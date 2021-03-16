РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13299 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
3 277 67
вакцина (3810) исследование (566) карантин (16725) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование

Более 50% украинцев не намерены делать прививки от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в исследовании, проведенном социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года.

"51,5% респондентов ответили, что не намерены делать прививки от коронавируса, 12% собираются сделать это в ближайшем будущем (или уже сделали такую ​​прививку), 16% намерены это сделать, но позже, 10% намерены это сделать только тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям (например, для поездки за границу), 10% еще не определились", - говорится в сообщении.

Чем старше респонденты тем чаще они выражают отсутствие желания делать прививки (их доля растет от 43,5% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 57% среди тех, кому 60 и больше лет).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британский штамм COVID-19 на 64% смертоноснее других, - ученые

Среди тех, кто не отказывается от намерения делать вакцинацию от COVID-19, 52% готовы делать прививки только при условии, что они будут бесплатными, 22,5% из них готовы платить за них, а еще 5% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди (21% не определились). Чем старше респонденты, тем чаще они отвечают, что готовы вакцинироваться только бесплатно (доля таких возрастает от 42% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 64% ​​среди тех, кому 60 и больше лет).

Те респонденты, которые не намерены делать прививки, чаще всего это мотивируют тем, что, по их мнению, вакцины, применяемые в Украине, недостаточно эффективны или безопасны, но "какой-то другой" вакциной они готовы сделать прививку (такой ответ дают 45% тех , кто не намерен вакцинироваться). 27% из них мотивируют свой отказ тем, что, по их мнению, риски от вакцинации превышают риски от самой болезни, 10% - тем, что уже переболели коронавирусом, 7% имеют медицинские противопоказания, 3% считают, что вероятность того, что они заболеют COVID-19, очень низкая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ анонсировала появление нового поколения вакцин от коронавируса, которые будут храниться при комнатной температуре

Обоснование отказа от вакцинации недостаточной эффективностью или недостаточной безопасностью вакцин, применяемых в Украине, наиболее распространено среди представителей младшей возрастной группы (18-29 лет) (этим мотивируют свой отказ 54% тех ее представителей, которые не намерены делать прививки от COVID-19).

Исследование проводилось методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава УГКЦ Святослав и главный раввин Киева Маркович публично вакцинировались от коронавируса. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
а ничего что она как врач-специалист ни дня по специальности не работала?
показать весь комментарий
16.03.2021 18:49
+9
Есть антипрививочники, а есть и тотальное недоверие к зеленой власти.
показать весь комментарий
16.03.2021 18:36
+8
Ну Слава Богу ,наполовину проблема с вакцинацией решена .... Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 2348
показать весь комментарий
16.03.2021 18:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Есть антипрививочники, а есть и тотальное недоверие к зеленой власти.
показать весь комментарий
16.03.2021 18:36 Ответить
а еще есть переболевшие которым та вакцина не нужна
показать весь комментарий
16.03.2021 18:41 Ответить
Вакцина нужна. У меня знакомые болели в ноябре и вот снова. Только нормальная РНК вакцина, а не этот шмурдяк. Тем более, что судя по заявам клоунов, второй дозы можно и не ждать.
показать весь комментарий
16.03.2021 18:52 Ответить
Здесь не соглашусь. Да - это не топовая вакцина, но не дерьмо. Да у некоторых, возможно, будут серьезные побочки. Но даже если подтвердится, что у пары десятков человек из 13 млн вакцинированных возникли серьезные нежелательные побочные реакции (что вряд ли), то все равно прививаться нужно. Это спасет жизни тысяч человек и вернет страну к нормальной жизни. Правильно сегодня заявил Трюдо, что хорошей является та вакцина, которую можно быстро достать и применить.
Что я думаю, об уродах во власти, ты, думаю, знаешь. Они провалили все, что нельзя и что можно. Но это не повод забить на вакцинацию.
показать весь комментарий
16.03.2021 21:00 Ответить
Это ты так говоришь пока эти "побочки" не уложат в гроб тебя или когото из твоих близких! Как тебе "побочка" на твоих детка у которых вдруг неоткуда возникнет тромбоз???
ааа... хрен на них это же ради всего человечества, не так ли?
показать весь комментарий
16.03.2021 21:26 Ответить
Во-первых, деткам вакцинация не нужна. Во-вторых, тромбоз у непривытых возникает с той же частотой, что и у привитых. В-четвертых, если после прививки миллиона человек даже умирает один человек, то это меньшее зло, чем смерти десятков тысяч без вакцинации. В-пятых, у меня стойкое впечатление, что вакцину AZ валят в пользу Спутника. И на это Рашка денег точно не жалеет. Так зачем им подыгрывать?
показать весь комментарий
17.03.2021 11:15 Ответить
Количество случаев не выходит за рамки нормы среди населения и нет связи с вакциной. Корреляция такая же как выпил аспирин и на пятый день напал понос.

