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Бретонский "мутант": во Франции выявили новый штамм коронавируса

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Бретонский

Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса. Как сообщило главное управление здравоохранения страны, новый вариант появился в Бретани – регионе на северо-западе Франции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Сегодня".

Минимум восемь человек оказались носителями бретонского "мутанта". Известно о штамме немного, но по одной из гипотез он может избежать обычных скрининговых тестов, пишет Ouest France.

Новая форма COVID-19, предположительно, была впервые обнаружена в конце февраля в больничном центре Ланьона. Управление здравоохранения заявляет, что "ведутся исследования для оценки его передаваемости и серьезности".

Бретонский штамм пока считается локальным – о нем заговорили после того, как у пациентов больницы были выявлены все симптомы коронавируса, однако ПЦР-тесты были отрицательными.

Пока нет информации, насколько он более или менее опасен и подвержен распространению ранее известных штаммов.

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Топ комментарии
+14
Бретонский "мутант": во Франции обнаружили новый штамм коронавируса - Цензор.НЕТ 6294
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16.03.2021 10:21
+5
... о нем заговорили после того, как у пациентов больницы были выявлены все симптомы коронавируса, однако ПЦР-тесты были отрицательными.Источник: https://censor.net/ru/n3253569

Раніше це називалось ГРВІ або грип, та й зараз - теж.
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16.03.2021 10:27
+3
Представляю, какого гопака фармкомпании отплясывают. Им каждый новый вирус, каждый новый штамм - миллиардные прибыли. А степановы разного рода как свои липкие ручонки потирают!
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16.03.2021 10:41
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Мы все умрем...
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16.03.2021 10:19 Ответить
100 процентов!
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16.03.2021 10:44 Ответить
146
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16.03.2021 10:55 Ответить
Наукою не зафіксовано жодного випадку уникнення паціентом летального кінця.
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16.03.2021 11:02 Ответить
Говорят, азиаты-людоеды, предки нынешних московитов, знали секрет бессмертия.
Но унесли его с собой в могилу...
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16.03.2021 11:17 Ответить
Бретонский "мутант": во Франции обнаружили новый штамм коронавируса - Цензор.НЕТ 6294
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16.03.2021 10:21 Ответить
😃😃😃
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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16.03.2021 10:32 Ответить
Меркавочка, а слабо облизати унітаз в громадській вбиральні і викласти відео на ютуб? Російські та італійські ковід-дисиденти таке роблять.
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16.03.2021 12:19 Ответить
Танкістка-кабалістка! Коли ж ти вже захворієш на цей неіснуючий ковід? Не боїшся каркати? Бретонська "мутант": у Франції виявили новий штам коронавірусу - Цензор.НЕТ 1542
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16.03.2021 12:26 Ответить
а чо его, вирус, бояться? От судьбы не убежишь: хоть сиди дома и не куда не ходи, а на работе все равно подхватишь. А если паниковать и переживать, то упадет иммунитет на нервах и тогда организм будет ослаблен, а на позитиве, да под 100 грамм никакой вирус не страшен Бретонська "мутант": у Франції виявили новий штам коронавірусу - Цензор.НЕТ 6279 Бретонська "мутант": у Франції виявили новий штам коронавірусу - Цензор.НЕТ 4988
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16.03.2021 14:20 Ответить
Від долі може й не втечеш, а от вірусу - запросто. Треба лише не порушувати елементарні правила захисту від нього. А от про позитив - це ви влучно, як «стрілою з цибулі»(с). Жінкам взагалі треба постійно бути на позитиві, бо розлючені та мстиві тьоткі, всі у зморшках та бородавках, а веселі та добрі жінки до самої старості виглядають значно молодшими за свій вік. Я вже давно це підмітила, тому й сама намагаюсь завжди бути на позитиві. А от що до 100 грамів - не впевнена, хіба що брудні руки протерти, то вірус точно знищиться. Бретонська "мутант": у Франції виявили новий штам коронавірусу - Цензор.НЕТ 942
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16.03.2021 15:13 Ответить
Я знал это
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16.03.2021 10:24 Ответить
... о нем заговорили после того, как у пациентов больницы были выявлены все симптомы коронавируса, однако ПЦР-тесты были отрицательными.Источник: https://censor.net/ru/n3253569

