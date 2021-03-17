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Понад 50% українців не збираються вакцинуватися проти COVID-19, - дослідження

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Понад 50% українців не збираються вакцинуватися проти COVID-19, - дослідження

Понад 50% українців не мають наміру робити щеплення проти коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в дослідженні, проведеному соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року.

"51,5% респондентів відповіли, що не мають наміру робити щеплення проти коронавірусу, 12% збираються зробити це в найближчому майбутньому (або вже зробили таке щеплення), 16% мають намір це зробити, але пізніше, 10% мають намір це зробити тільки тоді, коли це буде потрібно за формальними вимогами (наприклад, для поїздки за кордон), 10% ще не визначилися", - сказано в повідомленні.

Що старші респонденти, то частіше вони висловлюють відсутність бажання робити щеплення (їх частка зростає від 43,5% серед тих, кому від 18 до 29 років, до 57% серед тих, кому 60 і більше років).

Серед тих, хто не відмовляється від наміру робити вакцинацію проти COVID-19, 52% готові робити щеплення тільки за умови, що вони будуть безкоштовними, 22,5% із них готові платити за них, а ще 5% готові платити за те, щоб вакцинуватися позачергово (21% не визначилися). Що старші респонденти, то частіше вони відповідають, що готові вакцинуватися тільки безкоштовно (частка таких зростає від 42% серед тих, кому від 18 до 29 років, до 64% ​​серед тих, кому 60 і більше років).

Читайте також: ВООЗ офіційно затвердила Covishield, тому проблем із міжнародним свідоцтвом про вакцинацію не буде, - Ляшко

Ті респонденти, які не мають наміру робити щеплення, найчастіше це мотивують тим, що, на їхню думку, вакцини, які застосовуються в Україні, недостатньо ефективні або безпечні, але "якоюсь іншою" вакциною вони готові зробити щеплення (таку відповідь дають 45% тих, хто не має наміру вакцинуватися). 27% із них мотивують свою відмову тим, що, на їхню думку, ризики від вакцинації перевищують ризики від самої хвороби, 10% - тим, що вже перехворіли коронавірусом, 7% мають медичні протипоказання, 3% вважають, що ймовірність того, що вони захворіють на COVID-19, дуже низька.

Обґрунтування відмови від вакцинації недостатньою ефективністю або недостатньою безпекою вакцин, що застосовуються в Україні, найбільш поширене серед представників молодшої вікової групи (18-29 років) (цим мотивують свою відмову 54% тих її представників, які не мають наміру робити щеплення проти COVID-19).

Дослідження проводилося методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
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Топ коментарі
+11
а ничего что она как врач-специалист ни дня по специальности не работала?
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16.03.2021 18:49
+9
Есть антипрививочники, а есть и тотальное недоверие к зеленой власти.
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16.03.2021 18:36
+8
Ну Слава Богу ,наполовину проблема с вакцинацией решена .... Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 2348
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16.03.2021 18:37
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Есть антипрививочники, а есть и тотальное недоверие к зеленой власти.
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16.03.2021 18:36 Відповісти
а еще есть переболевшие которым та вакцина не нужна
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16.03.2021 18:41 Відповісти
Вакцина нужна. У меня знакомые болели в ноябре и вот снова. Только нормальная РНК вакцина, а не этот шмурдяк. Тем более, что судя по заявам клоунов, второй дозы можно и не ждать.
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16.03.2021 18:52 Відповісти
Здесь не соглашусь. Да - это не топовая вакцина, но не дерьмо. Да у некоторых, возможно, будут серьезные побочки. Но даже если подтвердится, что у пары десятков человек из 13 млн вакцинированных возникли серьезные нежелательные побочные реакции (что вряд ли), то все равно прививаться нужно. Это спасет жизни тысяч человек и вернет страну к нормальной жизни. Правильно сегодня заявил Трюдо, что хорошей является та вакцина, которую можно быстро достать и применить.
Что я думаю, об уродах во власти, ты, думаю, знаешь. Они провалили все, что нельзя и что можно. Но это не повод забить на вакцинацию.
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16.03.2021 21:00 Відповісти
Это ты так говоришь пока эти "побочки" не уложат в гроб тебя или когото из твоих близких! Как тебе "побочка" на твоих детка у которых вдруг неоткуда возникнет тромбоз???
ааа... хрен на них это же ради всего человечества, не так ли?
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16.03.2021 21:26 Відповісти
Во-первых, деткам вакцинация не нужна. Во-вторых, тромбоз у непривытых возникает с той же частотой, что и у привитых. В-четвертых, если после прививки миллиона человек даже умирает один человек, то это меньшее зло, чем смерти десятков тысяч без вакцинации. В-пятых, у меня стойкое впечатление, что вакцину AZ валят в пользу Спутника. И на это Рашка денег точно не жалеет. Так зачем им подыгрывать?
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17.03.2021 11:15 Відповісти
Количество случаев не выходит за рамки нормы среди населения и нет связи с вакциной. Корреляция такая же как выпил аспирин и на пятый день напал понос.

