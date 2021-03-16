Польша подчеркивает необходимость продолжения санкций против РФ из-за оккупации Крыма, - заявление правительства

Официальная Варшава выпустила заявление по случаю 7-й годовщины незаконной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт польского правительства.

"Мы напоминаем о неизменной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах. В этом духе и в соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, принятой 27 марта 2014 года, мы неизменно и решительно осуждаем незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и подчеркиваем необходимость того, чтобы международное сообщество продолжало свою политику непризнания и ограничений в ответ на агрессию России и продолжающуюся оккупацию полуострова", - говорится в документе.

Также Польша "категорически возражает" против незаконных действий, "предпринятых Российской Федерацией для узаконивания и закрепления незаконной аннексии, включая продолжающуюся милитаризацию полуострова, расширение военной инфраструктуры и активизацию военных действий, среди прочего, путем проведения военных учений и ограничения свободы передвижения через Керченский пролив, что способствует росту напряженности в Черноморском регионе и Азовском море".

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Правительство Республики также решительно осуждает" нарушения прав человека на территории Крыма, в частности преследование крымских татар.

"Мы призываем Российскую Федерацию в полной мере уважать права человека и обеспечить право этнических и религиозных меньшинств на культивирование своей самобытности и культурного наследия. Мы также ожидаем, что в соответствии с Резолюцией 75/192 ГА ООН от 16 декабря 2020 года, будет обеспечен неограниченный доступ на территорию оккупированного полуострова для международных организаций, работающих над соблюдением прав человека", - говорится в заявлении.

Напомним, 18 марта 2014 года в Крыму огласили результаты "референдума о присоединении", организованного Россией.