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Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мендель запускает собственное шоу на телеканале

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что будет вести еженедельную передачу на государственном телеканале "Дом".

Об этом сообщила Мендель в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Не устаем говорить с вами. А особенно - с украинцами, оказавшимися за контактной линией на Донбассе и в Крыму. Сегодня, в 19:30 для подписчиков телеканала "Дом" в YouTube - пилотный выпуск о дезинформации и социальных услугах для украинцев обеих сторон контактной линии. Учитывайте - отвечаю на вопросы! Ищите сегодня на YouTube канала "Дом"!", - сообщила Мендель.

Как сообщил телеканал, это будет еженедельное ТВ-шоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель".

"Это авторский проект пресс-секретаря президента Украины. Юлия Мендель комментирует актуальные события, делится своими выводами о происходящем, делает прогнозы специально для аудиторий, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса", - сообщил телеканал.

Отмечается, что еженедельно на странице в Facebook телеканала "Дом" зрители смогут задать свои вопросы или отправить сообщение на номер Viber +380 (50) 419 13 57, а в воскресенье пресс-секретарь главы государства ответит на них.

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Топ комментарии
+30
Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - Цензор.НЕТ 6696
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15.03.2021 17:02
+29
...шоу довгоносиків і твердолобиків Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - Цензор.НЕТ 7037
Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - Цензор.НЕТ 4417
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15.03.2021 16:51
+29
Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - Цензор.НЕТ 7271
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15.03.2021 16:57
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Ну всё ,миллионы зрителей прильнут к голубым экранам своих телевизоров с надеждой лицезреть и слушать мадам Мендель .... Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - Цензор.НЕТ 5164
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15.03.2021 16:50 Ответить
"Дурдом"
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15.03.2021 16:58 Ответить
ТНЕ «Дурдом»🤫
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16.03.2021 00:25 Ответить
Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом"
Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - Цензор.НЕТ 1764
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15.03.2021 17:00 Ответить
Ваті там - це шо мертвому припарка , а ось опозиції ну така канфєтка плюс до Люсі!
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15.03.2021 17:09 Ответить
вовка - мирошнык
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15.03.2021 19:48 Ответить
ну если мендель будет показывать в прямом эфире мандель, только тогда прильнут к экранам поржать, а так ее жидовские мансы не интересны, у жидов и украинцев разный менталитет
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15.03.2021 17:00 Ответить
василий василий 236dae77 - "ну если мендель будет показывать в прямом эфире мандель..." Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - Цензор.НЕТ 9922
Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - Цензор.НЕТ 5865
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15.03.2021 17:07 Ответить
Порно можна смотреть и в инете, для чего выбрасывать на ветер государственны деньги . И так достаточно одного фото в халатике с меном, сидящем в кресле.
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15.03.2021 19:38 Ответить
Попала під роздачу.
Запасайтесь попкорном і "хавайте" фотожаби.
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15.03.2021 18:02 Ответить
это ты чмошница выбрала клоунов, наслаждайся сволочь.
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15.03.2021 19:05 Ответить
Та никто тебя никуда не выбирал Мендель запускає власне шоу на телеканалі "Дом" - Цензор.НЕТ 7543тебе никуда нельзя выбираться по причине умственной неполноценности Мендель запускає власне шоу на телеканалі "Дом" - Цензор.НЕТ 7168
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15.03.2021 19:17 Ответить
быдло выбрало клоунов, я ни там ни там не при делах. ты выбрало, наслажджайся, ули кукарекаешь петушка!
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15.03.2021 19:19 Ответить
Ну понятно,что ты не при делах Мендель запускає власне шоу на телеканалі "Дом" - Цензор.НЕТ 8835ты при районной психушке ...
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15.03.2021 19:25 Ответить
Видно решила поработать над скоростью просерания рейтинга зеленых. Надо ускорить
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15.03.2021 16:51 Ответить
...шоу довгоносиків і твердолобиків Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - Цензор.НЕТ 7037
Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - Цензор.НЕТ 4417
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15.03.2021 16:51 Ответить
ДУРЬ ....ДОМъ
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15.03.2021 16:57 Ответить
ДОМ 2?
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15.03.2021 16:51 Ответить
неее, то с Еленой Берковой был Дом-2, а это будет Дом-3)
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15.03.2021 16:57 Ответить
Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - Цензор.НЕТ 6038
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15.03.2021 16:51 Ответить
Вони там всі чокнуті, а я думав що тільки Клоун.
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15.03.2021 16:52 Ответить
Пропал канал. Рейтинг пойдёт в минус.
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15.03.2021 16:52 Ответить
Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - Цензор.НЕТ 6696
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15.03.2021 17:02 Ответить
