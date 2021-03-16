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54% українців підтримують запровадження санкцій проти Медведчука, - опитування Центру Разумкова

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

54% українців підтримують запровадження санкцій проти Медведчука, - опитування Центру Разумкова

Понад половина українців підтримують запровадження санкцій РНБО проти кума Путіна, одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування, проведеного "Центром Разумкова".

45% опитаних відповіли, що добре знають про санкції щодо Медведчука, ще 41,5% - "дещо чули про це", а 13% - що "вперше про них чують".

Серед усіх опитаних 54% підтримують запровадження цих санкцій (серед тих, хто знав про ці санкції ще до проведення соціологічного опитування, - 61%), не підтримують ці санкції - відповідно 21% і 23%.

63,5% опитаних зазначають, що їхнє ставлення до Медведчука після запровадження цих санкцій не змінилося, 20% - що воно погіршилося, а 5% - що воно покращилося. 51,5% опитаних відповіли, що їхнє ставлення до Зеленського після запроваджених санкцій не змінилося, 21% - що воно покращилося, а 17% - що воно погіршилася.

Крім того, за даними опитування, 46% опитаних підтримують санкції проти телеканалів "пулу Медведчука" (112, NewsOne, ZIK). Не підтримують санкції проти зазначених каналів - 31%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія провела кібератаки на Україну у відповідь на санкції проти Медведчука і Козака, - РНБО

54% українців підтримують запровадження санкцій проти Медведчука, - опитування Центру Разумкова 01
54% українців підтримують запровадження санкцій проти Медведчука, - опитування Центру Разумкова 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
СанкцЫи потдерживают, но на следующих выборах готовы за него проголосовать 54% украинцев поддерживают введение санкций против Медведчука, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 3386 зебилы они такие 54% украинцев поддерживают введение санкций против Медведчука, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 7626
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16.03.2021 15:08
+7
Спитайте без прізвищ чи потрібно наказувати спонсорів тероризму згідно закону?
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16.03.2021 15:12
+6
это второй момент.. правдивости цифр статистики/опросов "от розумкова")
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16.03.2021 15:11
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СанкцЫи потдерживают, но на следующих выборах готовы за него проголосовать 54% украинцев поддерживают введение санкций против Медведчука, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 3386 зебилы они такие 54% украинцев поддерживают введение санкций против Медведчука, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 7626
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16.03.2021 15:08 Відповісти
Головне "Лишьби не Порошенко!" !!!))))
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16.03.2021 15:20 Відповісти
всего-то 54%?)) вот и все пояснение - откуда столько проросийских ватников среди 73%
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16.03.2021 15:09 Відповісти
Заметьте, 73% от проголосовавших! А это около 46% от имеющих право выбора.
А вот и есть схождение в %%! 53% за и 47% вата. 47 и 46, ничего в стране не поменялось(
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16.03.2021 15:27 Відповісти
73%-овий лохторат живіше за всіх живих,починаючи з 1991 р. !!!)))
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16.03.2021 15:56 Відповісти
Вимушений непогодитися. До 1991 року воно (майбутній лохторат) вже існувало.
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16.03.2021 16:11 Відповісти
Безумовно-савєцкій народ,мутовані потвори кремлівської селекціі,істоти без рода та племені !!!)))
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16.03.2021 16:14 Відповісти
І зауважте, серед них досить багато розумних та людяних. Але так їх спотворила система.
Теперехні часи теж спотворюють людей, але в іншому плані(
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16.03.2021 16:26 Відповісти
всего? так у него лохтората всего 22-25 процентов! 54% украинцев поддерживают введение санкций против Медведчука, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 5106
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16.03.2021 15:09 Відповісти
"не поддерживают эти санкции - соответственно 21% и 23%.Источник: https://censor.net/ru/n3253656"

Это и есть его лохторат.
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16.03.2021 15:11 Відповісти
это второй момент.. правдивости цифр статистики/опросов "от розумкова")
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16.03.2021 15:11 Відповісти
Чому ця тварина досі не четвертована?! 54% украинцев поддерживают введение санкций против Медведчука, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 3804
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16.03.2021 15:10 Відповісти
Ну да, поддерживать это всё что осталось у абынепорошенков.
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16.03.2021 15:11 Відповісти
Спитайте без прізвищ чи потрібно наказувати спонсорів тероризму згідно закону?
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16.03.2021 15:12 Відповісти
Никаких санкций нет и не будет. Но все равно поддерживаем. Очковтирательство Зели будем считать удалось!
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16.03.2021 15:13 Відповісти
Це чергова порція локшини на вуха лохтората!!! Пурга для приїжджих !!!)))
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16.03.2021 15:23 Відповісти
З полегшенням,недолуге!!! Порох,це минуле ,треба жити сьогоденням та майбутнім !!!))))
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16.03.2021 20:30 Відповісти
...що??,твому "свиночолому" заважало на протязі П"ЯТИ років заткнути пельку цьому лайну???.."чорних" кажеш???Бачу,що жереш з долоні в нього,"поцреот" сраний!!Таких-наразі-80%%-жадібних,та дурних...
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26.03.2021 16:59 Відповісти
Цікаво, що тутешні порохоботи, які талдичать про 73%, і боти-глобалісти, які теревенять про Трампа, агента пуйла - одні й ті самі. Совпадєніє? Нє думаю.
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16.03.2021 21:27 Відповісти
А если бы оптом скопом всех упырей в список...порошенко,коломойский, ахметов. пинчук, косюк, жеваго.............То и под 90% были бы ЗА!
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16.03.2021 15:15 Відповісти
И зажили б все долго и счастливо... 54% українців підтримують запровадження санкцій проти Медведчука, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 738
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16.03.2021 16:45 Відповісти
От мені, в принципі, цікаво, нахріна це опитування?
Є склад злочину. Санкції- прекрасно. Де притягнення до кримінальної відповідальності?
І яким боком до цього думка наріду?
Влада забов'язана виконувати ЗАКОН, а не нагинати, той же КС, в угоду хотЕлкам олігархів, фуйла та Бубочки.
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16.03.2021 15:20 Відповісти
шмаркле интересно - какой следующий видосик снимать, с голым торсом на фоне "пАпедифшега метведчука" или нарИду пофиг на это 54% українців підтримують запровадження санкцій проти Медведчука, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 390
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16.03.2021 15:24 Відповісти
Для того і малюють і вкидують в ЗМІ такі "опитування", щоб напихати в голови лохторату, що найвеличніший мАлАдЄц.
А те, що призначені ним генпрокурорша, глава СБУ порушують закон, не притягаючи злочинця до відповідальності, то таке ....
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16.03.2021 15:32 Відповісти
Видимість "нарідовладдя".
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16.03.2021 17:13 Відповісти
Це опитування для Зє те саме що й «свєт мой зєркальце скажі і всю правду далажі....».
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16.03.2021 15:49 Відповісти
Значит остальные 46 завязаны каким то образом на чинушах и олигархах.
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16.03.2021 15:23 Відповісти
Похєристи + або ватники + або просто дебіли =46%
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16.03.2021 15:41 Відповісти
почему террорист мертвечук только под санкциями, а не в тюрьме???? туда же его придуравочную террористку рОксану... и все это с конфискацией...
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16.03.2021 15:25 Відповісти
Петро навіть і санкції боявся проти кума Путіна ввести
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16.03.2021 15:29 Відповісти
Бо Петро бізнесмен а не гарант чи державотворець.
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16.03.2021 15:43 Відповісти
Мудрий нарід обрав державотворця ,Голобородька !!!)))
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16.03.2021 15:48 Відповісти
з "голобородьком", стане "мудрый" народ голосрачным...
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16.03.2021 15:51 Відповісти
Це все порох, головне аби не Порох !!!)))
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16.03.2021 15:53 Відповісти
Абсолютна правда!
Зелебобік вперше за всю історію має свою однопартійну більшість у ВР і... жодної тобі узурпації.
Страшно уявити, що було б, якби таку владу дали б Баризі. Він зі своїми 20% примудрявся Яценюка і НФ обнуляти. А тут... всю країну б обнулив...
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16.03.2021 20:28 Відповісти
Петро тобі в штани насрав? дуже воняєш... зараз інша влада, щось може довести до путя?
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16.03.2021 15:44 Відповісти
Якщо послуговуватися твоєю фразеологією, то такі да: сиволапий гетьман насрав у штани всім українцям без винятку. Це - винятково небезпечне чмо, яке стиха працює на москву, відтягуючи на себе патріотичний електорат. Для пуйла він зробив дуже багато, але серед найголовніших його "досягнень" - це злиття в унітаз патріотичного пориву українців, посадки добровольців та знищення 5 стратегічних складів з ************. До речі, не треба ховатися за супер-українським ніком "панас стець". Пиши, як є: сруль мордехайович 54% українців підтримують запровадження санкцій проти Медведчука, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7223
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16.03.2021 21:34 Відповісти
Санкції від Зє проти друг Мє - бутафорські, лиш курям на сміх.
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16.03.2021 15:46 Відповісти
Смішна методичка від Бариги.
Санкції бутафорські - але три канали з етеру турнули. Продуктопровід на Рівненщині (той, що Петро віддав мертвечуку в обід усіх законів) відібрали. На Glusco сотні обшуків провели. Суцільна бутафорія, ****...
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16.03.2021 20:31 Відповісти
Санкції вводять проти іноземних громадян, котрих дістати не можуть з їх країни. А для своїх громадян є кримінальна відповідальність. Кум...хла вже пішов судитися і з нашими «чесними судами» поверне право пропагандонити.
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16.03.2021 20:46 Відповісти
А хто це у нас так чудово реформував суди? Не нагадаєш автора "122 успішних реформ"?
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16.03.2021 21:26 Відповісти
Можу нагадати про автора 1 000 000 нікому не потрібних косметичних реформ, у котрого свій прокурор і більшість у ВР.
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16.03.2021 23:25 Відповісти
На основі чого ввели санкції? З посиланням на який документ?
Підказую. 2018 рік. Жовтень.
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16.03.2021 17:21 Відповісти
Більше половини піплу так і не доганяє, що проти громадян України, котрі порушили закон, не санкції потрібно вводити, а судити відповідно до кримінального кодексу.
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16.03.2021 15:26 Відповісти
А судьи кто?
Отож.
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16.03.2021 15:30 Відповісти
Якщо судді - «отож», то буде суд Лінча.
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16.03.2021 15:51 Відповісти
Та все, ж це не найгірший показник у цьому опитуванні , це 54 відсотки усіх опаних. А про підтримку- непідтримку Вовці тай усім перетендентам на президентство захотіли УСЬОГО СКАЗАТИ тільки 50 відсотків, а 50 видсотків взагалі сказали що не підуть на вибори ...
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16.03.2021 18:25 Відповісти
Отчего-то вспомнилось имя Клара Цеханасян...
С чего бы это...
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16.03.2021 15:27 Відповісти
Наверно, оттого, что пластилиновая ворона венедиктова отмазывает от уголовных статей всех врагов Украины только на основании того, что они враги Украины, и невзирая на тяжесть их уголовных преступлений.
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16.03.2021 15:31 Відповісти
Мертвечука-в буцегарню .За підтримку дружніх стосунків з путлером ,який розвязав і веде війну проти України.
А пята колона в образі опзж і т.і. повторяє путлеровське "іх там нєт". Зрадників -в буцегарню!!
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16.03.2021 15:46 Відповісти
90% украинцев считают, что прижать нужно всех олигархов!
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16.03.2021 16:06 Відповісти
Правда переажна більшість,з цих 90%, взагалі не знає що означає цей термін "олігарх" !!!)))
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16.03.2021 16:18 Відповісти
А убить опрос не произвели?
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16.03.2021 16:33 Відповісти
ну по крайней мере половина здесь кацапских ватанов ..
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16.03.2021 16:42 Відповісти
Остальные 46% поддрживают введение жене Медведчука. И санкции тоже.
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16.03.2021 17:45 Відповісти
Санкции такие смешные... против самих себя же!
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16.03.2021 18:20 Відповісти
що цікаво, ніхто з юзерів не додивився наведене цією ссилллю "об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова", де в другій частині, в кінці наведені рейтинги і партій, і політиків першої десятки...
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16.03.2021 19:00 Відповісти
54% українців підтримують запровадження санкцій проти Медведчука, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6997"
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16.03.2021 20:30 Відповісти
Центр имени Разумкова старшего, скорее всего, работает "с перекосом" в сторону Медведчука.
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17.03.2021 06:58 Відповісти
 
 