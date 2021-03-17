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Девятиклассница в Чернигове пыталась покончить с собой, выпив таблетки, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Девятиклассница в Чернигове пыталась покончить с собой, выпив таблетки, - СМИ

Девочку удалось спасти, она в больнице. Ее мать просит полицейских не расследовать случившееся.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает "УНИАН", информирует Цензор.НЕТ.

Несовершеннолетнюю школьницу госпитализировали в неврологическое отделение Черниговской областной детской больницы.

Во время осмотра дома правоохранители обнаружили несколько блистеров различных медикаментов, часть из них были пустыми.

В то же время мать девушки обратилась к правоохранителям с просьбой не проводить проверку по данному факту.

Также на Цензор.НЕТ: Киберполиция Украины начала принимать анонимные обращения о "группах смерти"

Сейчас устанавливается, что именно стало основанием для такого поступка девушки.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
Підозріле прохання матері. Отже, проводити перевірку треба.
Можливо, сама зачмирила доньку - а тепер так примітивно хоче уникнути відповідальності за доведення до самовистругування (розраховуючи на те, що дівчинка занадто залякана, щоб розповісти, як усе було).
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17.03.2021 00:17
+5
Что значить мать просит не проводить проверку? Тупая овца - ее ребенок только что чуть не лишился жизни, а она - "мне покой дороже".
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17.03.2021 00:11
+5
.....просто мамка попадает под «неналежне виконання ....»
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17.03.2021 00:41
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дура она, скажите ей что жизнь - прекрасна и удивительна !
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17.03.2021 00:08 Ответить
и смертельно интересная ... Девятиклассница в Чернигове пыталась покончить с собой, выпив таблетки, - СМИ - Цензор.НЕТ 5361
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17.03.2021 00:39 Ответить
Что значить мать просит не проводить проверку? Тупая овца - ее ребенок только что чуть не лишился жизни, а она - "мне покой дороже".
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17.03.2021 00:11 Ответить
Підозріле прохання матері. Отже, проводити перевірку треба.
Можливо, сама зачмирила доньку - а тепер так примітивно хоче уникнути відповідальності за доведення до самовистругування (розраховуючи на те, що дівчинка занадто залякана, щоб розповісти, як усе було).
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17.03.2021 00:17 Ответить
.....просто мамка попадает под «неналежне виконання ....»
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17.03.2021 00:41 Ответить
Може бути й страшніше. Бувають такі батьки, що волосся дибки стає від їхнього "виховання".
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17.03.2021 01:32 Ответить
Так, підозріле. Хочу трохи узагальнити. Навіть у розвинених країнах досить багато людей думає, що зафіксований поліцією злочин можна вирішити якимись "проханнями" або заносом грошей жертві злочину. І навіть жертви злочину часто думають, що вони мають право стати суддею, коли погоджуються на "компенсацію" від злочинця, яку він пропонує. Вони не розуміють, що правосуддя працює окремо і в законах нічого про про прохання чи компенсації не написано.
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17.03.2021 01:36 Ответить
только не в Украине
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17.03.2021 09:54 Ответить
может шоп на "учет" не поставили?
а "героиня" могла бы и неск. записок распечатать и разбросать - шоп мать потом мусора опустили, если это из-за нее конечно
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17.03.2021 07:14 Ответить
С одной стороны так, а с другой мы же не Африканская держава типа Чад или Цар ,а всё же Европейская значит и выход надо искать ,бо в последнее время подобное участилось
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17.03.2021 02:49 Ответить
Є надія, що після таких випадків влада не піде по шляху простої заборони продажу ліків, як колись трапилося у боротьбі з продажею алкогольних напоїв.
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17.03.2021 01:41 Ответить
глупая идея, сколько таких случаев на всех граждан 0,000000001%??
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17.03.2021 21:45 Ответить
Что то участилось подобное
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17.03.2021 02:44 Ответить
Весна...
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17.03.2021 05:21 Ответить
Складається враження, що у цій групі смерті кожен день розписан та за кимось закріплений. Кожного дня відбуваються подібні трагедії. Завтра теж буде або падунка з багатоповерхівки, або отруєнка.
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17.03.2021 03:58 Ответить
Ірина, таке відбувалось завжди і без груп смерті.
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17.03.2021 05:22 Ответить
группы смерти не имеют значения от слова совсем, это всего лишь инструмент, бороться надо с причинами а не инструментами, ибо инструментов может быть много и где угодно, можно и с окна сигануть, что теперь запретить аптеки, потом окна заложить кирпичами и т.д.?
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17.03.2021 21:47 Ответить
Дітвора зараз весела пішла. Не купила мама айфон- наковталась пігулок. Не дав батько 15-тирічному сину ключі від машини- пішов повісився у хліві.
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17.03.2021 08:04 Ответить
когда по телевизору круглые сутки рекламируют пиво, водку, сигареты и всякую срань. по неволе хочется уйти из жизни...
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17.03.2021 09:01 Ответить
ты давно телек не смотрел. Всё это уже давно не рекламируют
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17.03.2021 09:56 Ответить
активизируйте детских психологов, проводите анонимные опросы, беседы в школах и с родителями и тогда таких случаев не будет
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18.03.2021 18:13 Ответить
Просто нужно ношпу по рецепту продавать
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19.05.2021 17:46 Ответить
 
 