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Moderna досліджує дію своєї вакцини проти коронавірусу на дітей

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Moderna досліджує дію своєї вакцини проти коронавірусу на дітей

Американськая біотехнологічна компанія Moderna випробовує вакцину проти коронавірусу свого виробництва на неповнолітніх.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз компанії.

У другій фазі випробувань беруть участь особи від 6 місяців до 12 років зі США і Канади. Вони отримали дози вакцини мРНК-1273. Всього у випробуваннях візьмуть участь 6750 осіб.

Дітям вводитимуть різні дози вакцини з інтервалом 28 днів. Спостереження за учасниками дослідження триватимуть 12 місяців після другої дози.

Нагадаємо, компанія Pfizer проводить випробування свого препарату за участю дітей 12-15 років, а незабаром хоче перевірити його на іншій віковій групі - від 5 до 11 років. AstraZeneca перевірятиме свій препарат на дітях від 6 років. Очікується, що ці дослідження триватимуть кілька місяців.

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Готовятся.есть прогноз,что больных короновирусом подростков и детей будет становиться больше.
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16.03.2021 19:17 Відповісти
все правильно делают, в условиях цейтнота размен 1 к 10 000, это шикарно. увеличить шансы тех, кто 1, это хорошо. Хотя, назвать современных фармацевтов Асклепиями, будет неверно! Они Мамону молятся и только потом асклепию(
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16.03.2021 19:32 Відповісти
Ужас!!! Это что за эксперимент такой? И чем они лучше фашистов, которые в концлагерях ставили такие же експкрименты на детях?
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16.03.2021 20:46 Відповісти
Цікаво, а згоди на цей експеримент питають батьків чи самих дітей? Чи взагалі нікого, як і фашисти в концтаборах? І що це за батьки, що дозволяють над своїми дітьми експериментувати?
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16.03.2021 22:20 Відповісти
Ну вы даёте.
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27.03.2021 04:02 Відповісти
Брехня , яка надає прибуток фармкомпаніям.
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17.03.2021 07:32 Відповісти
 
 