CNN

«На данный момент я просто не вижу никаких причин, по которым какая-либо страна приостановила бы введение вакцины AstraZeneca. Для меня это не имеет особого смысла», - говорит Майкл Хед, старший научный сотрудник отдела глобального здравоохранения Университета Саутгемптона. , - сказал CNN.

Агентство встретится в четверг, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) анализирует отчеты во вторник, но оба органа заявили, что в настоящее время нет доказательств связи со свертыванием крови, а EMA добавило, что преимущества вакцины перевешивают риски.

Несколько стран поддержали вакцину, в том числе Соединенное Королевство, где уже введено более 11 миллионов доз.

https://edition.cnn.com/2021/03/16/health/astrazeneca-blood-clots-europe-explainer-intl/index.html
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17.03.2021 08:56 Відповісти
Я согласен. Просто говорю про то, что даже если связь есть - это все равно меньшее зло.
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17.03.2021 11:17 Відповісти
"Неочікувано" маніпуляція. Знову.
Українці не збираються вакцинуватися чим, якою вакциною? Українцям запропонували вибір? Ні.
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16.03.2021 18:42 Відповісти
Вот именно. Я шмурдяком не собираюсь.
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16.03.2021 18:53 Відповісти
Тут случайно, если ты не заметил, страна третьего мира в которой 73% - 100% быдло!
Это кто и с какого перепугу должен быдлу и третьему сорту который не брак, что то предлогать???
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16.03.2021 21:28 Відповісти
А я вот по Ляшку смотрю. Вот жил себе Ляшко цельній год в агрессивной ковидной среде и горя не знал. Но вот Ляшку захотелось т.с. личным примером народ сагитировать вакцинироваться. Пошел он значит и прививку сделал привселюдно. А потом еще в СМИ ее нахваливал какая де хорошая прививка, как, понимаешь, легко прививается. Ну и по итогу что вішло? Не прошло, как говориться, 13 деньков после прививки как заболел наш чинушный эскулап ковидлой поганой. Вот такие вот факты. Пока не кололся - не болел, как укололся - заболел. Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 699 Это конечно стеб, НО!!! В каждой шутке, как говорится,..... Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 699
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16.03.2021 19:53 Відповісти
99 это больше 50?
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16.03.2021 18:37 Відповісти
Шмурдяком від зелоха ніхто колоться не буде! Тут і мізків великих мать не треба! Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 3398
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16.03.2021 18:37 Відповісти
Вже нова мантра: вже вакцина не "гівно" (після протесту посла Великобританії) Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 4338:
Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 5452
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16.03.2021 18:47 Відповісти
а ничего что она как врач-специалист ни дня по специальности не работала?
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16.03.2021 18:49 Відповісти
Головне, що риторика щодо вакцини та вакцинації змінилася в одну мить, після втручання Великобританії.😂
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16.03.2021 18:53 Відповісти
Слово- не горобець.
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16.03.2021 19:02 Відповісти
Не підкажете, міністр МОЗ степанов спеціаліст, чи як?
Де і скільки він працював, хоча б, лікарем?
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16.03.2021 19:06 Відповісти
Шо Марина, шо Степанов -- дети мажоров, получившие дипломы не для работы со стадом...А для руководства им....
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16.03.2021 19:22 Відповісти
Какаяразніца мажори вони чи ні? Під час пандемії, санітара призначили керувати медициною. І він благополучно провалив і забезпечення, і тестування, і вакцинацію.
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16.03.2021 19:43 Відповісти
У нас главное чмо по охране нашего здоровья тоже ни дня не работал по полученной специальности в ВУЗе. И ниче, ни Фантомасов, ни Гош это не смущает
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16.03.2021 19:23 Відповісти
Карьера. После окончания института работала врачом в кардиологическом отделении Октябрьской клинической больницы в Киеве

