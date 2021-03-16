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Moderna исследует действие своей вакцины от коронавируса на детей

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Moderna исследует действие своей вакцины от коронавируса на детей

Американская биотехнологическая компания Moderna испытывает вакцину от коронавируса своего производств на несовершеннолетних.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз компании.

Во второй фазе испытаний участвуют люди от 6 месяцев до 12 лет из США и Канады. Они получили дозы вакцины мРНК-1273. Всего в испытаниях примут участие 6750 человек.

Детям будут вводить различные дозы вакцины с интервалом 28 дней. Наблюдения за участниками исследования будут продолжаться 12 месяцев после второй дозы.

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Напомним, компания Pfizer проводит испытания своего препарата с участием детей 12-15 лет, а вскоре хочет проверить его на другой возрастной группе - от 5 до 11 лет. AstraZeneca будет проверять свой препарат на детях от 6 лет. Ожидается, что эти исследования продлятся несколько месяцев.

Автор: Анна Судак
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Готовятся.есть прогноз,что больных короновирусом подростков и детей будет становиться больше.
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16.03.2021 19:17 Ответить
все правильно делают, в условиях цейтнота размен 1 к 10 000, это шикарно. увеличить шансы тех, кто 1, это хорошо. Хотя, назвать современных фармацевтов Асклепиями, будет неверно! Они Мамону молятся и только потом асклепию(
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16.03.2021 19:32 Ответить
Ужас!!! Это что за эксперимент такой? И чем они лучше фашистов, которые в концлагерях ставили такие же експкрименты на детях?
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16.03.2021 20:46 Ответить
Цікаво, а згоди на цей експеримент питають батьків чи самих дітей? Чи взагалі нікого, як і фашисти в концтаборах? І що це за батьки, що дозволяють над своїми дітьми експериментувати?
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16.03.2021 22:20 Ответить
Ну вы даёте.
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27.03.2021 04:02 Ответить
Брехня , яка надає прибуток фармкомпаніям.
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17.03.2021 07:32 Ответить
 
 