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Польша подчеркивает необходимость продолжения санкций против РФ из-за оккупации Крыма, - заявление правительства

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Польша подчеркивает необходимость продолжения санкций против РФ из-за оккупации Крыма, - заявление правительства

Официальная Варшава выпустила заявление по случаю 7-й годовщины незаконной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт польского правительства.

"Мы напоминаем о неизменной поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах. В этом духе и в соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, принятой 27 марта 2014 года, мы неизменно и решительно осуждаем незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и подчеркиваем необходимость того, чтобы международное сообщество продолжало свою политику непризнания и ограничений в ответ на агрессию России и продолжающуюся оккупацию полуострова", - говорится в документе.

Также Польша "категорически возражает" против незаконных действий, "предпринятых Российской Федерацией для узаконивания и закрепления незаконной аннексии, включая продолжающуюся милитаризацию полуострова, расширение военной инфраструктуры и активизацию военных действий, среди прочего, путем проведения военных учений и ограничения свободы передвижения через Керченский пролив, что способствует росту напряженности в Черноморском регионе и Азовском море".

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Правительство Республики также решительно осуждает" нарушения прав человека на территории Крыма, в частности преследование крымских татар.

"Мы призываем Российскую Федерацию в полной мере уважать права человека и обеспечить право этнических и религиозных меньшинств на культивирование своей самобытности и культурного наследия. Мы также ожидаем, что в соответствии с Резолюцией 75/192 ГА ООН от 16 декабря 2020 года, будет обеспечен неограниченный доступ на территорию оккупированного полуострова для международных организаций, работающих над соблюдением прав человека", - говорится в заявлении.

Напомним, 18 марта 2014 года в Крыму огласили результаты "референдума о присоединении", организованного Россией.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
"Вхождение ранее независимых прибалтийских государств (Литвы, Латвии и Эстонии) в состав СССР на правах Советских Социалистических Республик- навсегда.
Нравится это кому-то или нет.
Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность"

В.Молотов
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16.03.2021 21:58
+4
Сама дієва санкція проти Росіі,це вдала євроінтеграція України !!!)))
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16.03.2021 21:55
+3
це інша справа!
а то Шухевич їм, бачте, не підходить!
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16.03.2021 21:59
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вскоре и я поверю шо имперская дурь выветрилась у франеков...
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16.03.2021 21:39 Ответить
Сама дієва санкція проти Росіі,це вдала євроінтеграція України !!!)))
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16.03.2021 21:55 Ответить
"Вхождение ранее независимых прибалтийских государств (Литвы, Латвии и Эстонии) в состав СССР на правах Советских Социалистических Республик- навсегда.
Нравится это кому-то или нет.
Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность"

В.Молотов
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16.03.2021 21:58 Ответить
Але не так сталось ,як гадалось !! Руйнація імперіі ,це довготривалий, але незворотній історичний процес!! Руйнація РІ почалась понад 100 років тому і триває !!!)))))
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16.03.2021 22:01 Ответить
Гыг с Вами,так вы за белых,или за красных?
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16.03.2021 22:02 Ответить
а шо,по мне не видно? Польща наголошує на необхідності продовження санкцій проти РФ через окупацію Криму, - заява уряду - Цензор.НЕТ 9468
с крымом будет ровно то же-вернется домой.
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16.03.2021 22:09 Ответить
ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
С. МАРШАК
В ноябре сезон закрыт.
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.
Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.
Он мечтал
собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.
Смотрит в даль
морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный.
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17.03.2021 04:33 Ответить
це інша справа!
а то Шухевич їм, бачте, не підходить!
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16.03.2021 21:59 Ответить
Крим сохне за Україною.
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16.03.2021 22:13 Ответить
А крисчанам пох....,хоч камені з неба ,головне вмерти в Росєє !!!)))
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16.03.2021 22:27 Ответить
Та їм потихеньку вже доходить, але ж там багато вже панаєхавших расєян вже.
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16.03.2021 22:32 Ответить
Марно сподіватись на кординальні зміни у хворих на параноїдальну маячню "Русского мира" !!!)))
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16.03.2021 22:37 Ответить
Це точно! Тільки депортація на рашку допоможе.
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16.03.2021 22:41 Ответить
У Вас нік дуже прикольний. Польща наголошує на необхідності продовження санкцій проти РФ через окупацію Криму, - заява уряду - Цензор.НЕТ 7164
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16.03.2021 22:42 Ответить
Чого не зробиш для пріпіздєнта.😁😁😁😁😁😁😁😁
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16.03.2021 22:44 Ответить
Креативно ,в стилі 95 квартала !!!)))) Польща наголошує на необхідності продовження санкцій проти РФ через окупацію Криму, - заява уряду - Цензор.НЕТ 7438
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16.03.2021 22:45 Ответить
Краще метра на два нижче рівня землі !!))))
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16.03.2021 22:43 Ответить
За ментальністю крисчане,донбасити та росєянє,це один народ-"савєцкий народ", продукт кремлівської селекціі !!)))
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16.03.2021 22:40 Ответить
Крим бучно одгуляв свята і на нього напав «сушняк»… Зателефонував своїй «колишній», щоб дала водички… Україна трубку не взяла…
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17.03.2021 04:30 Ответить
 
 