CNN

«На данный момент я просто не вижу никаких причин, по которым какая-либо страна приостановила бы введение вакцины AstraZeneca. Для меня это не имеет особого смысла», - говорит Майкл Хед, старший научный сотрудник отдела глобального здравоохранения Университета Саутгемптона. , - сказал CNN.

Агентство встретится в четверг, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) анализирует отчеты во вторник, но оба органа заявили, что в настоящее время нет доказательств связи со свертыванием крови, а EMA добавило, что преимущества вакцины перевешивают риски.

Несколько стран поддержали вакцину, в том числе Соединенное Королевство, где уже введено более 11 миллионов доз.

https://edition.cnn.com/2021/03/16/health/astrazeneca-blood-clots-europe-explainer-intl/index.html
показать весь комментарий
17.03.2021 08:56 Ответить
Я согласен. Просто говорю про то, что даже если связь есть - это все равно меньшее зло.
показать весь комментарий
17.03.2021 11:17 Ответить
"Неочікувано" маніпуляція. Знову.
Українці не збираються вакцинуватися чим, якою вакциною? Українцям запропонували вибір? Ні.
показать весь комментарий
16.03.2021 18:42 Ответить
Вот именно. Я шмурдяком не собираюсь.
показать весь комментарий
16.03.2021 18:53 Ответить
Тут случайно, если ты не заметил, страна третьего мира в которой 73% - 100% быдло!
Это кто и с какого перепугу должен быдлу и третьему сорту который не брак, что то предлогать???
показать весь комментарий
16.03.2021 21:28 Ответить
А я вот по Ляшку смотрю. Вот жил себе Ляшко цельній год в агрессивной ковидной среде и горя не знал. Но вот Ляшку захотелось т.с. личным примером народ сагитировать вакцинироваться. Пошел он значит и прививку сделал привселюдно. А потом еще в СМИ ее нахваливал какая де хорошая прививка, как, понимаешь, легко прививается. Ну и по итогу что вішло? Не прошло, как говориться, 13 деньков после прививки как заболел наш чинушный эскулап ковидлой поганой. Вот такие вот факты. Пока не кололся - не болел, как укололся - заболел. Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 699 Это конечно стеб, НО!!! В каждой шутке, как говорится,..... Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 699
показать весь комментарий
16.03.2021 19:53 Ответить
99 это больше 50?
показать весь комментарий
16.03.2021 18:37 Ответить
Шмурдяком від зелоха ніхто колоться не буде! Тут і мізків великих мать не треба! Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 3398
показать весь комментарий
16.03.2021 18:37 Ответить
Вже нова мантра: вже вакцина не "гівно" (після протесту посла Великобританії) Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 4338:
Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 5452
показать весь комментарий
16.03.2021 18:47 Ответить
а ничего что она как врач-специалист ни дня по специальности не работала?
показать весь комментарий
16.03.2021 18:49 Ответить
Головне, що риторика щодо вакцини та вакцинації змінилася в одну мить, після втручання Великобританії.😂
показать весь комментарий
16.03.2021 18:53 Ответить
Слово- не горобець.
показать весь комментарий
16.03.2021 19:02 Ответить
Не підкажете, міністр МОЗ степанов спеціаліст, чи як?
Де і скільки він працював, хоча б, лікарем?
показать весь комментарий
16.03.2021 19:06 Ответить
Шо Марина, шо Степанов -- дети мажоров, получившие дипломы не для работы со стадом...А для руководства им....
показать весь комментарий
16.03.2021 19:22 Ответить
Какаяразніца мажори вони чи ні? Під час пандемії, санітара призначили керувати медициною. І він благополучно провалив і забезпечення, і тестування, і вакцинацію.
показать весь комментарий
16.03.2021 19:43 Ответить
У нас главное чмо по охране нашего здоровья тоже ни дня не работал по полученной специальности в ВУЗе. И ниче, ни Фантомасов, ни Гош это не смущает
показать весь комментарий
16.03.2021 19:23 Ответить
Карьера. После окончания института работала врачом в кардиологическом отделении Октябрьской клинической больницы в Киеве

