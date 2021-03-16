В Кабмине предлагают освободить производителей вакцин от какой-либо ответственности за последствия прививок. Законопроект уже в Раде
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В Украине производителей вакцин или владельца регистрационного удостоверения могут освободить от гражданской ответственности за любые последствия прививок. В Верховной раде зарегистрировали соответствующий законопроект №5247.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.
Закон предусматривает, что после госрегистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения Министерство здравоохранения по решению Кабинета Министров имеет право принимать обязательства от имени Украины.
Речь идет об освобождении от гражданской ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, включая их работников, медицинских работников, которые привлечены к вакцинации, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни.
"С учетом обстоятельств, при которых были разработаны вакцины для профилактики COVID-19, которые сегодня применяются в пределах разрешения на экстренное применение для борьбы с пандемией, участники механизма COVAX соглашаются освободить производителей вакцин от ответственности за определенные риски, которые могут возникнуть в результате применения этих вакцин", - указано в пояснительной записке.
Следовательно, принятие закона необходимо для получения Украиной вакцин в рамках этого механизма.
Напомним, Австрия готова содействовать Украине в ускоренном получении вакцин в рамках COVAX.
Так, ранее в Минздраве заявили, что в Украину в рамках глобального механизма COVAX поступит вакцина AstraZeneca, которая производится в Южной Корее. К концу второго квартала этого года ожидается поставка до 3,8 млн доз этой вакцины.
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В Европе так же.
Вакцины от Ковида - исключение из области гражданской ответственности, читай:
"In the US, the "2005 Public Readiness and Emergency Preparedness Act (PREP)" more broadly excludes tort claims from products that help to control a public health crisis. This act has been triggered in relation to COVID-19 in the US by the Secretary of HHS declaring a public health emergency, effective from February 4th, 2020. These provisions mean that qualified pandemic products are "immune from liability under federal and state law with respect to all claims for loss caused by, arising out of, relating to, or resulting from the administration to or use by an individual of a covered countermeasure if a Declaration has been issued with respect to such countermeasure.""
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