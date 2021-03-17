Дев'ятикласниця в Чернігові намагалася вчинити самогубство, випивши пігулки, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Події
Дівчину вдалося врятувати, вона в лікарні. Її мати просить поліцейських не розслідувати те, що сталося.
Про це із посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.
Неповнолітню школярку госпіталізували в неврологічне відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні.
Під час огляду будинку правоохоронці виявили кілька блістерів різних медикаментів, частина з них були порожніми.
Водночас мати дівчини звернулася до правоохоронців з проханням не проводити перевірку за цим фактом.
Нині встановлюється, що саме стало підставою для такого вчинку дівчини.
Топ коментарі
+10 Welt Schmerz
показати весь коментар17.03.2021 00:17
+5 Иннокентий beer
показати весь коментар17.03.2021 00:11
+5 Vitaliy Paljasniy
показати весь коментар17.03.2021 00:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Можливо, сама зачмирила доньку - а тепер так примітивно хоче уникнути відповідальності за доведення до самовистругування (розраховуючи на те, що дівчинка занадто залякана, щоб розповісти, як усе було).
а "героиня" могла бы и неск. записок распечатать и разбросать - шоп мать потом мусора опустили, если это из-за нее конечно