Ты бы хоть погуглило ******!
показать весь комментарий
16.03.2021 21:31 Ответить
Після закінчення медичного інституту в 1986 році декілька років працювала лікаркою в кардіологічному відділенні Жовтневої клінічної лікарні в Києві.
показать весь комментарий
16.03.2021 21:37 Ответить
Вакцину гівном назвав лікар. Викласти відео?
Що з того, що сказала Марина не логічно?
показать весь комментарий
16.03.2021 19:39 Ответить
Взагалі то мова про людину, котра з трибуни ВР вакцину "гівном" назвала, посилаючись на якогось невідомого "лікаря", а потім розвернула свої погляди на 180% і призвала всіх вакцинуватися.
показать весь комментарий
16.03.2021 20:03 Ответить
Точніше, не "з трибуни ВР", а в ВР на засіданні.
показать весь комментарий
16.03.2021 20:04 Ответить
Розвернувся на 180 градусів від слів лікаря, які він озвучив на засіданні ВР? А це як?
Порошенко, на відміну від вліснявої влади, послідовно, забеспечував всім необхідним лікарні, наполягав на загальному тестуванні і закупівлі якісної вакцини. То куди він розветрається?
показать весь комментарий
16.03.2021 20:10 Ответить
Я не заперечую того факту, що доставкою вакцин в Україну займаються відверті мудаки та покидьки.
Але заявляти в стилі: "Мені одна знайома бабця сказала, що її знайома сказала...!" в такому ранзі неприпустимо. За що Порошенко й нарвався на критику з боку Великобританії.
показать весь комментарий
16.03.2021 20:20 Ответить
Не знаходжу критики Великобританією Порошенка. Підктиньте.
Та факт залишається фактом. В 2019 вибрали "кота у мішку", вакцинують "котом у мішку", з закритою інформацією про виробника, посередника та ціну.
показать весь комментарий
16.03.2021 20:25 Ответить
Будь ласка, читайте. Це наступного дня після заяви Порошенко.
показать весь комментарий
16.03.2021 20:49 Ответить
Про Порошенка там жодного слова.
І які б вони не були "ідентичні" та "ковідшилд" немає в переліку вакцин схвалених ВОЗ. І повторюсь, що закрита пліснявою інформація про вакцину не додає їй популярності.
показать весь комментарий
16.03.2021 20:55 Ответить
Так. Про Порошенко там немає. Але це реакція на його заяву відносно вакцини Ковішилд. Саме тому він і змінив свою риторику.
А щодо вакцин взагалі, то ось моя думка: що короновірус, що грип мутують. І на прикладі грипу: вакцинувався проти одного штаму, а щахворів іншим. Хоча вакцинацію не заперечую, а вважаю за потрібне.
показать весь комментарий
16.03.2021 21:07 Ответить
Нічого він не міняв. Він з минулого літа наполягав на тотальному тестуванні і зайняті черги за вакциною. В тому пості, що ви виклали, він, знову таки, пише про те, що потрібно в короткі строки вакцинувати 80 відсотків українців, щоб побороти епідемію, а не 2 роки, як планують плісняві. Та він не пропонує це робити "ковішилдом". З закупівлею іншої, сертифікованої ВОЗ вакцини, як з тими ж ШВЛ, концентраторами він не допоможе. Замовником повинна виступати країна, а не фізична особа.
показать весь комментарий
16.03.2021 21:33 Ответить
Ну Слава Богу ,наполовину проблема с вакцинацией решена .... Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 2348
показать весь комментарий
16.03.2021 18:37 Ответить
Думаю больше. Процентов на 70 минимум.
показать весь комментарий
16.03.2021 19:46 Ответить
как миленько подменяют понятия - "не хотят вакцинироваться" и "не хотят вакцинироваться ковишитом"
показать весь комментарий
16.03.2021 18:40 Ответить
А я поверю. Есть такие, которые действительно не хотят ни одной из существующих вакцин. Сам такой.
показать весь комментарий
16.03.2021 19:36 Ответить
це ж парашенка, гад, вінават! він сказав що вакцина гавно- от люди і шарахаються
показать весь комментарий
16.03.2021 18:41 Ответить
Ну я особисто не збираюсь вакцинуватись тою "бурдою" яку привіз торгаш степанов - зачекаю коли можна буде платно вакцинуватись у Польщі нормальною вакциною благо маю поки що імунітет.
показать весь комментарий
16.03.2021 18:42 Ответить
Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 7262
показать весь комментарий
16.03.2021 18:42 Ответить
а шож так? даже счастливое лицо и накачанная мышца (одна) не убедили, не уговорили? )))
Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 2501