Ты бы хоть погуглило ******!
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16.03.2021 21:31 Відповісти
Після закінчення медичного інституту в 1986 році декілька років працювала лікаркою в кардіологічному відділенні Жовтневої клінічної лікарні в Києві.
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16.03.2021 21:37 Відповісти
Вакцину гівном назвав лікар. Викласти відео?
Що з того, що сказала Марина не логічно?
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16.03.2021 19:39 Відповісти
Взагалі то мова про людину, котра з трибуни ВР вакцину "гівном" назвала, посилаючись на якогось невідомого "лікаря", а потім розвернула свої погляди на 180% і призвала всіх вакцинуватися.
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16.03.2021 20:03 Відповісти
Точніше, не "з трибуни ВР", а в ВР на засіданні.
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16.03.2021 20:04 Відповісти
Розвернувся на 180 градусів від слів лікаря, які він озвучив на засіданні ВР? А це як?
Порошенко, на відміну від вліснявої влади, послідовно, забеспечував всім необхідним лікарні, наполягав на загальному тестуванні і закупівлі якісної вакцини. То куди він розветрається?
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16.03.2021 20:10 Відповісти
Я не заперечую того факту, що доставкою вакцин в Україну займаються відверті мудаки та покидьки.
Але заявляти в стилі: "Мені одна знайома бабця сказала, що її знайома сказала...!" в такому ранзі неприпустимо. За що Порошенко й нарвався на критику з боку Великобританії.
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16.03.2021 20:20 Відповісти
Не знаходжу критики Великобританією Порошенка. Підктиньте.
Та факт залишається фактом. В 2019 вибрали "кота у мішку", вакцинують "котом у мішку", з закритою інформацією про виробника, посередника та ціну.
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16.03.2021 20:25 Відповісти
Будь ласка, читайте. Це наступного дня після заяви Порошенко.
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16.03.2021 20:49 Відповісти
Про Порошенка там жодного слова.
І які б вони не були "ідентичні" та "ковідшилд" немає в переліку вакцин схвалених ВОЗ. І повторюсь, що закрита пліснявою інформація про вакцину не додає їй популярності.
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16.03.2021 20:55 Відповісти
Так. Про Порошенко там немає. Але це реакція на його заяву відносно вакцини Ковішилд. Саме тому він і змінив свою риторику.
А щодо вакцин взагалі, то ось моя думка: що короновірус, що грип мутують. І на прикладі грипу: вакцинувався проти одного штаму, а щахворів іншим. Хоча вакцинацію не заперечую, а вважаю за потрібне.
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16.03.2021 21:07 Відповісти
Нічого він не міняв. Він з минулого літа наполягав на тотальному тестуванні і зайняті черги за вакциною. В тому пості, що ви виклали, він, знову таки, пише про те, що потрібно в короткі строки вакцинувати 80 відсотків українців, щоб побороти епідемію, а не 2 роки, як планують плісняві. Та він не пропонує це робити "ковішилдом". З закупівлею іншої, сертифікованої ВОЗ вакцини, як з тими ж ШВЛ, концентраторами він не допоможе. Замовником повинна виступати країна, а не фізична особа.
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16.03.2021 21:33 Відповісти
Ну Слава Богу ,наполовину проблема с вакцинацией решена .... Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 2348
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16.03.2021 18:37 Відповісти
Думаю больше. Процентов на 70 минимум.
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16.03.2021 19:46 Відповісти
как миленько подменяют понятия - "не хотят вакцинироваться" и "не хотят вакцинироваться ковишитом"
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16.03.2021 18:40 Відповісти
А я поверю. Есть такие, которые действительно не хотят ни одной из существующих вакцин. Сам такой.
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16.03.2021 19:36 Відповісти
це ж парашенка, гад, вінават! він сказав що вакцина гавно- от люди і шарахаються
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16.03.2021 18:41 Відповісти
Ну я особисто не збираюсь вакцинуватись тою "бурдою" яку привіз торгаш степанов - зачекаю коли можна буде платно вакцинуватись у Польщі нормальною вакциною благо маю поки що імунітет.
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16.03.2021 18:42 Відповісти
Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 7262
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16.03.2021 18:42 Відповісти
а шож так? даже счастливое лицо и накачанная мышца (одна) не убедили, не уговорили? )))
Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 2501

