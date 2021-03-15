Берлін закликає Москву повернути Крим Україні, - представник уряду ФРН Зайберт

Окупація Криму Росією порушила основні принципи міжнародного права і поставила під сумнів післявоєнний європейський порядок.

Про це заявив представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми закликаємо російський уряд поважати права людини, звільнити всіх політичних в'язнів і відновити український суверенітет над територією Криму", - підкреслив Зайберт, передає агентство dpa.

18 березня 2014 року в Криму оголосили результати "референдуму про приєднання", організованого Росією.

"Цією анексією Росія порушила основні принципи міжнародного права і поставила під сумнів післявоєнний європейський порядок", - сказав Зайберт. Після окупації Євросоюз ввів санкції проти Росії, які діють і сьогодні.

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