдеться купа тупих упоротих релігійних прихильників Ху№лівської підстилки Тимошенко,котрі забули Як ВОНА "поставила на лічильник " Україну..
показать весь комментарий
15.03.2021 08:01 Ответить
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 7201
показать весь комментарий
15.03.2021 08:16 Ответить
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 2092
показать весь комментарий
15.03.2021 00:54 Ответить
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 4124
показать весь комментарий
15.03.2021 08:18 Ответить
Рафінований дебіл + брехун за гроші = порохобот.
Схоже вони пороху у спадок дістались від хама. Разом з манафортівськими методичками.
показать весь комментарий
15.03.2021 09:50 Ответить
Ідіотів від сили 5 - 8% які голосують за Жульку, але з кожним роком їх стає все менше.
показать весь комментарий
15.03.2021 13:35 Ответить
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 7007
показать весь комментарий
15.03.2021 00:55 Ответить
Тут, як кажуть, без коментарів.
показать весь комментарий
15.03.2021 06:39 Ответить
Ця штучка теж із того виду.
показать весь комментарий
15.03.2021 13:30 Ответить
Ну це невідомо, тому що президентом вона не була, а країна найбільше розвивалась коли вона була прем'єром.
показать весь комментарий
15.03.2021 13:44 Ответить
Коли вона була прем'єром, тоді була президентсько-парламентська форма правління і президент формував виконавчу гілку влади у структурі якої був прем'єр міністр. І тому що країна найбільше розвивалась (хоч з цим можна і посперечатись) треба завдячувати президенту Ющенку.

А зараз у нас парламентсько-президентська форма правління, прем'єр міністра обирає парламент і прем'єр міністр підпорядковується парламенту. Якщо більшість однопартійна з партії президента як зараз, то президент несе повну відповідальність за дії уряду разом зі своєю більшістю. А якщо більшість коаліційна, складається з кількох партій, як було у Порошенка, то президент несе відповідальність тільки частково, а вся повнота відповідальності за дії уряду лежить на Верховній Раді.
показать весь комментарий
15.03.2021 15:01 Ответить
Юля - це катастрофа для країни , та ще й впарі із Зе - навіть страшно уявити що після них залишиться від Украіни 😳
Господи , збережи Україну від прокремлівських шльондр і зрадників !
показать весь комментарий
15.03.2021 00:56 Ответить
Росія проти Юлії Тимошенко: про що не написали у статті ''The Gurdian''.
https://uainfo.org/blognews/1523525292-rosiya-proti-yuliyi-timoshenko-pro-shcho-ne-napisali-u-statti.html
показать весь комментарий
15.03.2021 01:01 Ответить
зате нам повідомляють юлєботи ))))
показать весь комментарий
15.03.2021 08:02 Ответить
Телепню, ти ж в резервації індіанців бував в США, мови знаєш... Ото, шлімазле шизофренічний, зайди в архів Гардіан і прочитай в оригіналі
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 2937
показать весь комментарий
15.03.2021 08:22 Ответить
Тимошенко задекларировала 148,3 млн грн компенсации за политические репрессии.
https://censor.net/news/3193145/timoshenko_zadeklarirovala_1483_mln_grn_kompensatsii_za_politicheskie_repressii
показать весь комментарий
15.03.2021 01:03 Ответить
а за що одержав такі ж гроші і від тієї ж організації власенко? Він же не сидів разом з нею.
показать весь комментарий
15.03.2021 06:16 Ответить
..уй це американські гроші..
скоріше всього Юлєчці(і через Власенко Юлєчці) знадобились "під певні пороекти" відносно легальні гроші...
показать весь комментарий
15.03.2021 07:57 Ответить
Не лопни від заздрощів, тьотко?
показать весь комментарий
15.03.2021 08:23 Ответить
Молодец. Уважаю. Нагнула американских "экспертов" на чьих лживых показаниях ее посадил Янык. Подала на них в суд в США и выиграла.
показать весь комментарий
15.03.2021 10:59 Ответить
Суды трёх государств уже приняли решение, что Тимошенко невиновна
https://uainfo.org/blognews/6903-sudy-3-gosudarstv-uzhe-prinyali-reshenie-chto-timoshenko-nevinovna.html?fbclid=IwAR3nBU-Bi1LeMWqPhjuJ3WDww9TA5JpiIOS016SobIVprSHWpeknZwYkubY
показать весь комментарий
15.03.2021 01:06 Ответить
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 1653Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 8823Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 5935
показать весь комментарий
15.03.2021 01:07 Ответить
Можно говорить и писать разную чушь за Ю.Тимошенко но я знаю одно, в чем я уверен на все 100% - кроме Юли, Украину с этой оппы не вытянет уже никто !!! Нет ни кого в стране и на горизонте, и нет ни у кого ума и опыта - только одни шмыгалята, предатели и просто поцы...
показать весь комментарий
15.03.2021 01:17 Ответить
Юля только еще глубже туда в оппу засунуть может! Пусть объединяется с зеленой прислугой и вместе идут на дно--всего им светлого!
А мы уж как-то без них)))
показать весь комментарий
15.03.2021 01:39 Ответить
У парламенті існувала неформальна «група Портнова», до якої, крім власне Портнова, входили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Святослав Олійник , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валерій Писаренко та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Пилипенко https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-10 [10] .
У серпні-вересні 2008 за дорученням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Юлії Тимошенко працював над спільними з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партією регіонів законопроектами, що послаблювали владу президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ющенка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-pravda-11 [11] . У 2008 році разом з юридичною командою не допустив проведення дострокових парламентських виборівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-pravda-11 [11] . Займався супроводом газових контрактів у Москві в 2009 роціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-pravda-11 [11] .
показать весь комментарий
15.03.2021 06:11 Ответить
https://censor.net/ru/user/143274, поясни, пжлста, а чому це Льовочкін з таким презирством поглядає на твого ідола Баригу?
показать весь комментарий
15.03.2021 08:28 Ответить
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 3948
показать весь комментарий
15.03.2021 08:26 Ответить
Юлия Тимошенко, разумеется, рвется к власти. А все остальные кандидаты, разумеется, не рвутся. ПАП - тот просто отвращение к власти испытывает.

