Moderna досліджує дію своєї вакцини проти коронавірусу на дітей
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Американськая біотехнологічна компанія Moderna випробовує вакцину проти коронавірусу свого виробництва на неповнолітніх.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз компанії.
У другій фазі випробувань беруть участь особи від 6 місяців до 12 років зі США і Канади. Вони отримали дози вакцини мРНК-1273. Всього у випробуваннях візьмуть участь 6750 осіб.
Дітям вводитимуть різні дози вакцини з інтервалом 28 днів. Спостереження за учасниками дослідження триватимуть 12 місяців після другої дози.
Нагадаємо, компанія Pfizer проводить випробування свого препарату за участю дітей 12-15 років, а незабаром хоче перевірити його на іншій віковій групі - від 5 до 11 років. AstraZeneca перевірятиме свій препарат на дітях від 6 років. Очікується, що ці дослідження триватимуть кілька місяців.
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