Туреччина не визнає окупацію Криму і закликає захистити кримських татар, - МЗС

Туреччина не визнає окупацію Росією Криму та підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в заяві МЗС Туреччини з нагоди сьомої річниці окупації Кримського півострова.

"Ми повторюємо, що не визнаємо фактичної ситуації на півострові, яка є порушенням міжнародного права, і підтверджуємо підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в документі.

МЗС Туреччини також наголошує на важливості захисту культурної ідентичності, безпеки і добробуту кримських татар, які є корінним етносом на півострові.

"Ми будемо продовжувати пильно стежити за розвитком подій в Криму", - заявили у відомстві.

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