.
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16.03.2021 18:44 Відповісти
Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 4828 Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 7594
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16.03.2021 18:49 Відповісти
Хай усі поліцаї з депутатами перші , тоді цифра поміняється
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16.03.2021 18:56 Відповісти
Ввести паспорта вакцинации и запретить голосовать всем, кто не вакцинируется... Може больше не будут выбирать зебилов
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16.03.2021 18:56 Відповісти
Нема такої підстави для заборони в Конституції- та мріяти не заборонено.)))
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16.03.2021 19:04 Відповісти
А цеглину тобі на голову не кинути для профілактики вірусних захворювань?

Кажуть допомагає від дурості аж бігом...Пашпорт він хоче.
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16.03.2021 19:12 Відповісти
Не допоможе.
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16.03.2021 19:42 Відповісти
Наоборот, запретить тем кто вакцинируется шмурдяком...Каким надо быть дебилом чтобы им вакцинироваться или выбрать Зе...? А впрочем после вакцинации сами скопытятся...
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16.03.2021 19:25 Відповісти
После 9 месяцев после вакцинации Ваш паспорт вакцинации уже просрочен. И второй вопрос, а что теперь с тем же Ляшко делать? Он же вроде вакцинировался, а вот теперь ковидом болен. Ему вакцинацию засчитывать или как?
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16.03.2021 19:41 Відповісти
У него теперь сложный выбор - между красивыми и умными Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 828
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16.03.2021 21:05 Відповісти
А как тогда быть с теми, кто хотел вакцинироваться, но не получил этой возможности? Ведь до сих пор таких как бы большинство
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16.03.2021 20:51 Відповісти
Я понимаю, но ты посмотри, тут публика вовсе напрочь состоит из тех кто против вакцинации, и это в корне неправильно, эпидемия кори три года назад это доказала, люди не делали прививки и массово начали болеть, то же можно сказать о Оспе, еще пару веков назад, люди массово умирали от оспы, но благодаря вакцинации, современный мир не знает о оспе вообще ничего... Зато знает, что прививки это зло
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16.03.2021 23:33 Відповісти
лучше сразу расстреливать. на месте .
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17.03.2021 11:45 Відповісти
Более 50% украинцев не намерены делать прививки от коронавируса. Источник: https://censor.net/ru/n3253719

