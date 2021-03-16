За вихідні ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 174 порушення "тиші"

За минулі вихідні СММ ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області 143 порушення режиму припинення вогню і 31 - на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в щоденному звіті №60/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ 15 березня.

Так, у Донецькій області в період з вечора 12 до вечора 14 березня СММ зафіксувала 143 порушення режиму припинення вогню, зокрема 33 вибухи, з них 1 вибух у повітрі, 2 розриви і 30 вибухів невизначеного походження. Більшість цих порушень сталася в районах на південь від н.п. Залізне (кол. Артемове; підконтрольний урядові, 42 км на північний схід від Донецька), а також на північний схід і схід від н. п. Гнутове (підконтрольний урядові, 90 км на південь від Донецька). За попередній звітний період зафіксовано 79 таких порушень.

У Луганській області в період із вечора 12 до вечора 14 березня Місія зафіксувала 31 порушення режиму припинення вогню, зокрема 12 вибухів невизначеного походження. Більшість цих порушень сталася в районах на південний схід від н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська). За попередній звітний період зафіксовано 202 такі порушення, зокрема деякі в районах на південний схід від Попасної.

Також читайте: Найманці РФ обстріляли безпілотник ОБСЄ на окупованій Луганщині

Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом щонайменше 12 329 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 4454 вибухи, 1478 невизначених боєприпасів у польоті, 122 спалахи дульного полум’я, 63 освітлювальні ракети, а також принаймні 6212 черг і пострілів).