.
показать весь комментарий
16.03.2021 18:44 Ответить
Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 4828 Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 7594
показать весь комментарий
16.03.2021 18:49 Ответить
Хай усі поліцаї з депутатами перші , тоді цифра поміняється
показать весь комментарий
16.03.2021 18:56 Ответить
Ввести паспорта вакцинации и запретить голосовать всем, кто не вакцинируется... Може больше не будут выбирать зебилов
показать весь комментарий
16.03.2021 18:56 Ответить
Нема такої підстави для заборони в Конституції- та мріяти не заборонено.)))
показать весь комментарий
16.03.2021 19:04 Ответить
А цеглину тобі на голову не кинути для профілактики вірусних захворювань?

Кажуть допомагає від дурості аж бігом...Пашпорт він хоче.
показать весь комментарий
16.03.2021 19:12 Ответить
Не допоможе.
показать весь комментарий
16.03.2021 19:42 Ответить
Наоборот, запретить тем кто вакцинируется шмурдяком...Каким надо быть дебилом чтобы им вакцинироваться или выбрать Зе...? А впрочем после вакцинации сами скопытятся...
показать весь комментарий
16.03.2021 19:25 Ответить
После 9 месяцев после вакцинации Ваш паспорт вакцинации уже просрочен. И второй вопрос, а что теперь с тем же Ляшко делать? Он же вроде вакцинировался, а вот теперь ковидом болен. Ему вакцинацию засчитывать или как?
показать весь комментарий
16.03.2021 19:41 Ответить
У него теперь сложный выбор - между красивыми и умными Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 828
показать весь комментарий
16.03.2021 21:05 Ответить
А как тогда быть с теми, кто хотел вакцинироваться, но не получил этой возможности? Ведь до сих пор таких как бы большинство
показать весь комментарий
16.03.2021 20:51 Ответить
Я понимаю, но ты посмотри, тут публика вовсе напрочь состоит из тех кто против вакцинации, и это в корне неправильно, эпидемия кори три года назад это доказала, люди не делали прививки и массово начали болеть, то же можно сказать о Оспе, еще пару веков назад, люди массово умирали от оспы, но благодаря вакцинации, современный мир не знает о оспе вообще ничего... Зато знает, что прививки это зло
показать весь комментарий
16.03.2021 23:33 Ответить
лучше сразу расстреливать. на месте .
показать весь комментарий
17.03.2021 11:45 Ответить
Более 50% украинцев не намерены делать прививки от коронавируса. Источник: https://censor.net/ru/n3253719

