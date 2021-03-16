Комісія з присвоєння зірок готелям відновлює роботу, - МКІП

До складу оновленої Комісії із встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення увійшли представники ДАРТ, МКІП, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, представники громадськості, спеціалісти готельної та туристичної галузей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МКІП.

Зазначається, що повноваження з встановлення категорій готелям Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства торік передало в Державне агентство розвитку туризму, діяльність якого спрямовується міністром культури й інформаційної політики України.

Головні відмінності у роботі новостореної комісії:

- Юридичний статус. З цього часу у своїй діяльності комісія керується нормативно-правовим актом, виданим МКІП і зареєстрованим Міністерством юстиції України. Раніше її діяльність регулював лише внутрішній організаційно-розпорядчий документ.

- Доброчесність. Зі складу комісії вилучили представників органів стандартизації та сертифікації, які брали участь в консультаціях на початку реконструкції чи будівництва закладу тимчасового розміщення, у проміжній оцінці відповідності готелю очікуваній категорії. І водночас ухвалювали рішення про присвоєння категорії у складі вищезгаданої комісії - це створювало конфлікт інтересів на всіх етапах.

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- Прозорість. Усі засідання комісії будуть відбуватися з онлайн-трансляцією розгляду кожного пакету документів для забезпечення публічної, правдивої та прозорої оцінки претендентів. Трансляція першого засідання комісії відбудеться 16 березня, з 13:00 до 17:00 на офіційній facebook-сторінці Держтуризму.

Також паралельно запрацювала Комісія з апеляцій, яка буде розглядати скарги на рішення Комісії з категоризації, якщо суб’єкт розміщення не погодиться з її висновками.

"Маємо 75 заявок від готельєрів на визначення категорій, іншими словами - присвоєння зірок. Зараз такі категорії з п’яти тисяч закладів розміщення в Україні мають не більше двохсот. Велика частина заявок подана вперше, у частини учасників ринку вже закінчується строк дії ліцензій, деякі потребують категоризації для відкриття гральних закладів", - зазначає голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів.