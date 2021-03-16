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Турция (3238) вертолёт (1037)

Турция планирует закупать для своих вертолетов украинские двигатели

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Турция планирует закупать для своих вертолетов украинские двигатели
Фото: defenceturk.net

Турция планирует комплектовать двигателями украинского производства свои военные вертолеты T929 ATAK-II.

Об этом, по данным Defence Turk, заявил генеральный директор компании TAI (Turkish Aerospace Industries) Темеля Котиля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Как рассказал чиновник, такое решение было принято из-за отсутствия доступных отечественных или иностранных альтернатив. Также Турция пытается обезопасить себя от возможных срывов в поставках, в частности, по политическим причинам.

"Проект ударного вертолета тяжелого класса был запущен для удовлетворения потребностей турецких Вооруженных сил в этой области. В рамках этого проекта создадут эффективный ударный вертолет, который может нести большую полезную нагрузку, будет устойчив к неблагоприятным факторам окружающей среды, оснащен передовыми технологиями систем слежения за целями и визуализацией, системами радиоэлектронной борьбы, системами навигации, системами связи и системами вооружения, с высокой маневренностью", - отмечается в сообщении.

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По словам Котиля, мощность двигателей, которые планирует закупать Турция, достигает 2500 лошадиных сил. Свой первый полет 11-тонный вертолет T929 ATAK-II должен совершить в 2023 году.

Он сможет нести до 1500 кг боеприпасов. Также у вертолета будут современные системы радиоэлектронной борьбы, связи и навигации.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+11
Нам у свою чергу непогано було б прикупити таких турецьких гелікоптерів.
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16.03.2021 20:30
+9
так а зачем?если турецкое вооружение легче и эффективнее кацапского Туреччина планує закуповувати для своїх вертольотів українські двигуни - Цензор.НЕТ 3324.меньше вес-лучше маневренность.и опять же ништяки радиоэлектронные можно привесить.
а ты копи на складах чавуниевые бонбы Туреччина планує закуповувати для своїх вертольотів українські двигуни - Цензор.НЕТ 3324.опять же,не взорвется-так пару человек придавит.
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16.03.2021 21:31
+8
"1500 тонн боеприпасов."

кг?
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16.03.2021 20:28
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"1500 тонн боеприпасов."

кг?
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16.03.2021 20:28 Ответить
1500 кг или 1500 тонн ( какая разница )
главное - закупать !
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16.03.2021 20:34 Ответить
Нам у свою чергу непогано було б прикупити таких турецьких гелікоптерів.
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16.03.2021 20:30 Ответить
Але це лише при нормальній владі, бо Байрактари ж куплені, але не літають...
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16.03.2021 20:34 Ответить
Джавелины летали?
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16.03.2021 20:35 Ответить
Джавеліни - більше оборонна зброя, вони можуть літати тільки хіба як сєпари полізуть в атаку на танках...
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16.03.2021 20:36 Ответить
А снайперські гвитівки ,ті що на складах ,це яка зброя !!! А хлопці гинуть від куль ворожих снайперів !!!))))
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16.03.2021 20:44 Ответить
От це так, снайпери мали б працювати постійно...
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16.03.2021 20:46 Ответить
Снайпери,контрснайпери ,розвідка БПЛА !!!))))
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16.03.2021 20:51 Ответить
Так они и нужна была тогда, наступать было нельзя, согласно безальтернативным минским, а для обороны самое то, ноооо, низзя, ведь меркель заставила мертвечука назначить переговорщиком, шоб путен не напал.
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16.03.2021 20:49 Ответить
не сіпайся !

коли треба - тоді і полетять Туреччина планує закуповувати для своїх вертольотів українські двигуни - Цензор.НЕТ 1178
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16.03.2021 20:37 Ответить
Ага, то есть придет мессия и сразу начнут использовать ударные вертолеты.
Это, наверное, согласно минску 3 будет?
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16.03.2021 20:40 Ответить
Согласно Нюрнбергу 2...
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16.03.2021 20:44 Ответить
Москалику, Алієв уже показав, як можна... І чо ти за британським стягом ховаєшся? Триколора соромишся?
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16.03.2021 20:44 Ответить
Розкрий очі, кацап, і не пиши дурниць. Алієв показав за згодою, а, може, навіть, за відмашкою Х****, щоб поставити на місце Пашиняна, котрий почав нахабніти...
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16.03.2021 22:10 Ответить
О, кацапом мене тутечки ще не називали... Зазвичай, порохоботом, трішки - зеботом (цікаво, чому б це? я терпіти не можу Зе)...
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16.03.2021 22:35 Ответить
у кацапів така тема - мазати інших власним лайном
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18.03.2021 02:38 Ответить
А лучше у себя их собрать. Хотя думаю что с учетом того что там будет стоять наш двигатель, обойдется он намного дешевле чем Авакяновские Эйрбасы.
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16.03.2021 20:47 Ответить
А кто делать-то будет? Мотор-Сичь? Так её пропили ж уже, не?
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16.03.2021 20:38 Ответить
не сіпайся, китайозам дали гарбуза Туреччина планує закуповувати для своїх вертольотів українські двигуни - Цензор.НЕТ 1562
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16.03.2021 20:48 Ответить
А ты иди себе. Ступай.
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16.03.2021 20:52 Ответить
Сиди ціхо і вчи китайську, москалику.
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16.03.2021 21:19 Ответить
тормозишь и за новостями не успеваешь
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16.03.2021 22:34 Ответить
"1500 тонн боеприпасов" Мда, не знал, что на Цензоре еще и великие математики)))
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16.03.2021 20:41 Ответить
Вертолёт по задумке похож на Ми 28, с теми же движками и массой. Но у Ми, боевая нагрузка уже 2 300 кг.

