Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование

Более 50% украинцев не намерены делать прививки от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в исследовании, проведенном социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года.

"51,5% респондентов ответили, что не намерены делать прививки от коронавируса, 12% собираются сделать это в ближайшем будущем (или уже сделали такую ​​прививку), 16% намерены это сделать, но позже, 10% намерены это сделать только тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям (например, для поездки за границу), 10% еще не определились", - говорится в сообщении.

Чем старше респонденты тем чаще они выражают отсутствие желания делать прививки (их доля растет от 43,5% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 57% среди тех, кому 60 и больше лет).

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Среди тех, кто не отказывается от намерения делать вакцинацию от COVID-19, 52% готовы делать прививки только при условии, что они будут бесплатными, 22,5% из них готовы платить за них, а еще 5% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди (21% не определились). Чем старше респонденты, тем чаще они отвечают, что готовы вакцинироваться только бесплатно (доля таких возрастает от 42% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 64% ​​среди тех, кому 60 и больше лет).

Те респонденты, которые не намерены делать прививки, чаще всего это мотивируют тем, что, по их мнению, вакцины, применяемые в Украине, недостаточно эффективны или безопасны, но "какой-то другой" вакциной они готовы сделать прививку (такой ответ дают 45% тех , кто не намерен вакцинироваться). 27% из них мотивируют свой отказ тем, что, по их мнению, риски от вакцинации превышают риски от самой болезни, 10% - тем, что уже переболели коронавирусом, 7% имеют медицинские противопоказания, 3% считают, что вероятность того, что они заболеют COVID-19, очень низкая.

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Обоснование отказа от вакцинации недостаточной эффективностью или недостаточной безопасностью вакцин, применяемых в Украине, наиболее распространено среди представителей младшей возрастной группы (18-29 лет) (этим мотивируют свой отказ 54% тех ее представителей, которые не намерены делать прививки от COVID-19).

Исследование проводилось методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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