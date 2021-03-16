Степанов запевняє в безпеці COVID-вакцини Сovishield: Прищепив себе і батьків
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Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що вакцина AstraZeneca, яка використовується в Україні, безпечна. Міністр додав, що вже вакцинував своїх батьків.
Про це заявив міністр охорони здоров'я в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Коли міністр коментував питання про те, чому Україна не припиняє вакцинацію препаратом AstraZeneca за прикладом європейських країн, то він зазначив, що поки для цього немає медичних показань.
"Я людина, яка зробила щеплення цією вакциною своїй мамі й татові. Яке ще потрібно підтвердження того, що ця вакцина є абсолютно безпечною", - заявив Степанов.
Комітет з питань безпеки Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) розгляне 16 березня інформацію щодо безпеки COVID-вакцини AstraZeneca і скликає на 18 березня позачергове засідання, на якому буде прийнято рішення щодо подальших дій. Розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату. Там заявили, що випадки тромбозів у щеплених не пов'язані з вакцинацією. Компанія підкреслила, що заяви про безпеку вакцини засновані на підтверджених наукових даних. Перевірені дані про стан 17 мільйонів осіб, яких прищепили AstraZeneca в Європейському Союзі та Великій Британії.
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https://www.youtube.com/watch?v=Acdw2NwMe9o
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Обмани меня, если сможешь.
Вот почему все зебобики и слуги народа считают всех лохами?
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ОСТАНАВЛИВАТЬ НЕЧЕГО. В Украине нет вакцинации, есть ПРОФАНАЦИЯ.
Например критикуйте за низкие темпы вакцинации. Но не за качество закупленных вакцин.
Иначе люди начнут начнут избегать вакцинацию.
Не надо помогать кремлевским пропагандистам в срыве вакцинации в Украине и мире.
низкий уровень грамотности, если оно ходит двумя ногами, то не означает, што человек...
Так чому вони не вакцинувались тим безпечним що рекламують для народу.