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Девятиклассница в Чернигове пыталась покончить с собой, выпив таблетки, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Девочку удалось спасти, она в больнице. Ее мать просит полицейских не расследовать случившееся.
Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает "УНИАН", информирует Цензор.НЕТ.
Несовершеннолетнюю школьницу госпитализировали в неврологическое отделение Черниговской областной детской больницы.
Во время осмотра дома правоохранители обнаружили несколько блистеров различных медикаментов, часть из них были пустыми.
В то же время мать девушки обратилась к правоохранителям с просьбой не проводить проверку по данному факту.
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Сейчас устанавливается, что именно стало основанием для такого поступка девушки.
Топ комментарии
+10 Welt Schmerz
показать весь комментарий17.03.2021 00:17
+5 Иннокентий beer
показать весь комментарий17.03.2021 00:11
+5 Vitaliy Paljasniy
показать весь комментарий17.03.2021 00:41
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Можливо, сама зачмирила доньку - а тепер так примітивно хоче уникнути відповідальності за доведення до самовистругування (розраховуючи на те, що дівчинка занадто залякана, щоб розповісти, як усе було).
а "героиня" могла бы и неск. записок распечатать и разбросать - шоп мать потом мусора опустили, если это из-за нее конечно