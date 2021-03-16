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54% украинцев поддерживают введение санкций против Медведчука, - опрос Центра Разумкова

Новости Цензор.НЕТ Общество

54% украинцев поддерживают введение санкций против Медведчука, - опрос Центра Разумкова

Более половины украинцев поддерживают введение санкций СНБО против кума Путина, одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Центром Разумкова".

45% опрошенных ответили, что хорошо знают о санкциях в отношении Медведчука, еще 41,5% - "кое-что слышали об этом", а 13% - что "впервые о них слышат".

Среди всех опрошенных 54% поддерживают введение этих санкций (среди тех, кто знал об этих санкциях еще до проведения социологического опроса - 61%), не поддерживают эти санкции - соответственно 21% и 23%.

63,5% опрошенных отмечают, что их отношение к Медведчуку после введения этих санкций не изменилось, 20% - что оно ухудшилось, а 5% - что оно улучшилось. 51,5% опрошенных ответили, что их отношение к Зеленскому после введения этих санкций не изменилось, 21% - что оно улучшилось, а 17% - что оно ухудшилось.

Кроме того, по данным опроса, 46% опрошенных поддерживают санкции против телеканалов "пула Медведчука" (112, NewsOne, ZIK). Не поддерживают санкции против указанных каналов - 31%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия провела кибератаки на Украину в ответ на санкции против Медведчука и Козака, - СНБО

54% украинцев поддерживают введение санкций против Медведчука, - опрос Центра Разумкова 01
54% украинцев поддерживают введение санкций против Медведчука, - опрос Центра Разумкова 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
СанкцЫи потдерживают, но на следующих выборах готовы за него проголосовать 54% украинцев поддерживают введение санкций против Медведчука, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 3386 зебилы они такие 54% украинцев поддерживают введение санкций против Медведчука, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 7626
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16.03.2021 15:08
+7
Спитайте без прізвищ чи потрібно наказувати спонсорів тероризму згідно закону?
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16.03.2021 15:12
+6
это второй момент.. правдивости цифр статистики/опросов "от розумкова")
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16.03.2021 15:11
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СанкцЫи потдерживают, но на следующих выборах готовы за него проголосовать 54% украинцев поддерживают введение санкций против Медведчука, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 3386 зебилы они такие 54% украинцев поддерживают введение санкций против Медведчука, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 7626
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16.03.2021 15:08 Ответить
Головне "Лишьби не Порошенко!" !!!))))
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16.03.2021 15:20 Ответить
всего-то 54%?)) вот и все пояснение - откуда столько проросийских ватников среди 73%
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16.03.2021 15:09 Ответить
Заметьте, 73% от проголосовавших! А это около 46% от имеющих право выбора.
А вот и есть схождение в %%! 53% за и 47% вата. 47 и 46, ничего в стране не поменялось(
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16.03.2021 15:27 Ответить
73%-овий лохторат живіше за всіх живих,починаючи з 1991 р. !!!)))
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16.03.2021 15:56 Ответить
Вимушений непогодитися. До 1991 року воно (майбутній лохторат) вже існувало.
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16.03.2021 16:11 Ответить
Безумовно-савєцкій народ,мутовані потвори кремлівської селекціі,істоти без рода та племені !!!)))
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16.03.2021 16:14 Ответить
І зауважте, серед них досить багато розумних та людяних. Але так їх спотворила система.
Теперехні часи теж спотворюють людей, але в іншому плані(
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16.03.2021 16:26 Ответить
всего? так у него лохтората всего 22-25 процентов! 54% украинцев поддерживают введение санкций против Медведчука, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 5106
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16.03.2021 15:09 Ответить
"не поддерживают эти санкции - соответственно 21% и 23%.Источник: https://censor.net/ru/n3253656"

