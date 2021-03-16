Турция не признает оккупацию Крыма и призывает защитить крымских татар, - МИД
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Турция не признает оккупацию Россией Крыма и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в заявлении МИД Турции по случаю седьмой годовщины оккупации Крымского полуострова.
"Мы повторяем, что не признаем фактической ситуации на полуострове, которая является нарушением международного права, и подтверждаем поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в документе.
МИД Турции также отмечает важность защиты культурной идентичности, безопасности и благосостояния крымских татар, которые являются коренным этносом на полуострове.
"Мы будем продолжать пристально следить за развитием событий в Крыму", - заявили в ведомстве.
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цели своей путло не добъётся, но горя всем принесёт немало ...
посему - для начала путло должно сдохнуть, тогда его все эти крысмане, малоросы, сепары и калоборанты начнуть обсирать, как сралина !
они и так через столетие будут большинством населения как и все мы мусульмане.
إن شاء الله
тепер- турки тої самої з татарами заспівали. Поганий знак.
Непогано було б оперативно видати всім татарам по білету до Туреччини чи до Узбекістану ,наприклад, щоб ніхто їх не утискав і вони могли б спілкуватися рідною мовою.