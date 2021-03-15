Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом"

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что будет вести еженедельную передачу на государственном телеканале "Дом".

Об этом сообщила Мендель в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Не устаем говорить с вами. А особенно - с украинцами, оказавшимися за контактной линией на Донбассе и в Крыму. Сегодня, в 19:30 для подписчиков телеканала "Дом" в YouTube - пилотный выпуск о дезинформации и социальных услугах для украинцев обеих сторон контактной линии. Учитывайте - отвечаю на вопросы! Ищите сегодня на YouTube канала "Дом"!", - сообщила Мендель.

Как сообщил телеканал, это будет еженедельное ТВ-шоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель".

"Это авторский проект пресс-секретаря президента Украины. Юлия Мендель комментирует актуальные события, делится своими выводами о происходящем, делает прогнозы специально для аудиторий, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса", - сообщил телеканал.

Отмечается, что еженедельно на странице в Facebook телеканала "Дом" зрители смогут задать свои вопросы или отправить сообщение на номер Viber +380 (50) 419 13 57, а в воскресенье пресс-секретарь главы государства ответит на них.

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