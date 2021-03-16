Moderna исследует действие своей вакцины от коронавируса на детей
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Американская биотехнологическая компания Moderna испытывает вакцину от коронавируса своего производств на несовершеннолетних.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз компании.
Во второй фазе испытаний участвуют люди от 6 месяцев до 12 лет из США и Канады. Они получили дозы вакцины мРНК-1273. Всего в испытаниях примут участие 6750 человек.
Детям будут вводить различные дозы вакцины с интервалом 28 дней. Наблюдения за участниками исследования будут продолжаться 12 месяцев после второй дозы.
Напомним, компания Pfizer проводит испытания своего препарата с участием детей 12-15 лет, а вскоре хочет проверить его на другой возрастной группе - от 5 до 11 лет. AstraZeneca будет проверять свой препарат на детях от 6 лет. Ожидается, что эти исследования продлятся несколько месяцев.
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