Это и есть его лохторат.
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16.03.2021 15:11 Ответить
это второй момент.. правдивости цифр статистики/опросов "от розумкова")
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16.03.2021 15:11 Ответить
Чому ця тварина досі не четвертована?! 54% украинцев поддерживают введение санкций против Медведчука, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 3804
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16.03.2021 15:10 Ответить
Ну да, поддерживать это всё что осталось у абынепорошенков.
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16.03.2021 15:11 Ответить
Спитайте без прізвищ чи потрібно наказувати спонсорів тероризму згідно закону?
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16.03.2021 15:12 Ответить
Никаких санкций нет и не будет. Но все равно поддерживаем. Очковтирательство Зели будем считать удалось!
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16.03.2021 15:13 Ответить
Це чергова порція локшини на вуха лохтората!!! Пурга для приїжджих !!!)))
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16.03.2021 15:23 Ответить
З полегшенням,недолуге!!! Порох,це минуле ,треба жити сьогоденням та майбутнім !!!))))
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16.03.2021 20:30 Ответить
...що??,твому "свиночолому" заважало на протязі П"ЯТИ років заткнути пельку цьому лайну???.."чорних" кажеш???Бачу,що жереш з долоні в нього,"поцреот" сраний!!Таких-наразі-80%%-жадібних,та дурних...
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26.03.2021 16:59 Ответить
Цікаво, що тутешні порохоботи, які талдичать про 73%, і боти-глобалісти, які теревенять про Трампа, агента пуйла - одні й ті самі. Совпадєніє? Нє думаю.
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16.03.2021 21:27 Ответить
А если бы оптом скопом всех упырей в список...порошенко,коломойский, ахметов. пинчук, косюк, жеваго.............То и под 90% были бы ЗА!
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16.03.2021 15:15 Ответить
И зажили б все долго и счастливо... 54% українців підтримують запровадження санкцій проти Медведчука, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 738
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16.03.2021 16:45 Ответить
От мені, в принципі, цікаво, нахріна це опитування?
Є склад злочину. Санкції- прекрасно. Де притягнення до кримінальної відповідальності?
І яким боком до цього думка наріду?
Влада забов'язана виконувати ЗАКОН, а не нагинати, той же КС, в угоду хотЕлкам олігархів, фуйла та Бубочки.
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16.03.2021 15:20 Ответить
шмаркле интересно - какой следующий видосик снимать, с голым торсом на фоне "пАпедифшега метведчука" или нарИду пофиг на это 54% українців підтримують запровадження санкцій проти Медведчука, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 390
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16.03.2021 15:24 Ответить
Для того і малюють і вкидують в ЗМІ такі "опитування", щоб напихати в голови лохторату, що найвеличніший мАлАдЄц.
А те, що призначені ним генпрокурорша, глава СБУ порушують закон, не притягаючи злочинця до відповідальності, то таке ....
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16.03.2021 15:32 Ответить
Видимість "нарідовладдя".
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16.03.2021 17:13 Ответить
Це опитування для Зє те саме що й «свєт мой зєркальце скажі і всю правду далажі....».
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16.03.2021 15:49 Ответить
Значит остальные 46 завязаны каким то образом на чинушах и олигархах.
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16.03.2021 15:23 Ответить
Похєристи + або ватники + або просто дебіли =46%
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16.03.2021 15:41 Ответить
почему террорист мертвечук только под санкциями, а не в тюрьме???? туда же его придуравочную террористку рОксану... и все это с конфискацией...
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16.03.2021 15:25 Ответить
Петро навіть і санкції боявся проти кума Путіна ввести
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16.03.2021 15:29 Ответить
Бо Петро бізнесмен а не гарант чи державотворець.
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16.03.2021 15:43 Ответить
Мудрий нарід обрав державотворця ,Голобородька !!!)))
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16.03.2021 15:48 Ответить
з "голобородьком", стане "мудрый" народ голосрачным...
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16.03.2021 15:51 Ответить
Це все порох, головне аби не Порох !!!)))
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16.03.2021 15:53 Ответить
Абсолютна правда!
Зелебобік вперше за всю історію має свою однопартійну більшість у ВР і... жодної тобі узурпації.
Страшно уявити, що було б, якби таку владу дали б Баризі. Він зі своїми 20% примудрявся Яценюка і НФ обнуляти. А тут... всю країну б обнулив...
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16.03.2021 20:28 Ответить
Петро тобі в штани насрав? дуже воняєш... зараз інша влада, щось може довести до путя?