А у Зе ваааще диарея....
показать весь комментарий
15.03.2021 01:17 Ответить
А что ты так нервничаешь, американец? Ну не верят мыслящие люди юльке...только бабки в селах и озабоченные деды в нее верят)))
показать весь комментарий
15.03.2021 01:42 Ответить
На Мої податки Ви тут постите і
спамите/ баните і жируєте..
))
Мовчу вже про зброю та ...
)))
показать весь комментарий
15.03.2021 01:46 Ответить
Та ты что? На твои? Вся помощь США около млрд баксов за все время( спасибо), вас 350 млн, т.е. твоих податков там 3 бакса? 6? ---я тебе лично их верну, приезжай)))
показать весь комментарий
15.03.2021 01:50 Ответить
No problem, freak..))
показать весь комментарий
15.03.2021 01:56 Ответить
да, скорее,ты здесь фрик под прокси, кормилец наш, не из лугандона ли строчишь?
показать весь комментарий
15.03.2021 02:06 Ответить
З вашингтонської Жмеринкі...))
показать весь комментарий
15.03.2021 02:10 Ответить
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 914
показать весь комментарий
15.03.2021 08:32 Ответить
у юлєчки це вже "лебедина пісня"... у спробах "порулити" ....
показать весь комментарий
15.03.2021 08:03 Ответить
Сулимаааа!!!

Твой выход.
показать весь комментарий
15.03.2021 02:05 Ответить
Він вивчає "незмінну лінію партії" (як віл по дорозі).
показать весь комментарий
15.03.2021 06:35 Ответить
ваня по воскресеньям бухает на шуршики, которые заработал у бабы Тюли. К обеду проспится и начнет кукарекать
показать весь комментарий
15.03.2021 07:42 Ответить
Юля домовляеться- домовляеться - домовляеться , а тут приходить розслідуввння від
Беллінгкєт , акції слуг падають і вона їх бере оптом - увесь Кабінет Міністрів її.
показать весь комментарий
15.03.2021 02:05 Ответить
И чем принципиально она отличается от того же Коломоя или Ахметова, которые раньше взяли их оптом?

