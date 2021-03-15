В Славутской COVID-больнице почти не осталось медицинского кислорода

В Славутской городской больнице, которая принимает больных с COVID-19, заканчивается кислород, необходимый для лечения таких пациентов.

Об этом говорится в обращении исполнительного комитета Славутского городского совета, опубликованном в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Исполнительный комитет просит премьер-министра Дениса Шмыгаля и голову Хмельницкой ОГА Сергея Гамалия обеспечить бесперебойное снабжение кислородом Славутской городской больницы им. Ф.М. Михайлова.

"В течение нескольких последних дней централизованное снабжение медицинского кислорода в больницу происходило со значительными перебоями. На сегодняшний день медицинского кислорода почти не осталось, что создает реальную угрозу жизни и здоровью людей", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем, по состоянию на утро 15 марта в лечебном учреждении находится 34 пациента, которые нуждаются в систематической кислородной поддержке, из них 3 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

"Во избежание угрозы жизни и здоровью пациентов Славутской городской больницы больных коронавирусной инфекцией, просим вашего безотлагательно содействия в решении вопроса бесперебойного централизованного обеспечения медицинским кислородом КП "Славутский городская больница им. Ф.М. Михайлова"", - говорится в соббщении Исполнительного комитета Славутского городского совета.





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