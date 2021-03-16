54% українців підтримують запровадження санкцій проти Медведчука, - опитування Центру Разумкова
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Понад половина українців підтримують запровадження санкцій РНБО проти кума Путіна, одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування, проведеного "Центром Разумкова".
45% опитаних відповіли, що добре знають про санкції щодо Медведчука, ще 41,5% - "дещо чули про це", а 13% - що "вперше про них чують".
Серед усіх опитаних 54% підтримують запровадження цих санкцій (серед тих, хто знав про ці санкції ще до проведення соціологічного опитування, - 61%), не підтримують ці санкції - відповідно 21% і 23%.
63,5% опитаних зазначають, що їхнє ставлення до Медведчука після запровадження цих санкцій не змінилося, 20% - що воно погіршилося, а 5% - що воно покращилося. 51,5% опитаних відповіли, що їхнє ставлення до Зеленського після запроваджених санкцій не змінилося, 21% - що воно покращилося, а 17% - що воно погіршилася.
Крім того, за даними опитування, 46% опитаних підтримують санкції проти телеканалів "пулу Медведчука" (112, NewsOne, ZIK). Не підтримують санкції проти зазначених каналів - 31%.
Будь ласка, зачекайте...
А вот и есть схождение в %%! 53% за и 47% вата. 47 и 46, ничего в стране не поменялось(
Теперехні часи теж спотворюють людей, але в іншому плані(
Это и есть его лохторат.
Є склад злочину. Санкції- прекрасно. Де притягнення до кримінальної відповідальності?
І яким боком до цього думка наріду?
Влада забов'язана виконувати ЗАКОН, а не нагинати, той же КС, в угоду хотЕлкам олігархів, фуйла та Бубочки.
А те, що призначені ним генпрокурорша, глава СБУ порушують закон, не притягаючи злочинця до відповідальності, то таке ....
Зелебобік вперше за всю історію має свою однопартійну більшість у ВР і... жодної тобі узурпації.
Страшно уявити, що було б, якби таку владу дали б Баризі. Він зі своїми 20% примудрявся Яценюка і НФ обнуляти. А тут... всю країну б обнулив...
Санкції бутафорські - але три канали з етеру турнули. Продуктопровід на Рівненщині (той, що Петро віддав мертвечуку в обід усіх законів) відібрали. На Glusco сотні обшуків провели. Суцільна бутафорія, ****...
Підказую. 2018 рік. Жовтень.
Отож.
С чего бы это...
А пята колона в образі опзж і т.і. повторяє путлеровське "іх там нєт". Зрадників -в буцегарню!!