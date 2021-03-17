Понад 50% українців не збираються вакцинуватися проти COVID-19, - дослідження
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Понад 50% українців не мають наміру робити щеплення проти коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в дослідженні, проведеному соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року.
"51,5% респондентів відповіли, що не мають наміру робити щеплення проти коронавірусу, 12% збираються зробити це в найближчому майбутньому (або вже зробили таке щеплення), 16% мають намір це зробити, але пізніше, 10% мають намір це зробити тільки тоді, коли це буде потрібно за формальними вимогами (наприклад, для поїздки за кордон), 10% ще не визначилися", - сказано в повідомленні.
Що старші респонденти, то частіше вони висловлюють відсутність бажання робити щеплення (їх частка зростає від 43,5% серед тих, кому від 18 до 29 років, до 57% серед тих, кому 60 і більше років).
Серед тих, хто не відмовляється від наміру робити вакцинацію проти COVID-19, 52% готові робити щеплення тільки за умови, що вони будуть безкоштовними, 22,5% із них готові платити за них, а ще 5% готові платити за те, щоб вакцинуватися позачергово (21% не визначилися). Що старші респонденти, то частіше вони відповідають, що готові вакцинуватися тільки безкоштовно (частка таких зростає від 42% серед тих, кому від 18 до 29 років, до 64% серед тих, кому 60 і більше років).
Ті респонденти, які не мають наміру робити щеплення, найчастіше це мотивують тим, що, на їхню думку, вакцини, які застосовуються в Україні, недостатньо ефективні або безпечні, але "якоюсь іншою" вакциною вони готові зробити щеплення (таку відповідь дають 45% тих, хто не має наміру вакцинуватися). 27% із них мотивують свою відмову тим, що, на їхню думку, ризики від вакцинації перевищують ризики від самої хвороби, 10% - тим, що вже перехворіли коронавірусом, 7% мають медичні протипоказання, 3% вважають, що ймовірність того, що вони захворіють на COVID-19, дуже низька.
Обґрунтування відмови від вакцинації недостатньою ефективністю або недостатньою безпекою вакцин, що застосовуються в Україні, найбільш поширене серед представників молодшої вікової групи (18-29 років) (цим мотивують свою відмову 54% тих її представників, які не мають наміру робити щеплення проти COVID-19).
Дослідження проводилося методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Будь ласка, зачекайте...
Что я думаю, об уродах во власти, ты, думаю, знаешь. Они провалили все, что нельзя и что можно. Но это не повод забить на вакцинацию.
ааа... хрен на них это же ради всего человечества, не так ли?
CNN
«На данный момент я просто не вижу никаких причин, по которым какая-либо страна приостановила бы введение вакцины AstraZeneca. Для меня это не имеет особого смысла», - говорит Майкл Хед, старший научный сотрудник отдела глобального здравоохранения Университета Саутгемптона. , - сказал CNN.
Агентство встретится в четверг, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) анализирует отчеты во вторник, но оба органа заявили, что в настоящее время нет доказательств связи со свертыванием крови, а EMA добавило, что преимущества вакцины перевешивают риски.
Несколько стран поддержали вакцину, в том числе Соединенное Королевство, где уже введено более 11 миллионов доз.
https://edition.cnn.com/2021/03/16/health/astrazeneca-blood-clots-europe-explainer-intl/index.html
Українці не збираються вакцинуватися чим, якою вакциною? Українцям запропонували вибір? Ні.
Это кто и с какого перепугу должен быдлу и третьему сорту который не брак, что то предлогать???
Де і скільки він працював, хоча б, лікарем?
Ты бы хоть погуглило ******!
Що з того, що сказала Марина не логічно?
Порошенко, на відміну від вліснявої влади, послідовно, забеспечував всім необхідним лікарні, наполягав на загальному тестуванні і закупівлі якісної вакцини. То куди він розветрається?
Але заявляти в стилі: "Мені одна знайома бабця сказала, що її знайома сказала...!" в такому ранзі неприпустимо. За що Порошенко й нарвався на критику з боку Великобританії.
Та факт залишається фактом. В 2019 вибрали "кота у мішку", вакцинують "котом у мішку", з закритою інформацією про виробника, посередника та ціну.
І які б вони не були "ідентичні" та "ковідшилд" немає в переліку вакцин схвалених ВОЗ. І повторюсь, що закрита пліснявою інформація про вакцину не додає їй популярності.
А щодо вакцин взагалі, то ось моя думка: що короновірус, що грип мутують. І на прикладі грипу: вакцинувався проти одного штаму, а щахворів іншим. Хоча вакцинацію не заперечую, а вважаю за потрібне.
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Кажуть допомагає від дурості аж бігом...Пашпорт він хоче.
Ач які вороги народу, не хочуть вони вакцинуватись, каже влада
На хрін мені та вакцина як що я перехворів цим вірусом і в мене є імунітет,
а казки про мутації вірусів залиште продюсерам і режисерам Голівуду
ВІВТОРОК, 16 БЕРЕЗНЯ 2021, 17:38
В Інституті Пауля Ерліха, за рекомендацією якого Німеччина призупинила використання вакцини AstraZeneca, розповіли, що побачили подібність у семи випадках розвитку тромбів у вакцинованих пацієнтів.
Повідомлення цитують Bild та Spiegel, пише "Європейська правда".
У всіх семи випадках йшлося про людей віком 20-50 років. Тромби розвинулися між 4 і 16 днем після щеплення вакциною AstraZeneca.
У ШЕСТИ З НИХ - УСІ ЖІНКИ МОЛОДОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ВІКУ - СТАВСЯ ТРОМБОЗ ЦЕРЕБРАЛЬНИХ ВЕН. ЩЕ ОДИН ВИПАДОК, З КРОВОВИЛИВОМ У МОЗОК ЧЕРЕЗ НЕСТАЧУ ТРОМБОЦИТІВ, З МЕДИЧНОЇ ТОЧКИ ЗОРУ БУВ ДУЖЕ ПОДІБНИМ.
ТРОЄ З ЦИХ СЕМИ ЛЮДЕЙ ПОМЕРЛИ.
Експерти, яких залучили до консультацій, зійшлися на думці, що у цих випадках простежується закономірність і зв'язок між розвитком таких станів і щепленням "не виглядає неправдоподібним".
"З огляду на ці факти, Інститут Пауля Ерліха рекомендує, щоб щеплення вакциною AstraZeneca від коронавірусу призупинили з міркувань обережності для подальшого дослідження цих випадків", - підсумовують у повідомленні.
Нагадаємо, Європейське медичне агентство в останньому повідомленні знову заявило, що не бачить ознак того, що саме вакцина стала причиною розвитку тромбів.
Вже низка країн ЄС, серед яких Німеччина, Франція та Італія, заявили, що припиняють щеплення вакциною AstraZeneca після того, як кілька країн повідомили про розвиток тромбів у вакцинованих людей.
Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) проведе спеціальне засідання 18 березня для розгляду цього питання. https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/03/16/7120965/
вообщем когда нибудь -никогда
и только 12% повелись на Степанова и зэ-шута