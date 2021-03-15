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Новости Коронавирус и карантин
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Тимошенко: Власть провалила борьбу с COVID-19. Ничего не сделано

Тимошенко: Власть провалила борьбу с COVID-19. Ничего не сделано

Украина входит в очередную волну пандемии коронавируса совсем неподготовленной, ни один пункт постановления, принятого по инициативе "Батькивщины", не выполнен, а из-за закупленной некачественной вакцины люди массово отказываются от прививок.

Об этом лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила во время выступления на согласительном совете лидеров депутатских фракций и комитетов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

"Мы входим в следующую волну пандемии с полностью разбалансированной медицинской системой. Ни один пункт постановления, которое инициировала наша команда, не выполнен: нет бесплатных тестов, нет бесплатных лекарств от ковида, нет койкомест ни в больницах, ни в реанимации. Горячая линия, куда мог бы обратиться больной человек и вызвать врача на дом для тестирования или назначения лечения, не работает. Больные продолжают ездить в транспорте, ходить по больницам. Ни один пункт, ничего не сделано", - сказала Тимошенко.

В то же время, лидер "Батькивщины" возлагает вину за то, что люди остались без помощи, на начавшуюся при прежней власти реформу здравоохранения, а также на бездействие сегодняшней власти.

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"Против качественной, системной вакцинации никто не отказывается. Вакцина нужна - эффективная, в достаточном количестве, бесплатная, группам риска. Но мы же знаем, что от подобной той, которую закупила наша власть, вакцины AstraZeneca уже отказались 9 стран ЕС. Та же Южная Африка возвращает миллион доз. Очевидно, что закупленная вакцина требует очень тщательной проверки. Иначе - власть бросает людей еще на одни испытания ", - отметила Тимошенко.

Напомним, ранее глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила о готовности создания новой коалиции с партией "Слуга народа". Отвечая на вопрос о возможном создании новой коалиции "Батькивщины" с фракцией "Слуги народа" и группой "Доверие" после вероятного исключения нардепа СН Александра Дубинского и выхода некоторых парламентариев из фракции "Слуги", она отметила: "Если такое объединение президент инициирует, тотальное, полное и комплексное объединение ради того, чтобы спасти Украину и украинскую нацию, мы будем в этом участвовать", - пообещала она.

Позже народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец заявил, что переговоры о коалиции "Слуги народа" и "Батькивщины" продолжаются.

карантин (16729) Тимошенко Юлия (24590) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+30
Продажная жаба
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15.03.2021 13:44
+23
Конечно сделала. Сделаных ею запасов "Тамифлю" трём поколениям украинцев хватит .
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15.03.2021 13:46
+23
Тимошенко: Власть провалила борьбу с COVID-19. Ничего не сделано - Цензор.НЕТ 1582
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15.03.2021 13:54
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Сколько ботов с тупым тявканьем знчит боятся за свои тарифы с биржи Ротердам+
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15.03.2021 14:53 Ответить
Да,поклонников ваны умными не назовешь.
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15.03.2021 15:12 Ответить
Скажіть мені,хто заважае піаритись агенту російських спецслужб Порошенко
і екс генеральному продюсеру каналу"Інтер"В. Зеленському які відмовились підтримувати голосування за закон про зниження тарифів для людей.
https://www.youtube.com/watch?v=WtO2acZ5Zes&feature=share&fbclid=IwAR1ChZI97exMd7WskJ0rftpZHjkSPhVBu6n9EjOnyMrUdWMzbVOwijV-0bg
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15.03.2021 15:23 Ответить
"Пропало все".
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15.03.2021 16:04 Ответить
О! бабця срЮля вынырнула.....
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15.03.2021 16:51 Ответить
Да, конечно, усё просрали))))
Зато гнида, успела жопу на нос натянуть.
Дальше сиськи, на локти.
Так держать, комсомольская подстилка!
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15.03.2021 18:52 Ответить
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