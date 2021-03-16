Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование
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Более 50% украинцев не намерены делать прививки от коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в исследовании, проведенном социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года.
"51,5% респондентов ответили, что не намерены делать прививки от коронавируса, 12% собираются сделать это в ближайшем будущем (или уже сделали такую прививку), 16% намерены это сделать, но позже, 10% намерены это сделать только тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям (например, для поездки за границу), 10% еще не определились", - говорится в сообщении.
Чем старше респонденты тем чаще они выражают отсутствие желания делать прививки (их доля растет от 43,5% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 57% среди тех, кому 60 и больше лет).
Среди тех, кто не отказывается от намерения делать вакцинацию от COVID-19, 52% готовы делать прививки только при условии, что они будут бесплатными, 22,5% из них готовы платить за них, а еще 5% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди (21% не определились). Чем старше респонденты, тем чаще они отвечают, что готовы вакцинироваться только бесплатно (доля таких возрастает от 42% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 64% среди тех, кому 60 и больше лет).
Те респонденты, которые не намерены делать прививки, чаще всего это мотивируют тем, что, по их мнению, вакцины, применяемые в Украине, недостаточно эффективны или безопасны, но "какой-то другой" вакциной они готовы сделать прививку (такой ответ дают 45% тех , кто не намерен вакцинироваться). 27% из них мотивируют свой отказ тем, что, по их мнению, риски от вакцинации превышают риски от самой болезни, 10% - тем, что уже переболели коронавирусом, 7% имеют медицинские противопоказания, 3% считают, что вероятность того, что они заболеют COVID-19, очень низкая.
Обоснование отказа от вакцинации недостаточной эффективностью или недостаточной безопасностью вакцин, применяемых в Украине, наиболее распространено среди представителей младшей возрастной группы (18-29 лет) (этим мотивируют свой отказ 54% тех ее представителей, которые не намерены делать прививки от COVID-19).
Исследование проводилось методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Пожалуйста, подождите...
Что я думаю, об уродах во власти, ты, думаю, знаешь. Они провалили все, что нельзя и что можно. Но это не повод забить на вакцинацию.
ааа... хрен на них это же ради всего человечества, не так ли?
CNN
«На данный момент я просто не вижу никаких причин, по которым какая-либо страна приостановила бы введение вакцины AstraZeneca. Для меня это не имеет особого смысла», - говорит Майкл Хед, старший научный сотрудник отдела глобального здравоохранения Университета Саутгемптона. , - сказал CNN.
Агентство встретится в четверг, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) анализирует отчеты во вторник, но оба органа заявили, что в настоящее время нет доказательств связи со свертыванием крови, а EMA добавило, что преимущества вакцины перевешивают риски.
Несколько стран поддержали вакцину, в том числе Соединенное Королевство, где уже введено более 11 миллионов доз.
https://edition.cnn.com/2021/03/16/health/astrazeneca-blood-clots-europe-explainer-intl/index.html
Українці не збираються вакцинуватися чим, якою вакциною? Українцям запропонували вибір? Ні.
Это кто и с какого перепугу должен быдлу и третьему сорту который не брак, что то предлогать???
Де і скільки він працював, хоча б, лікарем?
Ты бы хоть погуглило ******!
Що з того, що сказала Марина не логічно?
Порошенко, на відміну від вліснявої влади, послідовно, забеспечував всім необхідним лікарні, наполягав на загальному тестуванні і закупівлі якісної вакцини. То куди він розветрається?
Але заявляти в стилі: "Мені одна знайома бабця сказала, що її знайома сказала...!" в такому ранзі неприпустимо. За що Порошенко й нарвався на критику з боку Великобританії.
Та факт залишається фактом. В 2019 вибрали "кота у мішку", вакцинують "котом у мішку", з закритою інформацією про виробника, посередника та ціну.
І які б вони не були "ідентичні" та "ковідшилд" немає в переліку вакцин схвалених ВОЗ. І повторюсь, що закрита пліснявою інформація про вакцину не додає їй популярності.
А щодо вакцин взагалі, то ось моя думка: що короновірус, що грип мутують. І на прикладі грипу: вакцинувався проти одного штаму, а щахворів іншим. Хоча вакцинацію не заперечую, а вважаю за потрібне.
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Кажуть допомагає від дурості аж бігом...Пашпорт він хоче.
Ач які вороги народу, не хочуть вони вакцинуватись, каже влада
На хрін мені та вакцина як що я перехворів цим вірусом і в мене є імунітет,
а казки про мутації вірусів залиште продюсерам і режисерам Голівуду
ВІВТОРОК, 16 БЕРЕЗНЯ 2021, 17:38
В Інституті Пауля Ерліха, за рекомендацією якого Німеччина призупинила використання вакцини AstraZeneca, розповіли, що побачили подібність у семи випадках розвитку тромбів у вакцинованих пацієнтів.
Повідомлення цитують Bild та Spiegel, пише "Європейська правда".
У всіх семи випадках йшлося про людей віком 20-50 років. Тромби розвинулися між 4 і 16 днем після щеплення вакциною AstraZeneca.
У ШЕСТИ З НИХ - УСІ ЖІНКИ МОЛОДОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ВІКУ - СТАВСЯ ТРОМБОЗ ЦЕРЕБРАЛЬНИХ ВЕН. ЩЕ ОДИН ВИПАДОК, З КРОВОВИЛИВОМ У МОЗОК ЧЕРЕЗ НЕСТАЧУ ТРОМБОЦИТІВ, З МЕДИЧНОЇ ТОЧКИ ЗОРУ БУВ ДУЖЕ ПОДІБНИМ.
ТРОЄ З ЦИХ СЕМИ ЛЮДЕЙ ПОМЕРЛИ.
Експерти, яких залучили до консультацій, зійшлися на думці, що у цих випадках простежується закономірність і зв'язок між розвитком таких станів і щепленням "не виглядає неправдоподібним".
"З огляду на ці факти, Інститут Пауля Ерліха рекомендує, щоб щеплення вакциною AstraZeneca від коронавірусу призупинили з міркувань обережності для подальшого дослідження цих випадків", - підсумовують у повідомленні.
Нагадаємо, Європейське медичне агентство в останньому повідомленні знову заявило, що не бачить ознак того, що саме вакцина стала причиною розвитку тромбів.
Вже низка країн ЄС, серед яких Німеччина, Франція та Італія, заявили, що припиняють щеплення вакциною AstraZeneca після того, як кілька країн повідомили про розвиток тромбів у вакцинованих людей.
Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) проведе спеціальне засідання 18 березня для розгляду цього питання. https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/03/16/7120965/
вообщем когда нибудь -никогда
и только 12% повелись на Степанова и зэ-шута