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Туреччина планує закуповувати для своїх вертольотів українські двигуни

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Туреччина планує закуповувати для своїх вертольотів українські двигуни
Фото: defenceturk.net

Туреччина планує комплектувати двигунами українського виробництва свої військові вертольоти T929 ATAK-II.

Про це, за даними Defence Turk, заявив генеральний директор компанії TAI (Turkish Aerospace Industries) Темель Котіля, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Як розповів чиновник, таке рішення було прийнято через відсутність доступних вітчизняних або іноземних альтернатив. Також Туреччина намагається убезпечити себе від можливих зривів у постачанні, зокрема, з політичних причин.

"Проєкт ударного вертольота важкого класу було запущено для задоволення потреб турецьких Збройних сил у цій галузі. В рамках цього проєкту створять ефективний ударний вертоліт, який може нести велике корисне навантаження, буде стійкий до несприятливих факторів навколишнього середовища, оснащений передовими технологіями систем стеження за цілями і візуалізацією, системами радіоелектронної боротьби, системами навігації, системами зв'язку і системами озброєння, з високою маневреністю", - наголошується в повідомленні.

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За словами Котіля, потужність двигунів, які планує закуповувати Туреччина, досягає 2500 кінських сил. Свій перший політ 11-тонний вертоліт T929 ATAK-II має здійснити в 2023 році.

Він зможе нести до 1500 тонн боєприпасів. Також у вертольота будуть сучасні системи радіоелектронної боротьби, зв'язку та навігації.
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Топ коментарі
+11
Нам у свою чергу непогано було б прикупити таких турецьких гелікоптерів.
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16.03.2021 20:30
+9
так а зачем?если турецкое вооружение легче и эффективнее кацапского Туреччина планує закуповувати для своїх вертольотів українські двигуни - Цензор.НЕТ 3324.меньше вес-лучше маневренность.и опять же ништяки радиоэлектронные можно привесить.
а ты копи на складах чавуниевые бонбы Туреччина планує закуповувати для своїх вертольотів українські двигуни - Цензор.НЕТ 3324.опять же,не взорвется-так пару человек придавит.
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16.03.2021 21:31
+8
"1500 тонн боеприпасов."

кг?
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16.03.2021 20:28
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"1500 тонн боеприпасов."

кг?
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16.03.2021 20:28 Відповісти
1500 кг или 1500 тонн ( какая разница )
главное - закупать !
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16.03.2021 20:34 Відповісти
Нам у свою чергу непогано було б прикупити таких турецьких гелікоптерів.
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16.03.2021 20:30 Відповісти
Але це лише при нормальній владі, бо Байрактари ж куплені, але не літають...
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16.03.2021 20:34 Відповісти
Джавелины летали?
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16.03.2021 20:35 Відповісти
Джавеліни - більше оборонна зброя, вони можуть літати тільки хіба як сєпари полізуть в атаку на танках...
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16.03.2021 20:36 Відповісти
А снайперські гвитівки ,ті що на складах ,це яка зброя !!! А хлопці гинуть від куль ворожих снайперів !!!))))
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16.03.2021 20:44 Відповісти
От це так, снайпери мали б працювати постійно...
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16.03.2021 20:46 Відповісти
Снайпери,контрснайпери ,розвідка БПЛА !!!))))
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16.03.2021 20:51 Відповісти
Так они и нужна была тогда, наступать было нельзя, согласно безальтернативным минским, а для обороны самое то, ноооо, низзя, ведь меркель заставила мертвечука назначить переговорщиком, шоб путен не напал.
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16.03.2021 20:49 Відповісти
не сіпайся !

коли треба - тоді і полетять Туреччина планує закуповувати для своїх вертольотів українські двигуни - Цензор.НЕТ 1178
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16.03.2021 20:37 Відповісти
Ага, то есть придет мессия и сразу начнут использовать ударные вертолеты.
Это, наверное, согласно минску 3 будет?
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16.03.2021 20:40 Відповісти
Согласно Нюрнбергу 2...
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16.03.2021 20:44 Відповісти
Москалику, Алієв уже показав, як можна... І чо ти за британським стягом ховаєшся? Триколора соромишся?
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16.03.2021 20:44 Відповісти
Розкрий очі, кацап, і не пиши дурниць. Алієв показав за згодою, а, може, навіть, за відмашкою Х****, щоб поставити на місце Пашиняна, котрий почав нахабніти...
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16.03.2021 22:10 Відповісти
О, кацапом мене тутечки ще не називали... Зазвичай, порохоботом, трішки - зеботом (цікаво, чому б це? я терпіти не можу Зе)...
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16.03.2021 22:35 Відповісти
у кацапів така тема - мазати інших власним лайном
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18.03.2021 02:38 Відповісти
А лучше у себя их собрать. Хотя думаю что с учетом того что там будет стоять наш двигатель, обойдется он намного дешевле чем Авакяновские Эйрбасы.
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16.03.2021 20:47 Відповісти
А кто делать-то будет? Мотор-Сичь? Так её пропили ж уже, не?
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16.03.2021 20:38 Відповісти
не сіпайся, китайозам дали гарбуза Туреччина планує закуповувати для своїх вертольотів українські двигуни - Цензор.НЕТ 1562
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16.03.2021 20:48 Відповісти
А ты иди себе. Ступай.
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16.03.2021 20:52 Відповісти
Сиди ціхо і вчи китайську, москалику.
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16.03.2021 21:19 Відповісти
тормозишь и за новостями не успеваешь
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16.03.2021 22:34 Відповісти
"1500 тонн боеприпасов" Мда, не знал, что на Цензоре еще и великие математики)))
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16.03.2021 20:41 Відповісти
Вертолёт по задумке похож на Ми 28, с теми же движками и массой. Но у Ми, боевая нагрузка уже 2 300 кг.

