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Новости Политика Украины
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Комиссия по присвоению звезд отелям возобновляет работу, - МКИП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Комиссия по присвоению звезд отелям возобновляет работу, - МКИП

В состав обновленной Комиссии по установлению категорий отелям и другим объектам, предназначенным для предоставления услуг по временному размещению, вошли представители Гостуризма, Минкульта, Комиссии по регулированию азартных игр и общественности, а также специалисты гостиничной и туристической отраслей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МКИП.

Отмечается, что полномочия по установлению категорий отелям Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в прошлом году передало в Государственное агентство развития туризма, деятельность которого направляется министром культуры и информационной политики Украины.

Главные отличия в работе новосозданной комиссии:

- Юридический статус. С этого времени в своей деятельности комиссия руководствуется нормативно-правовым актом, изданным МКИП и зарегистрированным Министерством юстиции Украины. Ранее ее деятельность регулировал только внутренний организационно-распорядительный документ.

- Добродетель. Из состава комиссии исключили представителей органов стандартизации и сертификации, которые участвовали в консультациях в начале реконструкции или строительства заведения временного размещения, в промежуточной оценке соответствия отеля ожидаемой категории. И одновременно принимали решение о присвоении категории в составе вышеупомянутой комиссии - это создавало конфликт интересов на всех этапах.

- Прозрачность. Все заседания комиссии будут проходить с онлайн-трансляцией рассмотрения каждого пакета документов для обеспечения публичной, правдивой и прозрачной оценки претендентов. Трансляция первого заседания комиссии состоится 16 марта с 13:00 до 17:00 на официальной facebook-странице Гостуризма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раде рекомендовали расширить круг субъектов, которые могут предоставлять гостиничные услуги

Также параллельно начала работу Комиссия по апелляциям, которая будет рассматривать жалобы на решения Комиссии по категоризации, если субъект размещения не согласится с ее выводами.

"Есть 75 заявок от отельеров на определение категорий, то есть - присвоение звезд. Сейчас такие категории из пяти тысяч заведений размещения в Украине имеют не более двухсот. Большая часть заявок подана впервые, у части участников рынка уже заканчивается срок действия лицензий, некоторые требуют категоризации для открытия игорных заведений", - отмечает председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.

Автор: Анна Судак
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побольше звезд и побольше отелей для игроманов - выборы, нужны бабки!
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15.03.2021 20:28 Ответить
продам звізду за міліон.
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15.03.2021 20:29 Ответить
Шо , поиздержалась комиссия на карантинах?
Пора в поход за баблом.)
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15.03.2021 20:31 Ответить
Наявність води в номері - 1 зірка, наявність вбиральні - ще одна, вбиральня працює - третя, кондиціонер - четверта, є гаряча вода - п'ята. Наявність працюючого душу і щоденна зміна білизни та полотенець - номер VIP
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15.03.2021 20:34 Ответить
Бєнін міністр збагатиться ще на кілька мільйонів.
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15.03.2021 20:52 Ответить
вам не нужны, случайно, добровольцы-энтузиасты?
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15.03.2021 21:35 Ответить
Прокляті капіталісти. За комуністів 5 зірок мав тільки Шалаш Леніна в Розливі, 4 "дом крестьянки П. О. Петровой", в Шушенском, 3 "пломбированньій вагон"
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15.03.2021 21:39 Ответить
как в египте звезды отелям с тараканами и сломанным душем звезды раздавать будут?
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15.03.2021 21:46 Ответить
 
 