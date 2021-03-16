Бретонский "мутант": во Франции выявили новый штамм коронавируса
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса. Как сообщило главное управление здравоохранения страны, новый вариант появился в Бретани – регионе на северо-западе Франции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Сегодня".
Минимум восемь человек оказались носителями бретонского "мутанта". Известно о штамме немного, но по одной из гипотез он может избежать обычных скрининговых тестов, пишет Ouest France.
Новая форма COVID-19, предположительно, была впервые обнаружена в конце февраля в больничном центре Ланьона. Управление здравоохранения заявляет, что "ведутся исследования для оценки его передаваемости и серьезности".
Бретонский штамм пока считается локальным – о нем заговорили после того, как у пациентов больницы были выявлены все симптомы коронавируса, однако ПЦР-тесты были отрицательными.
Пока нет информации, насколько он более или менее опасен и подвержен распространению ранее известных штаммов.
Пожалуйста, подождите...
Но унесли его с собой в могилу...
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
Раніше це називалось ГРВІ або грип, та й зараз - теж.
- Бывает ли у вас, что лечите вы от одной болезни, а посмертное
вскрытие показывает совсем другую?
- Нет, конечно. У нас от чего лечат, от того и умирают.
Д.Б. (с) Лавров
А вообще Бретань похожа на Ирландию. Райское местечко. Бретонцы - не французы. Они кельты. Дальние родственники украинцев. И похожи на украинцев. И слово тато, батько - у них "тат". И любят блины из гречневой муки.