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Мендель запускає власне шоу на телеканалі "Дом"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мендель запускає власне шоу на телеканалі

Прессекретарка президента України Юлія Мендель заявила, що буде вести щотижневу передачу на державному телеканалі "Дом".

Про це повідомила Мендель у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Не втомлюємося говорити з вами. А особливо – з українцями, котрі опинилися за контактною лінією на Донбасі та в Криму. Сьогодні, о 19:30 для підписників телеканалу "Дом" у YouTube – пілотний випуск про дезінформацію та соціальні послуги для українців по обидва боки контактної лінії. Зважайте – відповідаю на запитання! Шукайте сьогодні на YouTube каналу "Дом"!", - повідомила Мендель.

Як повідомив телеканал, це буде щотижневе ТВ-шоу "Погляд із Банкової з Юлією Мендель".

"Це авторський проєкт прессекретаря президента України. Юлія Мендель коментує актуальні події, ділиться своїми висновками про те, що відбувається, робить прогнози спеціально для аудиторій, які проживають на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу", - повідомив телеканал.

Зазначається, що щотижня на сторінці в Facebook телеканалу "Дом" глядачі зможуть поставити свої запитання або відправити повідомлення на номер Viber +380 (50) 419 13 57, а в неділю прессекретарка глави держави відповість на них.

