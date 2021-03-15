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В Славутской COVID-больнице почти не осталось медицинского кислорода

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В Славутской COVID-больнице почти не осталось медицинского кислорода

В Славутской городской больнице, которая принимает больных с COVID-19, заканчивается кислород, необходимый для лечения таких пациентов.

Об этом говорится в обращении исполнительного комитета Славутского городского совета, опубликованном в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Исполнительный комитет просит премьер-министра Дениса Шмыгаля и голову Хмельницкой ОГА Сергея Гамалия обеспечить бесперебойное снабжение кислородом Славутской городской больницы им. Ф.М. Михайлова.

"В течение нескольких последних дней централизованное снабжение медицинского кислорода в больницу происходило со значительными перебоями. На сегодняшний день медицинского кислорода почти не осталось, что создает реальную угрозу жизни и здоровью людей", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем, по состоянию на утро 15 марта в лечебном учреждении находится 34 пациента, которые нуждаются в систематической кислородной поддержке, из них 3 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

"Во избежание угрозы жизни и здоровью пациентов Славутской городской больницы больных коронавирусной инфекцией, просим вашего безотлагательно содействия в решении вопроса бесперебойного централизованного обеспечения медицинским кислородом КП "Славутский городская больница им. Ф.М. Михайлова"", - говорится в соббщении Исполнительного комитета Славутского городского совета.

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СЛАВУТСЬКУ ЛІКАРНЮ НЕ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ КИСНЕМ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ - ЗВЕРНЕННЯ Прем’єр-міністру України Денису ШМИГАЛЮ Копія:...

Опубликовано Виконавчий комітет Славутської міської ради Понедельник, 15 марта 2021 г.
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Топ комментарии
+3
В Славутской COVID-больнице почти не осталось медицинского кислорода - Цензор.НЕТ 2687
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15.03.2021 17:47
+2
Російського зольдаттен після ;Спутнік-5; взагалі паралізувало на хрін.
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15.03.2021 18:26
+1
Супруншу взад, млять!!
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15.03.2021 17:52
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В Славутской COVID-больнице почти не осталось медицинского кислорода - Цензор.НЕТ 2687
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15.03.2021 17:47 Ответить
Російського зольдаттен після ;Спутнік-5; взагалі паралізувало на хрін.
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15.03.2021 18:26 Ответить
В Славутской COVID-больнице почти не осталось медицинского кислорода

Ни воды ни кислорода для ни ллекарства для народа,
Всем вакцину предлагают- демографию латают...
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15.03.2021 20:02 Ответить
И что? Он привился только первой дозой - она не дает резистентности к вирусу.
Резистентность появляется примерно через 2 недели после получения второй дозы
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15.03.2021 21:29 Ответить
Китайская делегация посещает Крым с целью "оценки туристических перспектив". Зеленский и К покупают вакцину у китайских производителей. Вопрос Зеленский дурак или предатель?
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15.03.2021 17:48 Ответить
Не здався їм туризм, за чимось іншим приїхали, жовта навала.
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15.03.2021 18:54 Ответить
Не смеши - китайцы в Крым не полетят отдыхать - слишком далеко, дорого и бессмысленно - у них своих курортов хватает и Таиланд с Вьетнамом под боком.
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15.03.2021 21:30 Ответить
Супруншу взад, млять!!
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15.03.2021 17:52 Ответить
А де її шукати?
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15.03.2021 18:53 Ответить
Да простит меня Господь и больные, но имею таки спросить, - А КАК ТАМ У ВАС, В СЛАВУТЕ, С АСФАЛЬТОМ?
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15.03.2021 19:06 Ответить
Помирать так с музыкой
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15.03.2021 19:47 Ответить
Много зелени у Коломойского. А одну зелень он вообще держит за яйца и делает с ней, что захочет.
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15.03.2021 19:48 Ответить
Интересно, 95 квартал по-прежнему будет высмеивать президента Украины?
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15.03.2021 19:49 Ответить
Порошенко весит 94 кг. Зеленский весит 63 кг. Из двух зол украинцы выбрали меньшее.
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15.03.2021 19:49 Ответить
Геноцид !!!
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15.03.2021 19:56 Ответить
В кінці минулої весни зробили сюжет на центральному телеканалі, що в Ізмаільській Дунайській лікарні поставили кисневу станцію, тобто вони тепер самі виробляють кисень з повітря, і ні від кого не залежать. Єдине - у якості резерву стоять штук 8 кисневих балонів на випадок одночасної поломки обох потужних концентраторів. Але вони проект зробили ще за декілька років до Ковіду, а коли почалась епідемія, звернулись в Облраду з проханням виділити кошти на обладнання та його монтаж. Ну так - приміщення для станції стоїть окремо, спроектовано з розрахунком на можливий вибух кисневої суміші, аби хвиля пішла вгору і нічого не пошкодила!
Так ось - Головлікарі багатьох лікарень по всій Україні були в шоці, що так можно було зробити, і не розвозити кисень по лікарням! Всі поїхали в Ізмаїл переймати досвід!
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16.03.2021 01:07 Ответить
 
 