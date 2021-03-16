Турция планирует закупать для своих вертолетов украинские двигатели
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Турция планирует комплектовать двигателями украинского производства свои военные вертолеты T929 ATAK-II.
Об этом, по данным Defence Turk, заявил генеральный директор компании TAI (Turkish Aerospace Industries) Темеля Котиля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Как рассказал чиновник, такое решение было принято из-за отсутствия доступных отечественных или иностранных альтернатив. Также Турция пытается обезопасить себя от возможных срывов в поставках, в частности, по политическим причинам.
"Проект ударного вертолета тяжелого класса был запущен для удовлетворения потребностей турецких Вооруженных сил в этой области. В рамках этого проекта создадут эффективный ударный вертолет, который может нести большую полезную нагрузку, будет устойчив к неблагоприятным факторам окружающей среды, оснащен передовыми технологиями систем слежения за целями и визуализацией, системами радиоэлектронной борьбы, системами навигации, системами связи и системами вооружения, с высокой маневренностью", - отмечается в сообщении.
По словам Котиля, мощность двигателей, которые планирует закупать Турция, достигает 2500 лошадиных сил. Свой первый полет 11-тонный вертолет T929 ATAK-II должен совершить в 2023 году.
Он сможет нести до 1500 кг боеприпасов. Также у вертолета будут современные системы радиоэлектронной борьбы, связи и навигации.
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кг?
главное - закупать !
коли треба - тоді і полетять
Это, наверное, согласно минску 3 будет?
Куда дели 800 кг?
а ты копи на складах чавуниевые бонбы .опять же,не взорвется-так пару человек придавит.
краще кажіть це пошепки
Ці держави наші нинішні та майбутні партнери
А как же летают американские вертолёты? У США точно есть подобные двигатели.
Не уж то санкции на Турцию наложили???
Только фсбжшников много во власти мешают работать
А мы им будем помогать.