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Топ коментарі
+30
Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - Цензор.НЕТ 6696
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15.03.2021 17:02
+29
...шоу довгоносиків і твердолобиків Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - Цензор.НЕТ 7037
Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - Цензор.НЕТ 4417
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15.03.2021 16:51
+29
Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - Цензор.НЕТ 7271
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15.03.2021 16:57
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Ну всё ,миллионы зрителей прильнут к голубым экранам своих телевизоров с надеждой лицезреть и слушать мадам Мендель .... Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - Цензор.НЕТ 5164
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15.03.2021 16:50 Відповісти
"Дурдом"
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15.03.2021 16:58 Відповісти
ТНЕ «Дурдом»🤫
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16.03.2021 00:25 Відповісти
Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом"
Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - Цензор.НЕТ 1764
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15.03.2021 17:00 Відповісти
Ваті там - це шо мертвому припарка , а ось опозиції ну така канфєтка плюс до Люсі!
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15.03.2021 17:09 Відповісти
вовка - мирошнык
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15.03.2021 19:48 Відповісти
ну если мендель будет показывать в прямом эфире мандель, только тогда прильнут к экранам поржать, а так ее жидовские мансы не интересны, у жидов и украинцев разный менталитет
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15.03.2021 17:00 Відповісти
василий василий 236dae77 - "ну если мендель будет показывать в прямом эфире мандель..." Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - Цензор.НЕТ 9922
Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - Цензор.НЕТ 5865
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15.03.2021 17:07 Відповісти
Порно можна смотреть и в инете, для чего выбрасывать на ветер государственны деньги . И так достаточно одного фото в халатике с меном, сидящем в кресле.
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15.03.2021 19:38 Відповісти
Попала під роздачу.
Запасайтесь попкорном і "хавайте" фотожаби.
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15.03.2021 18:02 Відповісти
это ты чмошница выбрала клоунов, наслаждайся сволочь.
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15.03.2021 19:05 Відповісти
Та никто тебя никуда не выбирал Мендель запускає власне шоу на телеканалі "Дом" - Цензор.НЕТ 7543тебе никуда нельзя выбираться по причине умственной неполноценности Мендель запускає власне шоу на телеканалі "Дом" - Цензор.НЕТ 7168
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15.03.2021 19:17 Відповісти
быдло выбрало клоунов, я ни там ни там не при делах. ты выбрало, наслажджайся, ули кукарекаешь петушка!
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15.03.2021 19:19 Відповісти
Ну понятно,что ты не при делах Мендель запускає власне шоу на телеканалі "Дом" - Цензор.НЕТ 8835ты при районной психушке ...
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15.03.2021 19:25 Відповісти
Видно решила поработать над скоростью просерания рейтинга зеленых. Надо ускорить
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15.03.2021 16:51 Відповісти
...шоу довгоносиків і твердолобиків Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - Цензор.НЕТ 7037
Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - Цензор.НЕТ 4417
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15.03.2021 16:51 Відповісти
ДУРЬ ....ДОМъ
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15.03.2021 16:57 Відповісти
ДОМ 2?
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15.03.2021 16:51 Відповісти
неее, то с Еленой Берковой был Дом-2, а это будет Дом-3)
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15.03.2021 16:57 Відповісти
Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - Цензор.НЕТ 6038
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15.03.2021 16:51 Відповісти
Вони там всі чокнуті, а я думав що тільки Клоун.
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15.03.2021 16:52 Відповісти
Пропал канал. Рейтинг пойдёт в минус.
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15.03.2021 16:52 Відповісти
Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - Цензор.НЕТ 6696
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15.03.2021 17:02 Відповісти
А-а-а-а - Мендельшоу!!! Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - Цензор.НЕТ 8485
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15.03.2021 16:52 Відповісти
Ей лучше жевать чем говорить шоуменка
Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - Цензор.НЕТ 3982
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15.03.2021 16:53 Відповісти
Дно!
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15.03.2021 16:54 Відповісти
шоу *зеленый распил*
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15.03.2021 16:54 Відповісти
Ппц, с тех территорий не захотят вернуться ...
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15.03.2021 16:55 Відповісти
"ДурДом"
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15.03.2021 16:55 Відповісти
Таки да, ослаблять...
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15.03.2021 16:55 Відповісти
вау! ждем обсуждения юляхиных перлов в "Підсвинках тижня"
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15.03.2021 16:56 Відповісти
Хозяева 4й власти сурьезно опечалены.Монополька на ложь уплывает из рук.Придётся в очередь записываться к Мендель.
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15.03.2021 16:57 Відповісти
Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - Цензор.НЕТ 7271
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15.03.2021 16:57 Відповісти
Буковка "Д" , однако, Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - Цензор.НЕТ 4722 просится , а так , все верно! Действительно глагол и никаких ослов.
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15.03.2021 17:03 Відповісти
МЕНДЕЛЬ ДАВНО ПОРА ДАТЬ ПОД ЖОПУ ПЕНДЕЛЬ! МРАЗЬ И ****!
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15.03.2021 16:58 Відповісти
Ну, полный мендельсон!!! Предварительная запись на курсы членограев, при шоу, уже стартовала?
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15.03.2021 16:59 Відповісти
Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - Цензор.НЕТ 8141
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15.03.2021 17:01 Відповісти
ИСРАЕЛЬ ОТДЫХАЕТ ТУПО!
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15.03.2021 17:04 Відповісти
тебе капслок вырвать? чо ты орешь как потерпевший?
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15.03.2021 17:10 Відповісти
А шо, мендельша часто сбривает усы?
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15.03.2021 17:23 Відповісти
Она бреет Вовке грудь, а он ей усы Мендель запускає власне шоу на телеканалі "Дом" - Цензор.НЕТ 2219
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15.03.2021 17:27 Відповісти
Мендель запускає власне шоу на телеканалі "Дом" - Цензор.НЕТ 3648
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15.03.2021 19:07 Відповісти
Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" - на каком музыкальном инструменте играть будет?
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15.03.2021 17:06 Відповісти
Пыськой на губной гармошке. Мендель запускає власне шоу на телеканалі "Дом" - Цензор.НЕТ 6322
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15.03.2021 17:25 Відповісти
помню ганька герман, при януковиче была в админпрезидента, возомнила себя бог знает чем, завела программу и учила жить- недолго, подписчиков не было,потом патрон жидко обосрался, ганьку бог наказал, забрал детей, но ничче, ей хорошо, сидит на мешках с золотом, и радуется жизни
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15.03.2021 17:07 Відповісти
Я ТАК НЕ ДУМАЮ ОНА РАДОВАТЬСЯ БУДЕТ ПРИХОДУ СМЕРТИ!!!
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15.03.2021 17:09 Відповісти
МЕШКИ С ЗОЛОТОМ ЭТО ХОРОШО НО КОГДА ВОДЫ ПОДАТЬ НЕКОМУ ЭТО ЖИЗНЬ КОТОРУЮ ПРОСРАЛА ГАНЬКА ХЕРМАН!!!
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15.03.2021 17:12 Відповісти
глянул я тот "Дом" один раз
советские фильмы на кацапском языке да передачи в стиле "все у нас хорошо! особенно при величайшем лидоре современности"
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15.03.2021 17:10 Відповісти
ДА У НИХ ВСЕГДА ХОРОШО В МОСКОВИИ. А В РАШИИ ЖОПА В СОРТИР НЕ ВОЙДЕШ ВЕЗДЕ СТАЛАКТИТЫ!
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15.03.2021 17:14 Відповісти
Сталагмиты,спелеолог😂
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16.03.2021 00:29 Відповісти
Дайте їй сєльоткі!
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15.03.2021 17:12 Відповісти
ДАТЬ ЕЙ НАДО ВОДКИ И С ЧЛЕНА СЕЛЕДКИ!
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15.03.2021 17:15 Відповісти
шоу "за стєклом-2"
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15.03.2021 17:12 Відповісти
Не, треба йти на вибори, бо від цих шоу вже нема куди діватися. Суцільні шоумени
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15.03.2021 17:14 Відповісти
ТАК ВОНИ Ж ******** ЦI ШОУМЕНИ!
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15.03.2021 17:17 Відповісти
А зачем удалили шоколадный глаз ,,маде ин мендель,,? Лучшая картинка же ,обьясняюшая методы и результаты власти зеленых
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15.03.2021 17:17 Відповісти
Мендель запускає власне шоу на телеканалі "Дом" - Цензор.НЕТ 273
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15.03.2021 17:25 Відповісти
Пане Глузман, дайте "брому" бідолашній дівчинці!
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15.03.2021 17:41 Відповісти
Ховайся хто може...
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15.03.2021 17:41 Відповісти
Так що, дєвачку з прессекретарів вигнали?
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15.03.2021 17:48 Відповісти
Уся напкип лізе себе показати. Може уся наша страна дике село?
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15.03.2021 17:48 Відповісти
Домдур или ДурДом, какая_разница!
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15.03.2021 17:52 Відповісти
Ой, Вань, гляди какие КЛОУН
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15.03.2021 18:16 Відповісти
Дмитрий Корнейчук