Ач які вороги народу, не хочуть вони вакцинуватись, каже влада Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 4768
На хрін мені та вакцина як що я перехворів цим вірусом і в мене є імунітет,
а казки про мутації вірусів залиште продюсерам і режисерам Голівуду Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 7390
показать весь комментарий
16.03.2021 19:10 Ответить
Скажу за себя, (мне 34 года) - не намерен вакцинироваться не шмурдяком, ни супер-пупер вакциной - даже есил мне за это приплатят. У меня нет опасений - о всемирном заговоре, шапочку с фольги тоже не ношу. Мне просто по-***** на короновирус, расчитываю на свое здоровье и имунитет. Вот если вокруг меня одни короновирусники будут и каждый день их будут пачками на кладбище возить - то тогда подумаю. Все мы рано или поздно умрем)))
показать весь комментарий
16.03.2021 19:10 Ответить
Отличная речь, поддерживаю, кроме матов....
показать весь комментарий
16.03.2021 19:26 Ответить
Оно конечно понятно. В 34,помереть от короны вероятность не большая. Но если ты заразишь своих близких (просто на сограждан похер,я понял) , родителей и кто то из них умрёт задыхаясь, это как тоже вполне ок? И если таких как ты много, то вероятность такого исхода это не фантазия и не сгущение красок.
показать весь комментарий
16.03.2021 20:59 Ответить
А мне любопытно может ли быть вакцинированный человек носителем вируса? Т.е. вирус есть в организме, организм с ним справляется и не дает развиваться ему, но все таки же частично он же может присутствовать внутри организма вакцинированного человека.
показать весь комментарий
16.03.2021 22:20 Ответить
ЙМОВІРНИЙ ПОБІЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД ASTRAZENECA НАЙЧАСТІШЕ ВРАЖАЄ МОЛОДИХ ЖІНОК - НІМЕЦЬКІ ЛІКАРІ
ВІВТОРОК, 16 БЕРЕЗНЯ 2021, 17:38
В Інституті Пауля Ерліха, за рекомендацією якого Німеччина призупинила використання вакцини AstraZeneca, розповіли, що побачили подібність у семи випадках розвитку тромбів у вакцинованих пацієнтів.
Повідомлення цитують Bild та Spiegel, пише "Європейська правда".
У всіх семи випадках йшлося про людей віком 20-50 років. Тромби розвинулися між 4 і 16 днем після щеплення вакциною AstraZeneca.



У ШЕСТИ З НИХ - УСІ ЖІНКИ МОЛОДОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ВІКУ - СТАВСЯ ТРОМБОЗ ЦЕРЕБРАЛЬНИХ ВЕН. ЩЕ ОДИН ВИПАДОК, З КРОВОВИЛИВОМ У МОЗОК ЧЕРЕЗ НЕСТАЧУ ТРОМБОЦИТІВ, З МЕДИЧНОЇ ТОЧКИ ЗОРУ БУВ ДУЖЕ ПОДІБНИМ.
ТРОЄ З ЦИХ СЕМИ ЛЮДЕЙ ПОМЕРЛИ.

Експерти, яких залучили до консультацій, зійшлися на думці, що у цих випадках простежується закономірність і зв'язок між розвитком таких станів і щепленням "не виглядає неправдоподібним".
"З огляду на ці факти, Інститут Пауля Ерліха рекомендує, щоб щеплення вакциною AstraZeneca від коронавірусу призупинили з міркувань обережності для подальшого дослідження цих випадків", - підсумовують у повідомленні.
Нагадаємо, Європейське медичне агентство в останньому повідомленні знову заявило, що не бачить ознак того, що саме вакцина стала причиною розвитку тромбів.
Вже низка країн ЄС, серед яких Німеччина, Франція та Італія, заявили, що припиняють щеплення вакциною AstraZeneca після того, як кілька країн повідомили про розвиток тромбів у вакцинованих людей.
Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) проведе спеціальне засідання 18 березня для розгляду цього питання. https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/03/16/7120965/
показать весь комментарий
16.03.2021 19:28 Ответить
Яке в сраке ісследованіе, вакціни нема, де вакцинуватись невідомо, а вони щось там ісследуют, це не ісследованіе а засераніе мозгов своїм зеботам !
показать весь комментарий
16.03.2021 20:39 Ответить
Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 2234 16% намерены это сделать, но позже, 10% намерены это сделать только тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям (например, для поездки за границу), 10% еще не определились", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3253719

вообщем когда нибудь -никогда Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 4360
и только 12% повелись на Степанова и зэ-шута
показать весь комментарий
16.03.2021 20:55 Ответить
Проблема с вакцинацией есть сейчас везде, не только в Украине. В Германии только только начало всё раскачиваться. Единственные у кого всё идёт как надо - это у израильтян. И у них действительно всё налаживается
показать весь комментарий
16.03.2021 21:02 Ответить
В штатах в сутки миллионы прививок делают
показать весь комментарий
16.03.2021 23:35 Ответить
Молодцы. Но там и населения больше 300 млн. А Израиль уже более 50% вроде как привил. Так что они реальные лидеры.
показать весь комментарий
17.03.2021 11:21 Ответить
конфето-кацапо боты в комментах использовали слово "шмурдяк" 5 раз.
показать весь комментарий
17.03.2021 11:23 Ответить
 
 