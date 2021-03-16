Бретонська "мутант": у Франції виявили новий штам коронавірусу
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У Франції виявили новий штам коронавірусу. Як повідомило головне управління охорони здоров'я країни, новий варіант з'явився в Бретані - регіоні на північному заході Франції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Сегодня".
Щонайменше вісім людей опинилися носіями бретонського "мутанта". Відомо про штам небагато, але за однією з гіпотез він може уникнути звичайних скринінгових тестів, пише Ouest France.
Нова форма COVID-19, імовірно, була вперше виявлена в кінці лютого в лікарняному центрі Ланьон. Управління охорони здоров'я заявляє, що "ведуться дослідження для оцінки його передачі і серйозності".
Бретонський штам поки вважається локальним – про нього заговорили після того, як у пацієнтів лікарні були виявлені всі симптоми коронавірусу, однак ПЛР-тести були негативними.
Поки немає інформації, наскільки він більш чи менш небезпечний і схильний до поширення за раніше відомі штами.
Будь ласка, зачекайте...
Но унесли его с собой в могилу...
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
Раніше це називалось ГРВІ або грип, та й зараз - теж.
- Бывает ли у вас, что лечите вы от одной болезни, а посмертное
вскрытие показывает совсем другую?
- Нет, конечно. У нас от чего лечат, от того и умирают.
Д.Б. (с) Лавров
А вообще Бретань похожа на Ирландию. Райское местечко. Бретонцы - не французы. Они кельты. Дальние родственники украинцев. И похожи на украинцев. И слово тато, батько - у них "тат". И любят блины из гречневой муки.