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Турция не признает оккупацию Крыма и призывает защитить крымских татар, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Турция не признает оккупацию Крыма и призывает защитить крымских татар, - МИД

Турция не признает оккупацию Россией Крыма и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в заявлении МИД Турции по случаю седьмой годовщины оккупации Крымского полуострова.

"Мы повторяем, что не признаем фактической ситуации на полуострове, которая является нарушением международного права, и подтверждаем поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в документе.

МИД Турции также отмечает важность защиты культурной идентичности, безопасности и благосостояния крымских татар, которые являются коренным этносом на полуострове.

"Мы будем продолжать пристально следить за развитием событий в Крыму", - заявили в ведомстве.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Никто не признает Крым кацапским. А когда Куйло подохнет, репоеды сами его отдадут. Не по Сеньке шапка.
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16.03.2021 17:04
+5
крысмане, малоросы, сепары и калоборанты упрямо не хотят понимать, что путло в 2014 году сделал кроваво-грязную работу их руками и делает её до сих пор...
цели своей путло не добъётся, но горя всем принесёт немало ...
посему - для начала путло должно сдохнуть, тогда его все эти крысмане, малоросы, сепары и калоборанты начнуть обсирать, как сралина !
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16.03.2021 17:10
+3
Германия не признаёт оккупацию Кёнинзберга
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16.03.2021 17:16
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Никто не признает Крым кацапским. А когда Куйло подохнет, репоеды сами его отдадут. Не по Сеньке шапка.
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16.03.2021 17:04 Ответить
Германия не признаёт оккупацию Кёнинзберга
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16.03.2021 17:16 Ответить
крысмане, малоросы, сепары и калоборанты упрямо не хотят понимать, что путло в 2014 году сделал кроваво-грязную работу их руками и делает её до сих пор...
цели своей путло не добъётся, но горя всем принесёт немало ...
посему - для начала путло должно сдохнуть, тогда его все эти крысмане, малоросы, сепары и калоборанты начнуть обсирать, как сралина !
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16.03.2021 17:10 Ответить
от чего защитить татар ?
они и так через столетие будут большинством населения как и все мы мусульмане.
إن شاء الله
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16.03.2021 17:31 Ответить
НЕОБХОДИМО ПРИКОНЧИТЬ ПУТИНА !!!
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16.03.2021 18:14 Ответить
У 2014 расєя закликала захистити коцапі в Україні,
тепер- турки тої самої з татарами заспівали. Поганий знак.
Непогано було б оперативно видати всім татарам по білету до Туреччини чи до Узбекістану ,наприклад, щоб ніхто їх не утискав і вони могли б спілкуватися рідною мовою.
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16.03.2021 18:58 Ответить
Не признает оккупацию - как-то странно звучит. Оккупация имеет место быть, ее признавать нужно, легитимизацию этого дела - нет.
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16.03.2021 19:00 Ответить
 
 