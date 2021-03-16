Туреччина не визнає окупацію Криму і закликає захистити кримських татар, - МЗС
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Туреччина не визнає окупацію Росією Криму та підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться в заяві МЗС Туреччини з нагоди сьомої річниці окупації Кримського півострова.
"Ми повторюємо, що не визнаємо фактичної ситуації на півострові, яка є порушенням міжнародного права, і підтверджуємо підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в документі.
МЗС Туреччини також наголошує на важливості захисту культурної ідентичності, безпеки і добробуту кримських татар, які є корінним етносом на півострові.
"Ми будемо продовжувати пильно стежити за розвитком подій в Криму", - заявили у відомстві.
Топ коментарі
+5 Bor Moley
показати весь коментар16.03.2021 17:04
+5 Andy Jumeirach
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+3 kelman muksat
показати весь коментар16.03.2021 17:16
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цели своей путло не добъётся, но горя всем принесёт немало ...
посему - для начала путло должно сдохнуть, тогда его все эти крысмане, малоросы, сепары и калоборанты начнуть обсирать, как сралина !
они и так через столетие будут большинством населения как и все мы мусульмане.
إن شاء الله
тепер- турки тої самої з татарами заспівали. Поганий знак.
Непогано було б оперативно видати всім татарам по білету до Туреччини чи до Узбекістану ,наприклад, щоб ніхто їх не утискав і вони могли б спілкуватися рідною мовою.