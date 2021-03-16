За выходные ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 174 нарушения "тишины"

За минувшие выходные СММ ОБСЕ зафиксировала в Донецкой области 143 нарушения режима прекращения огня и 31 - на Луганщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете №60/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ 15 марта.

Так, в Донецкой области в период с вечера 12 до вечера 14 марта СММ зафиксировала 143 нарушения режима прекращения огня, в том числе 33 взрыва, из них 1 взрыв в воздухе, 2 разрыва и 30 взрывов неопределенного происхождения. Большинство этих нарушений произошла в районах к югу от н.п. Зализное (быв. Артемово; подконтрольный правительству, 42 км на северо-восток от Донецка), а также на северо-востоке и востоке от н п. Гнутово (подконтролен правительству, 90 км на юг от Донецка). За предыдущий отчетный период зафиксировано 79 таких нарушений.

В Луганской области в период с вечера 12 до вечера 14 марта Миссия зафиксировала 31 нарушение режима прекращения огня, в том числе 12 взрывов неопределенного происхождения. Большинство этих нарушений произошло в районах юго-восточнее н. п. Попасная (подконтрольное правительству, 69 км к западу от Луганска). За предыдущий отчетный период зафиксировано 202 таких нарушения, в частности некоторые в районах на юго-восток от Попасной.

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После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 г., на котором достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 г. и до конца отчетного периода СММ зафиксировала в общем не менее 12 329 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 4454 взрыва, 1478 неопределенных боеприпасов в полете, 122 вспышки дульного пламени, 63 осветительные ракеты, а также по крайней мере 6212 очередей и

выстрелов).