А-а-а-а - Мендельшоу!!! Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - Цензор.НЕТ 8485
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15.03.2021 16:52 Ответить
Ей лучше жевать чем говорить шоуменка
Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - Цензор.НЕТ 3982
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15.03.2021 16:53 Ответить
Дно!
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15.03.2021 16:54 Ответить
шоу *зеленый распил*
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15.03.2021 16:54 Ответить
Ппц, с тех территорий не захотят вернуться ...
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15.03.2021 16:55 Ответить
"ДурДом"
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15.03.2021 16:55 Ответить
Таки да, ослаблять...
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15.03.2021 16:55 Ответить
вау! ждем обсуждения юляхиных перлов в "Підсвинках тижня"
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15.03.2021 16:56 Ответить
Хозяева 4й власти сурьезно опечалены.Монополька на ложь уплывает из рук.Придётся в очередь записываться к Мендель.
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15.03.2021 16:57 Ответить
Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - Цензор.НЕТ 7271
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15.03.2021 16:57 Ответить
Буковка "Д" , однако, Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - Цензор.НЕТ 4722 просится , а так , все верно! Действительно глагол и никаких ослов.
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15.03.2021 17:03 Ответить
МЕНДЕЛЬ ДАВНО ПОРА ДАТЬ ПОД ЖОПУ ПЕНДЕЛЬ! МРАЗЬ И ****!
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15.03.2021 16:58 Ответить
Ну, полный мендельсон!!! Предварительная запись на курсы членограев, при шоу, уже стартовала?
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15.03.2021 16:59 Ответить
Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - Цензор.НЕТ 8141
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15.03.2021 17:01 Ответить
ИСРАЕЛЬ ОТДЫХАЕТ ТУПО!
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15.03.2021 17:04 Ответить
тебе капслок вырвать? чо ты орешь как потерпевший?
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15.03.2021 17:10 Ответить
А шо, мендельша часто сбривает усы?
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15.03.2021 17:23 Ответить
Она бреет Вовке грудь, а он ей усы Мендель запускає власне шоу на телеканалі "Дом" - Цензор.НЕТ 2219
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15.03.2021 17:27 Ответить
Мендель запускає власне шоу на телеканалі "Дом" - Цензор.НЕТ 3648
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15.03.2021 19:07 Ответить
Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - на каком музыкальном инструменте играть будет?
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15.03.2021 17:06 Ответить
Пыськой на губной гармошке. Мендель запускає власне шоу на телеканалі "Дом" - Цензор.НЕТ 6322
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15.03.2021 17:25 Ответить
помню ганька герман, при януковиче была в админпрезидента, возомнила себя бог знает чем, завела программу и учила жить- недолго, подписчиков не было,потом патрон жидко обосрался, ганьку бог наказал, забрал детей, но ничче, ей хорошо, сидит на мешках с золотом, и радуется жизни
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15.03.2021 17:07 Ответить
Я ТАК НЕ ДУМАЮ ОНА РАДОВАТЬСЯ БУДЕТ ПРИХОДУ СМЕРТИ!!!
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15.03.2021 17:09 Ответить
МЕШКИ С ЗОЛОТОМ ЭТО ХОРОШО НО КОГДА ВОДЫ ПОДАТЬ НЕКОМУ ЭТО ЖИЗНЬ КОТОРУЮ ПРОСРАЛА ГАНЬКА ХЕРМАН!!!
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15.03.2021 17:12 Ответить
глянул я тот "Дом" один раз
советские фильмы на кацапском языке да передачи в стиле "все у нас хорошо! особенно при величайшем лидоре современности"
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15.03.2021 17:10 Ответить
ДА У НИХ ВСЕГДА ХОРОШО В МОСКОВИИ. А В РАШИИ ЖОПА В СОРТИР НЕ ВОЙДЕШ ВЕЗДЕ СТАЛАКТИТЫ!
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15.03.2021 17:14 Ответить
Сталагмиты,спелеолог😂
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16.03.2021 00:29 Ответить
Дайте їй сєльоткі!
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15.03.2021 17:12 Ответить
ДАТЬ ЕЙ НАДО ВОДКИ И С ЧЛЕНА СЕЛЕДКИ!
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15.03.2021 17:15 Ответить
шоу "за стєклом-2"
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15.03.2021 17:12 Ответить
Не, треба йти на вибори, бо від цих шоу вже нема куди діватися. Суцільні шоумени
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15.03.2021 17:14 Ответить
ТАК ВОНИ Ж ******** ЦI ШОУМЕНИ!
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15.03.2021 17:17 Ответить
А зачем удалили шоколадный глаз ,,маде ин мендель,,? Лучшая картинка же ,обьясняюшая методы и результаты власти зеленых
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15.03.2021 17:17 Ответить
Мендель запускає власне шоу на телеканалі "Дом" - Цензор.НЕТ 273
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15.03.2021 17:25 Ответить
Пане Глузман, дайте "брому" бідолашній дівчинці!
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15.03.2021 17:41 Ответить
Ховайся хто може...
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15.03.2021 17:41 Ответить
Так що, дєвачку з прессекретарів вигнали?
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15.03.2021 17:48 Ответить
Уся напкип лізе себе показати. Може уся наша страна дике село?
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15.03.2021 17:48 Ответить
Домдур или ДурДом, какая_разница!
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15.03.2021 17:52 Ответить
Ой, Вань, гляди какие КЛОУН
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15.03.2021 18:16 Ответить
Дмитрий Корнейчук

38 мин. ·

Что вы знали про админресурс, лошары?))))
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15.03.2021 18:27 Ответить
The show must go on. Причем в любом виде и при "какая разница" содержании.
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15.03.2021 18:31 Ответить
Мендель запускає власне шоу на телеканалі "Дом" - Цензор.НЕТ 8086
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15.03.2021 18:34 Ответить
Мендель запускає власне шоу на телеканалі "Дом" - Цензор.НЕТ 3376 Мендель запускає власне шоу на телеканалі "Дом" - Цензор.НЕТ 2071
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15.03.2021 19:51 Ответить
Може краще замінити слова "весна" на слово "смерть"? Не варто би порівнювати цю прекрасну пору року з цією особою.
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15.03.2021 19:52 Ответить
Шоу "Мухи і бджоли".
73% мух будуть переконувати 25% бджіл, що лайно краще ніж мед.
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15.03.2021 19:32 Ответить
Мендель запускає власне шоу на телеканалі "Дом" - Цензор.НЕТ 389
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15.03.2021 19:36 Ответить
Действительно дурьДом. Что может говорить жителям окупированной части территории Донбасса особь, заявившая в свое время, что те страдают от действий ВСУ?
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15.03.2021 19:47 Ответить
А что, будет петь оды и кантаты найвеличнишому, уверена именно в этой цели цирка.
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15.03.2021 19:49 Ответить
Мандель хочет конкурировать с 95 кварталом? У неё получится - она талантливая клоунесса и пародистка.... В цирке она имела большой успех....Ей очень идут большие уши и круглый красный нос...
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15.03.2021 20:02 Ответить
Від всіх цих типів ЗЕгенератізму просякнутих галімою хуцпою блювати хочеться. Лиш варто увімкнути телевізор а там вони...Купкуються... Ще хочуть і в ютюб з пейсами влізти... аби весь світ дізнався де кретини собі жидів на шиї всадовили....
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15.03.2021 20:37 Ответить
У меня нет канала ДОМ, где этот канал транслируют?
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15.03.2021 20:47 Ответить
Еще одна мразь вылезла!
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15.03.2021 21:06 Ответить
"контактна лінія"?
отак виглядає вихляння хвостом перед ворогом та чергове сцання в очі українцям. контактна, *****, лінія.
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15.03.2021 21:09 Ответить
Неукраїнською і цим все сказано.
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15.03.2021 21:12 Ответить
Мендель запускає власне шоу на телеканалі "Дом" - Цензор.НЕТ 568
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15.03.2021 21:54 Ответить
Для наших "хлопцев", как любит говорить Зе, это линия фронта, а для Мендель - контактная линия. Ну прямо по Фрейду - только о контактах и думает.
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15.03.2021 22:31 Ответить
 
 