Раніше це називалось ГРВІ або грип, та й зараз - теж.
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16.03.2021 10:27 Ответить
Потому "от гриппа" так много умерших было. Теперь обнаружили истинную причину. А кто не верит, что земля круглая, могут умирать и от гриппа...
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16.03.2021 10:55 Ответить
Бо його майже ніколи не ставили як діагноз.
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16.03.2021 11:05 Ответить
Наче від грипу ніколи раніше не помирали? А тут таке. Пам'ятаю масові істерії з приводу пташинного грипу, свинячого грипу, котячого грипу і маси інших. Тоді тоже кричали що, ми всі помремо і на випередки зустрічали на аеродромі Таміфлю.
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16.03.2021 11:05 Ответить
То були репетиції.
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16.03.2021 11:15 Ответить
На симпозиуме американский профессор спросил советского коллегу:
- Бывает ли у вас, что лечите вы от одной болезни, а посмертное
вскрытие показывает совсем другую?
- Нет, конечно. У нас от чего лечат, от того и умирают.
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16.03.2021 11:18 Ответить
Іспанкі теж не було сто років тому, то всьо вигадки рептилоїдів, Біла Гейца та ВОЗ.
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16.03.2021 12:30 Ответить
Это придумано навечно....для тех кто не в танке могу сообщить...ученые работают над созданием Антидота.Нобелевскую премию получит тот,кто придумает новый вид дешевого Аспирина... Бретонська "мутант": у Франції виявили новий штам коронавірусу - Цензор.НЕТ 3255
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16.03.2021 10:36 Ответить
Представляю, какого гопака фармкомпании отплясывают. Им каждый новый вирус, каждый новый штамм - миллиардные прибыли. А степановы разного рода как свои липкие ручонки потирают!
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16.03.2021 10:41 Ответить
Сегодня 5-й вторник-костер(5-ое кольцо на хорувиях германской армии на парадах) праздника из ИндоПэриджана((Од(Аз)ЭрБэйДжана)) с наз-ми Ноуруз(Базанта),Масленница,рождение Св.Николая(Янаг Ала(Улу)=Горящий древний),Троянская битва,Магеррамлик.Сегодня разрывается АтаЭрБах(Отец Муж Смотрящий)=БахтиАр(Судьбы муж)=ГЕКТОР в Трое.Судьба разрывается.Он же Покровский(БахЭр-Смотри Муж) собор.Следующий костер в предпраздничный вечер(20 марта) надо дома сидеть,предварительно посетив могилы близких,души коорых будут ваш дом защищать от злых духов.Посетив могилы Вы придаете им силы.И 20-го появ-ся Атам(Ата янан-Отец горящий ,в Баку храм Мултан=ОмурАтаЯн-Жизни Отец Гори, мечеть АтаАзПир=Отеца младшего святилище)=Знаменская=АзЯн(Азэрянская церковь)=младший гори(Куретная башня в Кремле=АхырАта Янан-Конец отца горящего в следующий праздник) =БалаАтаОмур(Владимир)-Дите Отец Жизни , так же поя-ся ПэриУш(Парков дух,сознание=Париж)=УшАга(Дух господина)=Ушпенский собор, Короче сын и святой дух.А 21 марта нас.5959г.от с.м.(наверное нашей Солнечной системы,которая пришла из "черной дыры" В ее сторону показывает огромный выступ башни Младшего господина в Баку(выс.32м.) Слава нашим общим древним праздникам.Дорогу им!
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16.03.2021 11:04 Ответить
Шо ви ото мелите, Масляна то кельтське свято закінчення зими і спалення Костроми. До речі, я оце подумав що, давно її не палили.
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16.03.2021 11:14 Ответить
Норвегия давно на форуме в Баку признала,что огнепоклоничество к ним пришло из Одэрбэйджана и обещали это включить в школьную программу.А герб Швеции 3 крунур=гербу Баку 3 огня.
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16.03.2021 15:17 Ответить
не лень было столько не читаемой хрени набивать?
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16.03.2021 11:19 Ответить
ну всё. теперь, если на сквозняке протянет, новым штамом коровавируса нарекать будут.

Д.Б. (с) Лавров
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16.03.2021 11:09 Ответить
А мне вот интересно , а на росии вирус тоже мутирует или это только на западе? Что то как то плохо это выглядит.. учитывая пакостную эту страну..
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16.03.2021 11:17 Ответить
Його там своєчасно заспиртовують і тому він залишається в незмінному стані.
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16.03.2021 12:51 Ответить
Красота спасёт мир. Поэтому бретонский не "мутант", а мутон. С прононсом и ударением на протяжное "о", так красивше.
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16.03.2021 11:40 Ответить
В Бретани тихо и мало вирусяки. Относительно чистый регион. Но дело в том, что сюда везут самолетами и поездом больных с юга Франции и из Парижа, потмоу что там нет мест в больницах, а в Бретани - есть.

А вообще Бретань похожа на Ирландию. Райское местечко. Бретонцы - не французы. Они кельты. Дальние родственники украинцев. И похожи на украинцев. И слово тато, батько - у них "тат". И любят блины из гречневой муки.
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16.03.2021 12:16 Ответить
идите на х,,, й уже со своими штамами , придумайте что-то новое
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16.03.2021 18:36 Ответить
 
 