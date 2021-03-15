Берлин призывает Москву вернуть Крым Украине, - представитель правительства ФРГ Зайберт

Оккупация Крыма Россией нарушила основные принципы международного права и поставила под сомнение послевоенный европейский порядок.

Об этом заявил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы призываем российское правительство уважать права человека, освободить всех политических заключенных и восстановить украинский суверенитет над территорией Крыма", - подчеркнул Зайберт, передает агентство dpa.

18 марта 2014 года в Крыму огласили результаты "референдума о присоединении", организованного Россией.

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"Этой аннексией Россия нарушила основные принципы международного права и поставила под сомнение послевоенный европейский порядок", - сказал Зайберт. После оккупации Евросоюз ввел санкции против России, которые действуют и сегодня.