Подсказка: Тем, что Коломой чуть ранее взял оптом Юлю. Другая вывеска над той же богодельней.
показать весь комментарий
15.03.2021 02:09 Ответить
От Пеця Баригович другоє дєло, да?
показать весь комментарий
15.03.2021 08:42 Ответить
Когда Пеця купит Юлю тогда и поговорим.

А пока ее пользуют именно враги Украины.
показать весь комментарий
15.03.2021 09:11 Ответить
знудилась, зпереживалась, вся в трудах, бажає покращання, бубочці підставляє крепкое плече, з єрмаком хороводить, з рейхом навчилась на балалайці грати, на роялі не потягне...., хоча як знати. А взагалі, нащо воно їй потрібно. він вже однією ногою в ....., А може це Ігор Валерійович попросив, щоб не залишати без нагляду членограя. Але пости міністрів, це святе. Навіть жертвує депутатами. Видно, бакшиш намічається не хилий. Вона вже 20 років торгує Україною, дайте ще трішки. Якщо Волинець сказав як уповноважений, значить так тому бувати. щастя Вам, молодята.
показать весь комментарий
15.03.2021 04:18 Ответить
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 3120
показать весь комментарий
15.03.2021 06:55 Ответить
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 4661
показать весь комментарий
15.03.2021 08:35 Ответить
Титаник слуг народа идет ко дну. Альянс с бабой Жулькой только ускорит крах Зеленского. С этой мадам смог ужиться только Лазаренко, да и то сидя на нарах
показать весь комментарий
15.03.2021 07:24 Ответить
Я перед през.выборами в 19 году писал, что баба Тюля и Зеля - это две говорящие ягодицы Бениной жопы.
показать весь комментарий
15.03.2021 07:44 Ответить
є кардинальна відмінність..
Якщо Юлєчка давно лежить під ХУ№лом,то Бєня працює суто на себе...
показать весь комментарий
15.03.2021 07:55 Ответить
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 8353
показать весь комментарий
15.03.2021 08:37 Ответить
переговори тривають..

навіть "недалекий" Клоун розуміє ,що Юлєчка його попробує "прокинути"...
Це її "стиль" і натура...
показать весь комментарий
15.03.2021 07:53 Ответить
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 2544
показать весь комментарий
15.03.2021 08:40 Ответить
Никакой калиции с зеленым ничтожеством не будет!Это просто отвлекающие зеленые маневры!Значит Зеленскому надо выбросить на мусорку весь тот хлам,что кнопочки напринимали в турборежиме и принимать законы которые для народа? И это будут принимать те ,кому олигархи платят в конвертах? Это утопия!А просто так Юля не будет спасать идущий на дно зеленый Титаник! Только немедленные перевыборы Рады и там уже другие расклады!
показать весь комментарий
15.03.2021 07:54 Ответить
Для Зеленского это единственный шанс. Впрочем для страны тоже.
показать весь комментарий
15.03.2021 07:57 Ответить
Другий рік поспіль Тимошенко заграє з Зеленським, намагається зазирнути йому в очі. І їй по барабану, що вона розплачується за це залишками довіри свого електорату, заганяє в кут, знищує колись впливову проукраїнську силу БЮТ. Любов, шалена, безрозсудна любов, може остання в житті, перекреслила все. А він її зневажає. Та нащо вона, підстаркувата, йому. От Мендель, зовсім інша справа, для нього якраз те що треба. Краще вже б Юля згадала про свого вірного лицаря, Нестора Шуфрича. Цей її і втішить і ніколи не зрадить. Та Юля ніяк не зрозуміє, що Зеленський не Бальзак, та й вона вже не бальЗЕківського віку. Ні, не має ніякої перспективи цей ліричний роман.
показать весь комментарий
15.03.2021 08:38 Ответить
Молодець! Мислиш, як професійний сутенер, чи альфонс. Чи, може, ті і є таким з професії.
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 6993
показать весь комментарий
15.03.2021 08:47 Ответить
Ну чого ти такий злий. Тут йдеться про чисте, нерозділене кохання, може останнє в житті, жінки забальзаківського віку. Про жінок або ніяк, або як справжній знавець жіночої психології Оноре де Бальзак!
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 7901
показать весь комментарий
15.03.2021 09:10 Ответить
ВСЯ суть юлі--продажність. А головна мета---особиста влада. За ради особистої влади продавала і продасть все і всіх Навіть савченко висказалась,що мерзенної такої людини --не зустрічала. А в "соратниках " юлі завжди були такі ж мерзоти--льовочкін, портнов, лозінський.олійник і ще з десяток гнид,які перейшли до регіоналів і вели Україну до рашки. А юля --це "московська зозуля" ,хитра ,коварна продажна мразь.
показать весь комментарий
15.03.2021 08:52 Ответить
Юлефани, поясніть, як Тимошенко-Григян може об'єднуватись і тими, хто здійснює найбільші за її словами злочини, продає землю і не знижує тарифи?
показать весь комментарий
15.03.2021 09:00 Ответить
Алла, це неможливо зрозуміти, якщо не враховувати особистий фактор. Кохання, вона просто закохалась в Зеленського. А де любов, сліпа, безрозсудна, там вже немає ніякої логіки.
показать весь комментарий
15.03.2021 09:15 Ответить
В неї по життю одна любов, до влади.
показать весь комментарий
15.03.2021 09:17 Ответить
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 3511

