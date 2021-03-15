Тимошенко: Власть провалила борьбу с COVID-19. Ничего не сделано

Украина входит в очередную волну пандемии коронавируса совсем неподготовленной, ни один пункт постановления, принятого по инициативе "Батькивщины", не выполнен, а из-за закупленной некачественной вакцины люди массово отказываются от прививок.

Об этом лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила во время выступления на согласительном совете лидеров депутатских фракций и комитетов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

"Мы входим в следующую волну пандемии с полностью разбалансированной медицинской системой. Ни один пункт постановления, которое инициировала наша команда, не выполнен: нет бесплатных тестов, нет бесплатных лекарств от ковида, нет койкомест ни в больницах, ни в реанимации. Горячая линия, куда мог бы обратиться больной человек и вызвать врача на дом для тестирования или назначения лечения, не работает. Больные продолжают ездить в транспорте, ходить по больницам. Ни один пункт, ничего не сделано", - сказала Тимошенко.

В то же время, лидер "Батькивщины" возлагает вину за то, что люди остались без помощи, на начавшуюся при прежней власти реформу здравоохранения, а также на бездействие сегодняшней власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинация от COVID-19 в Украине идет плановыми темпами, - замглавы Минздрава Кучер

"Против качественной, системной вакцинации никто не отказывается. Вакцина нужна - эффективная, в достаточном количестве, бесплатная, группам риска. Но мы же знаем, что от подобной той, которую закупила наша власть, вакцины AstraZeneca уже отказались 9 стран ЕС. Та же Южная Африка возвращает миллион доз. Очевидно, что закупленная вакцина требует очень тщательной проверки. Иначе - власть бросает людей еще на одни испытания ", - отметила Тимошенко.

Напомним, ранее глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила о готовности создания новой коалиции с партией "Слуга народа". Отвечая на вопрос о возможном создании новой коалиции "Батькивщины" с фракцией "Слуги народа" и группой "Доверие" после вероятного исключения нардепа СН Александра Дубинского и выхода некоторых парламентариев из фракции "Слуги", она отметила: "Если такое объединение президент инициирует, тотальное, полное и комплексное объединение ради того, чтобы спасти Украину и украинскую нацию, мы будем в этом участвовать", - пообещала она.

Позже народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец заявил, что переговоры о коалиции "Слуги народа" и "Батькивщины" продолжаются.