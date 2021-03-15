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Новости Оккупация Крыма
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Берлин призывает Москву вернуть Крым Украине, - представитель правительства ФРГ Зайберт

Берлин призывает Москву вернуть Крым Украине, - представитель правительства ФРГ Зайберт

Оккупация Крыма Россией нарушила основные принципы международного права и поставила под сомнение послевоенный европейский порядок.

Об этом заявил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы призываем российское правительство уважать права человека, освободить всех политических заключенных и восстановить украинский суверенитет над территорией Крыма", - подчеркнул Зайберт, передает агентство dpa.

18 марта 2014 года в Крыму огласили результаты "референдума о присоединении", организованного Россией.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму растут антипутинские настроения, многие "сожалеют о своем выборе в 2014", - российский блогер-"крымнашист" Горный. ФОТОрепортаж

"Этой аннексией Россия нарушила основные принципы международного права и поставила под сомнение послевоенный европейский порядок", - сказал Зайберт. После оккупации Евросоюз ввел санкции против России, которые действуют и сегодня.

Автор: 

Германия (6939) Крым (26373) оккупация (10130)


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Топ комментарии
+9
Было бы неплохо еще вернуть Кёнигсберг Германии, а Курилы - Японии!!
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15.03.2021 16:32
+5
Ну раз такі люди просять, то чому б не повернути. Це ж вам не звичайна зтурбованість.
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15.03.2021 16:32
+2
Слова, слова... А как на счет позиции по СП-2? Всё еще хотите строить?
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15.03.2021 16:32
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Было бы неплохо еще вернуть Кёнигсберг Германии, а Курилы - Японии!!
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15.03.2021 16:32 Ответить
Ну раз такі люди просять, то чому б не повернути. Це ж вам не звичайна зтурбованість.
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15.03.2021 16:32 Ответить
Слова, слова... А как на счет позиции по СП-2? Всё еще хотите строить?
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15.03.2021 16:32 Ответить
Оцє правельна ідея!
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15.03.2021 16:33 Ответить
А ще кожній бабі мужика а мужику бабу!
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15.03.2021 16:34 Ответить
сколько лет будут призывать?
наверное надо начинать призывать рашку вернуть Германии Калининградскую волость)
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15.03.2021 16:34 Ответить
Чому порохоботи мовчать за Харківські угоди. Демченко і Клімкін автори цієї зради. Демченко одногрупник Порошенко з інституту міжнародних відносин. Був його заступником в мінюсті. Входив з Медведчуком у ТКГ Мінську. Порошенко нагородив орденом, особовий статус Донбасу у 2015.
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15.03.2021 16:34 Ответить
Передайте привіт Олексію Миколайовичу від колективу порохоботів ЦН. І скажіть йому, що ми працюємо не за гроші, а за цукерки Рошен.
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15.03.2021 16:37 Ответить
Олексію Миколайовичу нет а михал иванычу да двинутый ты как и все парашенко-боты дурко
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15.03.2021 17:14 Ответить
Чому порохоботи мовчать за Харківські угоди. Демченко і Клімкін автори цієї зради. Демченко одногрупник Порошенко з інституту міжнародних відносин. Був його заступником в мінюсті. Входив з Медведчуком у ТКГ Мінську. Порошенко нагородив орденом, особовий статус Донбасу у 2015.
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15.03.2021 17:14 Ответить
шмаркляві настільки тупі, що крім ctrl+c i ctrl+v нічого не засвоюють, а що копіпастять, а хз, що скинули в методичках.
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15.03.2021 18:50 Ответить
Призываем призывать, перепризывать и запризывать.
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15.03.2021 16:35 Ответить
меня терзают смутные сомнения что сначала ФРГ строит потоки а потом хочет чтобы Россия вернула Крым, вы определитесь что было раньше курка или яйцо!
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15.03.2021 16:36 Ответить
Берлин призывает Москву вернуть Крым Украине.-Это Берлин Украине. А это Берлин России. Оккупированный Крым .....посетили евродепутаты из Германии .0 7.07.20/"Это хорошая новость", - глава МИД Германии Маас о возвращении РФ в ПАСЕ/ Германские дипломаты открыто добиваются снятия с РФ санкций в Совете Европы/ Посол ФРГ в Украине считает возможным проведение выборов в Донбассе без вывода российских войск / Уполномоченный правительства ФРГ: "На ситуацию с аннексией Крыма нужно временно закрыть глаза.
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15.03.2021 16:38 Ответить
Двуличные уроды(
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15.03.2021 16:39 Ответить
Берлин призывает Москву вернуть Крым Украине, - представитель правительства ФРГ Зайберт - Цензор.НЕТ 3434
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15.03.2021 16:43 Ответить
В них там орднунг- 15.03 про Крим написати. якогось ще про Кіпр Туркам, там ще про Гібралтар згадати. Роботи багато.
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15.03.2021 17:46 Ответить
Як тільки газова партєйка фрау Рібентроп продула вибори так одразу риторика помінялась..
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15.03.2021 18:41 Ответить
 
 