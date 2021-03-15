УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8094 відвідувача онлайн
Новини Політика України Окупація Криму
2 656 19
Німеччина (4565) Крим (12747) окупація (5860)

Берлін закликає Москву повернути Крим Україні, - представник уряду ФРН Зайберт

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Берлін закликає Москву повернути Крим Україні, - представник уряду ФРН Зайберт

Окупація Криму Росією порушила основні принципи міжнародного права і поставила під сумнів післявоєнний європейський порядок.

Про це заявив представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми закликаємо російський уряд поважати права людини, звільнити всіх політичних в'язнів і відновити український суверенітет над територією Криму", - підкреслив Зайберт, передає агентство dpa.

18 березня 2014 року в Криму оголосили результати "референдуму про приєднання", організованого Росією.

"Цією анексією Росія порушила основні принципи міжнародного права і поставила під сумнів післявоєнний європейський порядок", - сказав Зайберт. Після окупації Євросоюз ввів санкції проти Росії, які діють і сьогодні.

Читайте також: Україна ніколи не подарує Росії окуповані Крим і Донбас, - Резніков
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Было бы неплохо еще вернуть Кёнигсберг Германии, а Курилы - Японии!!
показати весь коментар
15.03.2021 16:32
+5
Ну раз такі люди просять, то чому б не повернути. Це ж вам не звичайна зтурбованість.
показати весь коментар
15.03.2021 16:32
+2
Слова, слова... А как на счет позиции по СП-2? Всё еще хотите строить? Берлин призывает Москву вернуть Крым Украине, - представитель правительства ФРГ Зайберт - Цензор.НЕТ 4289
показати весь коментар
15.03.2021 16:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Было бы неплохо еще вернуть Кёнигсберг Германии, а Курилы - Японии!!
показати весь коментар
15.03.2021 16:32 Відповісти
Ну раз такі люди просять, то чому б не повернути. Це ж вам не звичайна зтурбованість.
показати весь коментар
15.03.2021 16:32 Відповісти
Слова, слова... А как на счет позиции по СП-2? Всё еще хотите строить? Берлин призывает Москву вернуть Крым Украине, - представитель правительства ФРГ Зайберт - Цензор.НЕТ 4289
показати весь коментар
15.03.2021 16:32 Відповісти
Оцє правельна ідея!
показати весь коментар
15.03.2021 16:33 Відповісти
А ще кожній бабі мужика а мужику бабу!
показати весь коментар
15.03.2021 16:34 Відповісти
сколько лет будут призывать?
наверное надо начинать призывать рашку вернуть Германии Калининградскую волость) Берлин призывает Москву вернуть Крым Украине, - представитель правительства ФРГ Зайберт - Цензор.НЕТ 378
показати весь коментар
15.03.2021 16:34 Відповісти
Чому порохоботи мовчать за Харківські угоди. Демченко і Клімкін автори цієї зради. Демченко одногрупник Порошенко з інституту міжнародних відносин. Був його заступником в мінюсті. Входив з Медведчуком у ТКГ Мінську. Порошенко нагородив орденом, особовий статус Донбасу у 2015.
показати весь коментар
15.03.2021 16:34 Відповісти
Передайте привіт Олексію Миколайовичу від колективу порохоботів ЦН. І скажіть йому, що ми працюємо не за гроші, а за цукерки Рошен. Берлин призывает Москву вернуть Крым Украине, - представитель правительства ФРГ Зайберт - Цензор.НЕТ 5360
показати весь коментар
15.03.2021 16:37 Відповісти
Олексію Миколайовичу нет а михал иванычу да Берлін закликає Москву повернути Крим Україні, - представник уряду ФРН Зайберт - Цензор.НЕТ 3336 Берлін закликає Москву повернути Крим Україні, - представник уряду ФРН Зайберт - Цензор.НЕТ 362 двинутый ты как и все парашенко-боты дурко
показати весь коментар
15.03.2021 17:14 Відповісти
Чому порохоботи мовчать за Харківські угоди. Демченко і Клімкін автори цієї зради. Демченко одногрупник Порошенко з інституту міжнародних відносин. Був його заступником в мінюсті. Входив з Медведчуком у ТКГ Мінську. Порошенко нагородив орденом, особовий статус Донбасу у 2015.
показати весь коментар
15.03.2021 17:14 Відповісти
шмаркляві настільки тупі, що крім ctrl+c i ctrl+v нічого не засвоюють, а що копіпастять, а хз, що скинули в методичках.
показати весь коментар
15.03.2021 18:50 Відповісти
Призываем призывать, перепризывать и запризывать.
показати весь коментар
15.03.2021 16:35 Відповісти
меня терзают смутные сомнения что сначала ФРГ строит потоки а потом хочет чтобы Россия вернула Крым, вы определитесь что было раньше курка или яйцо!
показати весь коментар
15.03.2021 16:36 Відповісти
Берлин призывает Москву вернуть Крым Украине.-Это Берлин Украине. А это Берлин России. Оккупированный Крым .....посетили евродепутаты из Германии .0 7.07.20/"Это хорошая новость", - глава МИД Германии Маас о возвращении РФ в ПАСЕ/ Германские дипломаты открыто добиваются снятия с РФ санкций в Совете Европы/ Посол ФРГ в Украине считает возможным проведение выборов в Донбассе без вывода российских войск / Уполномоченный правительства ФРГ: "На ситуацию с аннексией Крыма нужно временно закрыть глаза.
показати весь коментар
15.03.2021 16:38 Відповісти
Двуличные уроды(
показати весь коментар
15.03.2021 16:39 Відповісти
Берлин призывает Москву вернуть Крым Украине, - представитель правительства ФРГ Зайберт - Цензор.НЕТ 3434
показати весь коментар
15.03.2021 16:43 Відповісти
В них там орднунг- 15.03 про Крим написати. якогось ще про Кіпр Туркам, там ще про Гібралтар згадати. Роботи багато.
показати весь коментар
15.03.2021 17:46 Відповісти
Як тільки газова партєйка фрау Рібентроп продула вибори так одразу риторика помінялась..
показати весь коментар
15.03.2021 18:41 Відповісти
 
 