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16.03.2021 15:44 Ответить
Якщо послуговуватися твоєю фразеологією, то такі да: сиволапий гетьман насрав у штани всім українцям без винятку. Це - винятково небезпечне чмо, яке стиха працює на москву, відтягуючи на себе патріотичний електорат. Для пуйла він зробив дуже багато, але серед найголовніших його "досягнень" - це злиття в унітаз патріотичного пориву українців, посадки добровольців та знищення 5 стратегічних складів з ************. До речі, не треба ховатися за супер-українським ніком "панас стець". Пиши, як є: сруль мордехайович 54% українців підтримують запровадження санкцій проти Медведчука, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7223
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16.03.2021 21:34 Ответить
Санкції від Зє проти друг Мє - бутафорські, лиш курям на сміх.
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16.03.2021 15:46 Ответить
Смішна методичка від Бариги.
Санкції бутафорські - але три канали з етеру турнули. Продуктопровід на Рівненщині (той, що Петро віддав мертвечуку в обід усіх законів) відібрали. На Glusco сотні обшуків провели. Суцільна бутафорія, ****...
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16.03.2021 20:31 Ответить
Санкції вводять проти іноземних громадян, котрих дістати не можуть з їх країни. А для своїх громадян є кримінальна відповідальність. Кум...хла вже пішов судитися і з нашими «чесними судами» поверне право пропагандонити.
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16.03.2021 20:46 Ответить
А хто це у нас так чудово реформував суди? Не нагадаєш автора "122 успішних реформ"?
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16.03.2021 21:26 Ответить
Можу нагадати про автора 1 000 000 нікому не потрібних косметичних реформ, у котрого свій прокурор і більшість у ВР.
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16.03.2021 23:25 Ответить
На основі чого ввели санкції? З посиланням на який документ?
Підказую. 2018 рік. Жовтень.
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16.03.2021 17:21 Ответить
Більше половини піплу так і не доганяє, що проти громадян України, котрі порушили закон, не санкції потрібно вводити, а судити відповідно до кримінального кодексу.
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16.03.2021 15:26 Ответить
А судьи кто?
Отож.
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16.03.2021 15:30 Ответить
Якщо судді - «отож», то буде суд Лінча.
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16.03.2021 15:51 Ответить
Та все, ж це не найгірший показник у цьому опитуванні , це 54 відсотки усіх опаних. А про підтримку- непідтримку Вовці тай усім перетендентам на президентство захотіли УСЬОГО СКАЗАТИ тільки 50 відсотків, а 50 видсотків взагалі сказали що не підуть на вибори ...
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16.03.2021 18:25 Ответить
Отчего-то вспомнилось имя Клара Цеханасян...
С чего бы это...
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16.03.2021 15:27 Ответить
Наверно, оттого, что пластилиновая ворона венедиктова отмазывает от уголовных статей всех врагов Украины только на основании того, что они враги Украины, и невзирая на тяжесть их уголовных преступлений.
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16.03.2021 15:31 Ответить
Мертвечука-в буцегарню .За підтримку дружніх стосунків з путлером ,який розвязав і веде війну проти України.
А пята колона в образі опзж і т.і. повторяє путлеровське "іх там нєт". Зрадників -в буцегарню!!
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16.03.2021 15:46 Ответить
90% украинцев считают, что прижать нужно всех олигархов!
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16.03.2021 16:06 Ответить
Правда переажна більшість,з цих 90%, взагалі не знає що означає цей термін "олігарх" !!!)))
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16.03.2021 16:18 Ответить
А убить опрос не произвели?
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16.03.2021 16:33 Ответить
ну по крайней мере половина здесь кацапских ватанов ..
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16.03.2021 16:42 Ответить
Остальные 46% поддрживают введение жене Медведчука. И санкции тоже.
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16.03.2021 17:45 Ответить
Санкции такие смешные... против самих себя же!
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16.03.2021 18:20 Ответить
що цікаво, ніхто з юзерів не додивився наведене цією ссилллю "об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова", де в другій частині, в кінці наведені рейтинги і партій, і політиків першої десятки...
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16.03.2021 19:00 Ответить
54% українців підтримують запровадження санкцій проти Медведчука, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6997"
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16.03.2021 20:30 Ответить
Центр имени Разумкова старшего, скорее всего, работает "с перекосом" в сторону Медведчука.
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17.03.2021 06:58 Ответить
 
 