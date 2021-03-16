54% украинцев поддерживают введение санкций против Медведчука, - опрос Центра Разумкова
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Более половины украинцев поддерживают введение санкций СНБО против кума Путина, одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Центром Разумкова".
45% опрошенных ответили, что хорошо знают о санкциях в отношении Медведчука, еще 41,5% - "кое-что слышали об этом", а 13% - что "впервые о них слышат".
Среди всех опрошенных 54% поддерживают введение этих санкций (среди тех, кто знал об этих санкциях еще до проведения социологического опроса - 61%), не поддерживают эти санкции - соответственно 21% и 23%.
63,5% опрошенных отмечают, что их отношение к Медведчуку после введения этих санкций не изменилось, 20% - что оно ухудшилось, а 5% - что оно улучшилось. 51,5% опрошенных ответили, что их отношение к Зеленскому после введения этих санкций не изменилось, 21% - что оно улучшилось, а 17% - что оно ухудшилось.
Кроме того, по данным опроса, 46% опрошенных поддерживают санкции против телеканалов "пула Медведчука" (112, NewsOne, ZIK). Не поддерживают санкции против указанных каналов - 31%.
Пожалуйста, подождите...
А вот и есть схождение в %%! 53% за и 47% вата. 47 и 46, ничего в стране не поменялось(
Теперехні часи теж спотворюють людей, але в іншому плані(
Это и есть его лохторат.
Є склад злочину. Санкції- прекрасно. Де притягнення до кримінальної відповідальності?
І яким боком до цього думка наріду?
Влада забов'язана виконувати ЗАКОН, а не нагинати, той же КС, в угоду хотЕлкам олігархів, фуйла та Бубочки.
А те, що призначені ним генпрокурорша, глава СБУ порушують закон, не притягаючи злочинця до відповідальності, то таке ....
Зелебобік вперше за всю історію має свою однопартійну більшість у ВР і... жодної тобі узурпації.
Страшно уявити, що було б, якби таку владу дали б Баризі. Він зі своїми 20% примудрявся Яценюка і НФ обнуляти. А тут... всю країну б обнулив...
Санкції бутафорські - але три канали з етеру турнули. Продуктопровід на Рівненщині (той, що Петро віддав мертвечуку в обід усіх законів) відібрали. На Glusco сотні обшуків провели. Суцільна бутафорія, ****...
Підказую. 2018 рік. Жовтень.
Отож.
С чего бы это...
А пята колона в образі опзж і т.і. повторяє путлеровське "іх там нєт". Зрадників -в буцегарню!!