...
показать весь комментарий
15.03.2021 11:16 Ответить
З самого початку було видно, що Дівуля і Зе корегуються Бенею. У Бені крім циїх "слуг" є ще "Майбох (за майбутнє)". Він наповну використовує "Майбох" і "слуг", а Дівуля була в запасі. "Зелені" і "майбохи" обкакалися і жиденько ззовні заплямували себе, та ще прийшов подарунок у вигляді санкцій до Бені із США, то пора залучати і Дівулю, розраховуючи, що її там знають і вона зможе його прикрити своїми селіконовими частинками тіла. Весною буде коаліція партії "Родіна" і "слуг Бені" і пізніше Дівулю посадять у крісло прем'єра.
показать весь комментарий
15.03.2021 09:08 Ответить
От, блін, а ви праві, розкрили мені, дурню, очі. А я думав що то в неї
просто безкорислива любов.
показать весь комментарий
15.03.2021 09:22 Ответить
Продажная старая самка собаки эта воровитая вана.
показать весь комментарий
15.03.2021 10:00 Ответить
ВОНА талант, этого не отнять. закопала в политическую могилу многих, давала и вашим и нашим, да вообще всем, кто хоть что-то мог предложить, хоть какой-то профит. но при всем этом сама как-то оставаясь на плаву. похоронит она и ЗЕ, если свяжется с ней.
показать весь комментарий
15.03.2021 10:25 Ответить
Сулима,начинай жрать методички,,зелюгать,,. Скоро опять хвалить бубочку, коллегу твоей ************ по коалиции.
показать весь комментарий
15.03.2021 11:18 Ответить
Перемовини про коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" тривають, - нардеп Волинець - Цензор.НЕТ 1681

...
показать весь комментарий
15.03.2021 11:21 Ответить
Щойно в ефірі "Прямого" Волинець сказав "Мене вчора неправильно інтепретували".
Короче, уточнив, що по факту: переговори ведуться з багатьох питань, передовсім, з прийняття тих чи інших законопроектів (відомо же, що в уродів нині не вистачає голосів для турборежимного голосування), в т.ч. і по законопроектах від матьківщини; питання коаліції також на переговорах піднімаються, але безуспішно. Політолог О.Палій після Волинця конкретизував: такі переговори по справжній коаліції - безпредметні, оскільки результат їх гарантовано нульовий через те, що жЮля забагато хоче, і ніхто не віддасть їй посаду прем'єра.
показать весь комментарий
15.03.2021 12:07 Ответить
У Матерщины всего 24 депутата в этом созыве. Однако если добавить депутатские группы "За Майбах" и "Недовиру", со "слугами" получится 318 голосов - можно и Конституцию об колено гнуть. Не дай бог...
показать весь комментарий
15.03.2021 14:40 Ответить
Страница 2 из 2
 
 