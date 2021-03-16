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Степанов уверяет в безопасности COVID-вакцины Сovishield: Привил себя и родителей

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Степанов уверяет в безопасности COVID-вакцины Сovishield: Привил себя и родителей

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca, которая используется в Украине, безопасна. Министр добавил, что уже вакцинировал своих родителей.

Об этом заявил министр здравоохранения в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Когда министр комментировал вопрос о том, почему Украина не приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca по примеру европейских стран, то он отметил, что пока для этого нет медицинских показаний.

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"Я человек, который сделал прививку этой вакциной своей маме и папе. Какое еще нужно подтверждение того, что эта вакцина является абсолютно безопасной", - заявил Степанов.

Комитет по вопросам безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) рассмотрит 16 марта информацию относительно безопасности COVID-вакцины AstraZeneca и созывает на 18 марта внеочередное заседание, на котором будет принято решение относительно дальнейших действий. Разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Там заявили, что случаи тромбозов у привитых не связаны с вакцинацией. Компания подчеркнула, что заявления о безопасности вакцины основаны на подтвержденных научных данных. Проверены данные о состоянии 17 миллионов человек, которых вакцинировали вакциной AstraZeneca в Европейском союзе и Великобритании.
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Топ комментарии
+19
маме и папе без очереди...це шкандаль
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16.03.2021 10:08
+11
Конечно, верим)))
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16.03.2021 10:05
+9
Степанов уверяет в безопасности COVID-вакцины Сovishield: Привил себя и родителей - Цензор.НЕТ 9234
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16.03.2021 10:06
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Конечно, верим)))
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16.03.2021 10:05 Ответить
Степанов уверяет в безопасности COVID-вакцины Сovishield: Привил себя и родителей - Цензор.НЕТ 9234
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16.03.2021 10:06 Ответить
даже производитель в Инструкции ничего не гарантирует! : читаем самые убойные моменты инструкции Ковишилды:
https://www.youtube.com/watch?v=Acdw2NwMe9o
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16.03.2021 10:51 Ответить
Верим! Каждому слову!
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16.03.2021 10:06 Ответить
маме и папе без очереди...це шкандаль
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16.03.2021 10:08 Ответить
А они записались он-лайно Степанов запевняє в безпеці COVID-вакцини Сovishield: Прищепив себе і батьків - Цензор.НЕТ 5312
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16.03.2021 11:58 Ответить
То не шкандаль, то така традиція. Батькам, друзям, коханкам, позашлюбним дітям, кумам, Гончаренко, дружині Лещенко і т.д.
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16.03.2021 12:23 Ответить
Степанов уверяет в безопасности COVID-вакцины Сovishield: Привил себя и родителей

===================
Обмани меня, если сможешь.
Вот почему все зебобики и слуги народа считают всех лохами?
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16.03.2021 10:12 Ответить
Степашка, приводь хоч свою прабабку, зелень вже втратила довіру. Треба було не брехати, а тепер всьо.
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16.03.2021 10:13 Ответить
Когда министр комментировал вопрос о том, почему Украина не приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca по примеру европейских стран, то он отметил, что пока для этого нет медицинских показаний.Источник: https://censor.net/ru/n3253567

=============
ОСТАНАВЛИВАТЬ НЕЧЕГО. В Украине нет вакцинации, есть ПРОФАНАЦИЯ.
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16.03.2021 10:14 Ответить
Как же хочется чтоб не преследовали по закону за скрысенные деньги при закупке! Хотя сам то витамины семейке или пфайзер привил.
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16.03.2021 10:14 Ответить
вакцинации нема, потому раговоры излишни...
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16.03.2021 10:16 Ответить
Степанов, а твои родители входят в первую группу вакцинации? они медики в горячих зонах? сотрудники полиции? воины? каким образом ты их привил уже и радостно об этом рапортуешь?
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16.03.2021 10:22 Ответить
скрысил две дозы
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16.03.2021 10:37 Ответить
Вы если зраду разгоняете, то хоть критикуйте с пользой.
Например критикуйте за низкие темпы вакцинации. Но не за качество закупленных вакцин.
Иначе люди начнут начнут избегать вакцинацию.
Не надо помогать кремлевским пропагандистам в срыве вакцинации в Украине и мире.
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16.03.2021 10:23 Ответить
а мы шо, прям террористы какие! они колят медиков, которые отказываются, а где 250штук. записанных в очередь??? та мне насрать на т.н. группы очередников, - геноцид какой то....
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16.03.2021 10:28 Ответить
так скажут шо от пфайзера двинул ноги кое кто_ ну шо... опять и снова не будут колоться...
низкий уровень грамотности, если оно ходит двумя ногами, то не означает, што человек...
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16.03.2021 11:00 Ответить
Рассказать все можно. Например сделать прививку Pfizer, но рассказывать сказки про Сovishield. И наивный вопрос. А чем родители Степанова лучге украинцев которым 60+ Степанов уверяет в безопасности COVID-вакцины Сovishield: Привил себя и родителей - Цензор.НЕТ 6875, Почему не в общей очереди?
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16.03.2021 10:24 Ответить
чиновник вищого рангу в прямому ефірі зізнається в корупції - браво
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16.03.2021 10:25 Ответить
Канєшна прівіл. Запад купил Астру по 1,7 евро, а ентат прівіл по 4,6 евро за бодягу.
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16.03.2021 10:30 Ответить
так вроде в первую очередь медики а не его мама папа. или всех медиков и военных уже привили
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16.03.2021 10:31 Ответить
Мама - медик, вчера курсы окончила, папа - военный, позавчера на контракт записался)
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16.03.2021 10:55 Ответить
Где-то с месяц назад ходила инфа, что из Израиля кто-то притаранил Пфайзера контрабасом. Если степанов и кололся чем-то, так это как раз та история.
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16.03.2021 10:44 Ответить
стєпанов украв собі і радітєлям.
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16.03.2021 10:55 Ответить
Це такий собі суддя Вовк від медицини, виконає будь-який наказ, будь-якої влади не оглядаючись на наслідки і не зважаючи на реальний стан справ. В нашій країні зробить блискавичну кар'єру і байдуже хто буде при владі, хоч ЄС, хоч ОПЖЗ, він всім стане у пригоді. Справжній Геббельс
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16.03.2021 11:01 Ответить
Як що така безпечна то чому Зеленский та Ляшо на телекамери нею не вакцинувались?Вакцину для ЗЕ набираи із флакона з червоною єтикеткою а для Ляшка із фіолетовою полоскою.А для нас виключно із зеленою.
Так чому вони не вакцинувались тим безпечним що рекламують для народу.
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16.03.2021 11:14 Ответить
А родителям наверное по 90 лет и они лечащие врачи в инфекционном отделении...
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16.03.2021 11:20 Ответить
они там охренели, попрививали уже всех знаменитостей и депутатов таким нехитрым намахаловом, под видом пропаганды
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16.03.2021 11:45 Ответить
знаменитости себе витамины кололи, а не шмурдяк изменяющий мРНК
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16.03.2021 11:47 Ответить
у вас шапочка из фольги отклеилась
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16.03.2021 12:32 Ответить
Безпечна,як фізрозчин.
Степанов запевняє в безпеці COVID-вакцини Сovishield: Прищепив себе і батьків - Цензор.НЕТ 4454
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16.03.2021 12:55 Ответить
А детей?
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16.03.2021 12:56 Ответить
 
 