38 мин. ·

Что вы знали про админресурс, лошары?))))
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15.03.2021 18:27 Відповісти
The show must go on. Причем в любом виде и при "какая разница" содержании.
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15.03.2021 18:31 Відповісти
Мендель запускає власне шоу на телеканалі "Дом" - Цензор.НЕТ 8086
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15.03.2021 18:34 Відповісти
Мендель запускає власне шоу на телеканалі "Дом" - Цензор.НЕТ 3376 Мендель запускає власне шоу на телеканалі "Дом" - Цензор.НЕТ 2071
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15.03.2021 19:51 Відповісти
Може краще замінити слова "весна" на слово "смерть"? Не варто би порівнювати цю прекрасну пору року з цією особою.
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15.03.2021 19:52 Відповісти
Шоу "Мухи і бджоли".
73% мух будуть переконувати 25% бджіл, що лайно краще ніж мед.
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15.03.2021 19:32 Відповісти
Мендель запускає власне шоу на телеканалі "Дом" - Цензор.НЕТ 389
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15.03.2021 19:36 Відповісти
Действительно дурьДом. Что может говорить жителям окупированной части территории Донбасса особь, заявившая в свое время, что те страдают от действий ВСУ?
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15.03.2021 19:47 Відповісти
А что, будет петь оды и кантаты найвеличнишому, уверена именно в этой цели цирка.
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15.03.2021 19:49 Відповісти
Мандель хочет конкурировать с 95 кварталом? У неё получится - она талантливая клоунесса и пародистка.... В цирке она имела большой успех....Ей очень идут большие уши и круглый красный нос...
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15.03.2021 20:02 Відповісти
Від всіх цих типів ЗЕгенератізму просякнутих галімою хуцпою блювати хочеться. Лиш варто увімкнути телевізор а там вони...Купкуються... Ще хочуть і в ютюб з пейсами влізти... аби весь світ дізнався де кретини собі жидів на шиї всадовили....
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15.03.2021 20:37 Відповісти
У меня нет канала ДОМ, где этот канал транслируют?
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15.03.2021 20:47 Відповісти
Еще одна мразь вылезла!
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15.03.2021 21:06 Відповісти
"контактна лінія"?
отак виглядає вихляння хвостом перед ворогом та чергове сцання в очі українцям. контактна, *****, лінія.
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15.03.2021 21:09 Відповісти
Неукраїнською і цим все сказано.
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15.03.2021 21:12 Відповісти
Мендель запускає власне шоу на телеканалі "Дом" - Цензор.НЕТ 568
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15.03.2021 21:54 Відповісти
Для наших "хлопцев", как любит говорить Зе, это линия фронта, а для Мендель - контактная линия. Ну прямо по Фрейду - только о контактах и думает.
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15.03.2021 22:31 Відповісти
 
 