Мендель запускає власне шоу на телеканалі "Дом"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Прессекретарка президента України Юлія Мендель заявила, що буде вести щотижневу передачу на державному телеканалі "Дом".
Про це повідомила Мендель у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Не втомлюємося говорити з вами. А особливо – з українцями, котрі опинилися за контактною лінією на Донбасі та в Криму. Сьогодні, о 19:30 для підписників телеканалу "Дом" у YouTube – пілотний випуск про дезінформацію та соціальні послуги для українців по обидва боки контактної лінії. Зважайте – відповідаю на запитання! Шукайте сьогодні на YouTube каналу "Дом"!", - повідомила Мендель.
Як повідомив телеканал, це буде щотижневе ТВ-шоу "Погляд із Банкової з Юлією Мендель".
"Це авторський проєкт прессекретаря президента України. Юлія Мендель коментує актуальні події, ділиться своїми висновками про те, що відбувається, робить прогнози спеціально для аудиторій, які проживають на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу", - повідомив телеканал.
Зазначається, що щотижня на сторінці в Facebook телеканалу "Дом" глядачі зможуть поставити свої запитання або відправити повідомлення на номер Viber +380 (50) 419 13 57, а в неділю прессекретарка глави держави відповість на них.
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Запасайтесь попкорном і "хавайте" фотожаби.
советские фильмы на кацапском языке да передачи в стиле "все у нас хорошо! особенно при величайшем лидоре современности"
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Что вы знали про админресурс, лошары?))))
73% мух будуть переконувати 25% бджіл, що лайно краще ніж мед.
отак виглядає вихляння хвостом перед ворогом та чергове сцання в очі українцям. контактна, *****, лінія.