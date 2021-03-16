Степанов уверяет в безопасности COVID-вакцины Сovishield: Привил себя и родителей

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca, которая используется в Украине, безопасна. Министр добавил, что уже вакцинировал своих родителей.

Об этом заявил министр здравоохранения в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Когда министр комментировал вопрос о том, почему Украина не приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca по примеру европейских стран, то он отметил, что пока для этого нет медицинских показаний.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 8 928 человек, всего - 62 083, - Минздрав

"Я человек, который сделал прививку этой вакциной своей маме и папе. Какое еще нужно подтверждение того, что эта вакцина является абсолютно безопасной", - заявил Степанов.

Комитет по вопросам безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) рассмотрит 16 марта информацию относительно безопасности COVID-вакцины AstraZeneca и созывает на 18 марта внеочередное заседание, на котором будет принято решение относительно дальнейших действий. Разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности препарата. Там заявили, что случаи тромбозов у привитых не связаны с вакцинацией. Компания подчеркнула, что заявления о безопасности вакцины основаны на подтвержденных научных данных. Проверены данные о состоянии 17 миллионов человек, которых вакцинировали вакциной AstraZeneca в Европейском союзе и Великобритании.