Куда дели 800 кг? Туреччина планує закуповувати для своїх вертольотів українські двигуни - Цензор.НЕТ 9796
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16.03.2021 21:12 Відповісти
так а зачем?если турецкое вооружение легче и эффективнее кацапского Туреччина планує закуповувати для своїх вертольотів українські двигуни - Цензор.НЕТ 3324.меньше вес-лучше маневренность.и опять же ништяки радиоэлектронные можно привесить.
а ты копи на складах чавуниевые бонбы Туреччина планує закуповувати для своїх вертольотів українські двигуни - Цензор.НЕТ 3324.опять же,не взорвется-так пару человек придавит.
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16.03.2021 21:31 Відповісти
Agusta A129 Mangusta
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16.03.2021 22:41 Відповісти
Аби тільки не чергова забаганка!
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16.03.2021 20:46 Відповісти
Це кому сказано?
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16.03.2021 20:47 Відповісти
Це сказано по змісту статті. Щоб така гарна новина не виявилася черговим пшиком. Я взагалі, прихильник того, щоб про це дізнавалися всі тільки після того, як наші двигуни піднімуть у повітря турецькі вертольоти.
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16.03.2021 22:30 Відповісти
Турція гарний партнер- Азербайджан підтвердить.
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16.03.2021 20:46 Відповісти
Туреччина, як і Польща наші природні партнери проти рашки
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16.03.2021 20:49 Відповісти
Дивний термін, як на мене. Я сказав би "історичні" партнери.
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16.03.2021 20:54 Відповісти
скоріш географічні Туреччина планує закуповувати для своїх вертольотів українські двигуни - Цензор.НЕТ 6811.тому і історичні
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16.03.2021 21:32 Відповісти
Туреччина та Польща "історичні" партнери ?
краще кажіть це пошепки Туреччина планує закуповувати для своїх вертольотів українські двигуни - Цензор.НЕТ 5098

Ці держави наші нинішні та майбутні партнери
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16.03.2021 21:57 Відповісти
Про майбутніх теж краще помовчати, щоб не наврочити...
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16.03.2021 22:13 Відповісти
Как обычно готовимся продавать что-то к чему-то, чей первый образец возможно полетит через 3 года. Помню саудовцам так Ан-132 продали.
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16.03.2021 20:50 Відповісти
главное,что есть рынок сбыта для украинского двигателестроения
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16.03.2021 21:33 Відповісти
турки пацаны конкретные - сказали, значит сделают
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16.03.2021 21:58 Відповісти
да, и по моему мы уже двигатели не можем делать. Завод есть, продукции нет.
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16.03.2021 23:03 Відповісти
Украина планирует закупать для своих двигателей турецкие вертолеты.
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16.03.2021 20:50 Відповісти
Велкам
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16.03.2021 20:51 Відповісти
Та все нормально, 1500 тонн/кг. - мы привыкли, человек поделился радостной вестью, в спешке малость напутал. Главное у Украины есть заказ !!!
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16.03.2021 20:58 Відповісти
такое решение было принято из-за отсутствия доступных отечественных или иностранных альтернатив.

А как же летают американские вертолёты? У США точно есть подобные двигатели.

Не уж то санкции на Турцию наложили??? Туреччина планує закуповувати для своїх вертольотів українські двигуни - Цензор.НЕТ 5224
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16.03.2021 21:03 Відповісти
Купят турки у русни ещё какие-нибудь ракеты и США откажутся поставлять им моторы. А мы независимая страна, США нам не указ, обеспечим наших турецких союзников при любом раскладе.
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16.03.2021 21:10 Відповісти
О чём спорить. Время покажет. Туреччина планує закуповувати для своїх вертольотів українські двигуни - Цензор.НЕТ 2623
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16.03.2021 21:13 Відповісти
Перестаньте нас убивать.
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16.03.2021 22:53 Відповісти
Таваріщь майор?
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16.03.2021 21:11 Відповісти
Тільки туркам треба сказати, шоб наперед грошей не давали Туреччина планує закуповувати для своїх вертольотів українські двигуни - Цензор.НЕТ 2712
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16.03.2021 21:10 Відповісти
Украина и двигатели хорошие делает и насосы.

Только фсбжшников много во власти мешают работать
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16.03.2021 21:14 Відповісти
Турки хотят вытеснить американские вертолеты?
А мы им будем помогать.
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17.03.2021 09:30 Відповісти
Ще у турков гелікоптерів підкупимо, з американськими братами льотчиків натренінгуємо і піста москалям. Це вілчуваю буде скоро.
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17.03.2021 09:55 Відповісти
 
 