Куда дели 800 кг? Туреччина планує закуповувати для своїх вертольотів українські двигуни - Цензор.НЕТ 9796
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16.03.2021 21:12 Ответить
так а зачем?если турецкое вооружение легче и эффективнее кацапского Туреччина планує закуповувати для своїх вертольотів українські двигуни - Цензор.НЕТ 3324.меньше вес-лучше маневренность.и опять же ништяки радиоэлектронные можно привесить.
а ты копи на складах чавуниевые бонбы Туреччина планує закуповувати для своїх вертольотів українські двигуни - Цензор.НЕТ 3324.опять же,не взорвется-так пару человек придавит.
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16.03.2021 21:31 Ответить
Agusta A129 Mangusta
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16.03.2021 22:41 Ответить
Аби тільки не чергова забаганка!
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16.03.2021 20:46 Ответить
Це кому сказано?
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16.03.2021 20:47 Ответить
Це сказано по змісту статті. Щоб така гарна новина не виявилася черговим пшиком. Я взагалі, прихильник того, щоб про це дізнавалися всі тільки після того, як наші двигуни піднімуть у повітря турецькі вертольоти.
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16.03.2021 22:30 Ответить
Турція гарний партнер- Азербайджан підтвердить.
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16.03.2021 20:46 Ответить
Туреччина, як і Польща наші природні партнери проти рашки
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16.03.2021 20:49 Ответить
Дивний термін, як на мене. Я сказав би "історичні" партнери.
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16.03.2021 20:54 Ответить
скоріш географічні Туреччина планує закуповувати для своїх вертольотів українські двигуни - Цензор.НЕТ 6811.тому і історичні
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16.03.2021 21:32 Ответить
Туреччина та Польща "історичні" партнери ?
краще кажіть це пошепки Туреччина планує закуповувати для своїх вертольотів українські двигуни - Цензор.НЕТ 5098

Ці держави наші нинішні та майбутні партнери
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16.03.2021 21:57 Ответить
Про майбутніх теж краще помовчати, щоб не наврочити...
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16.03.2021 22:13 Ответить
Как обычно готовимся продавать что-то к чему-то, чей первый образец возможно полетит через 3 года. Помню саудовцам так Ан-132 продали.
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16.03.2021 20:50 Ответить
главное,что есть рынок сбыта для украинского двигателестроения
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16.03.2021 21:33 Ответить
турки пацаны конкретные - сказали, значит сделают
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16.03.2021 21:58 Ответить
да, и по моему мы уже двигатели не можем делать. Завод есть, продукции нет.
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16.03.2021 23:03 Ответить
Украина планирует закупать для своих двигателей турецкие вертолеты.
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16.03.2021 20:50 Ответить
Велкам
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16.03.2021 20:51 Ответить
Та все нормально, 1500 тонн/кг. - мы привыкли, человек поделился радостной вестью, в спешке малость напутал. Главное у Украины есть заказ !!!
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16.03.2021 20:58 Ответить
такое решение было принято из-за отсутствия доступных отечественных или иностранных альтернатив.

А как же летают американские вертолёты? У США точно есть подобные двигатели.

Не уж то санкции на Турцию наложили??? Туреччина планує закуповувати для своїх вертольотів українські двигуни - Цензор.НЕТ 5224
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16.03.2021 21:03 Ответить
Купят турки у русни ещё какие-нибудь ракеты и США откажутся поставлять им моторы. А мы независимая страна, США нам не указ, обеспечим наших турецких союзников при любом раскладе.
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16.03.2021 21:10 Ответить
О чём спорить. Время покажет. Туреччина планує закуповувати для своїх вертольотів українські двигуни - Цензор.НЕТ 2623
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16.03.2021 21:13 Ответить
Перестаньте нас убивать.
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16.03.2021 22:53 Ответить
Таваріщь майор?
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16.03.2021 21:11 Ответить
Тільки туркам треба сказати, шоб наперед грошей не давали Туреччина планує закуповувати для своїх вертольотів українські двигуни - Цензор.НЕТ 2712
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16.03.2021 21:10 Ответить
Украина и двигатели хорошие делает и насосы.

Только фсбжшников много во власти мешают работать
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16.03.2021 21:14 Ответить
Турки хотят вытеснить американские вертолеты?
А мы им будем помогать.
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17.03.2021 09:30 Ответить
Ще у турков гелікоптерів підкупимо, з американськими братами льотчиків натренінгуємо і піста москалям. Це вілчуваю буде скоро.
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17.03.2021 09:55 Ответить
 
 