Ач які вороги народу, не хочуть вони вакцинуватись, каже влада Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 4768
На хрін мені та вакцина як що я перехворів цим вірусом і в мене є імунітет,
а казки про мутації вірусів залиште продюсерам і режисерам Голівуду Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 7390
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16.03.2021 19:10 Відповісти
Скажу за себя, (мне 34 года) - не намерен вакцинироваться не шмурдяком, ни супер-пупер вакциной - даже есил мне за это приплатят. У меня нет опасений - о всемирном заговоре, шапочку с фольги тоже не ношу. Мне просто по-***** на короновирус, расчитываю на свое здоровье и имунитет. Вот если вокруг меня одни короновирусники будут и каждый день их будут пачками на кладбище возить - то тогда подумаю. Все мы рано или поздно умрем)))
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16.03.2021 19:10 Відповісти
Отличная речь, поддерживаю, кроме матов....
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16.03.2021 19:26 Відповісти
Оно конечно понятно. В 34,помереть от короны вероятность не большая. Но если ты заразишь своих близких (просто на сограждан похер,я понял) , родителей и кто то из них умрёт задыхаясь, это как тоже вполне ок? И если таких как ты много, то вероятность такого исхода это не фантазия и не сгущение красок.
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16.03.2021 20:59 Відповісти
А мне любопытно может ли быть вакцинированный человек носителем вируса? Т.е. вирус есть в организме, организм с ним справляется и не дает развиваться ему, но все таки же частично он же может присутствовать внутри организма вакцинированного человека.
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16.03.2021 22:20 Відповісти
ЙМОВІРНИЙ ПОБІЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД ASTRAZENECA НАЙЧАСТІШЕ ВРАЖАЄ МОЛОДИХ ЖІНОК - НІМЕЦЬКІ ЛІКАРІ
ВІВТОРОК, 16 БЕРЕЗНЯ 2021, 17:38
В Інституті Пауля Ерліха, за рекомендацією якого Німеччина призупинила використання вакцини AstraZeneca, розповіли, що побачили подібність у семи випадках розвитку тромбів у вакцинованих пацієнтів.
Повідомлення цитують Bild та Spiegel, пише "Європейська правда".
У всіх семи випадках йшлося про людей віком 20-50 років. Тромби розвинулися між 4 і 16 днем після щеплення вакциною AstraZeneca.



У ШЕСТИ З НИХ - УСІ ЖІНКИ МОЛОДОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ВІКУ - СТАВСЯ ТРОМБОЗ ЦЕРЕБРАЛЬНИХ ВЕН. ЩЕ ОДИН ВИПАДОК, З КРОВОВИЛИВОМ У МОЗОК ЧЕРЕЗ НЕСТАЧУ ТРОМБОЦИТІВ, З МЕДИЧНОЇ ТОЧКИ ЗОРУ БУВ ДУЖЕ ПОДІБНИМ.
ТРОЄ З ЦИХ СЕМИ ЛЮДЕЙ ПОМЕРЛИ.

Експерти, яких залучили до консультацій, зійшлися на думці, що у цих випадках простежується закономірність і зв'язок між розвитком таких станів і щепленням "не виглядає неправдоподібним".
"З огляду на ці факти, Інститут Пауля Ерліха рекомендує, щоб щеплення вакциною AstraZeneca від коронавірусу призупинили з міркувань обережності для подальшого дослідження цих випадків", - підсумовують у повідомленні.
Нагадаємо, Європейське медичне агентство в останньому повідомленні знову заявило, що не бачить ознак того, що саме вакцина стала причиною розвитку тромбів.
Вже низка країн ЄС, серед яких Німеччина, Франція та Італія, заявили, що припиняють щеплення вакциною AstraZeneca після того, як кілька країн повідомили про розвиток тромбів у вакцинованих людей.
Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) проведе спеціальне засідання 18 березня для розгляду цього питання. https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/03/16/7120965/
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16.03.2021 19:28 Відповісти
Яке в сраке ісследованіе, вакціни нема, де вакцинуватись невідомо, а вони щось там ісследуют, це не ісследованіе а засераніе мозгов своїм зеботам !
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16.03.2021 20:39 Відповісти
Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 2234 16% намерены это сделать, но позже, 10% намерены это сделать только тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям (например, для поездки за границу), 10% еще не определились", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3253719

вообщем когда нибудь -никогда Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование - Цензор.НЕТ 4360
и только 12% повелись на Степанова и зэ-шута
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16.03.2021 20:55 Відповісти
Проблема с вакцинацией есть сейчас везде, не только в Украине. В Германии только только начало всё раскачиваться. Единственные у кого всё идёт как надо - это у израильтян. И у них действительно всё налаживается
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16.03.2021 21:02 Відповісти
В штатах в сутки миллионы прививок делают
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16.03.2021 23:35 Відповісти
Молодцы. Но там и населения больше 300 млн. А Израиль уже более 50% вроде как привил. Так что они реальные лидеры.
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17.03.2021 11:21 Відповісти
конфето-кацапо боты в комментах использовали слово "шмурдяк" 5 раз.
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17.03.2021 11:23 Відповісти
 
 