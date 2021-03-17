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Дев'ятикласниця в Чернігові намагалася вчинити самогубство, випивши пігулки, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Події

Дев'ятикласниця в Чернігові намагалася вчинити самогубство, випивши пігулки, - ЗМІ

Дівчину вдалося врятувати, вона в лікарні. Її мати просить поліцейських не розслідувати те, що сталося.

Про це із посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє УНІАН, інформує Цензор.НЕТ.

Неповнолітню школярку госпіталізували в неврологічне відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні.

Під час огляду будинку правоохоронці виявили кілька блістерів різних медикаментів, частина з них були порожніми.

Також читайте: Кіберполіція України почала приймати анонімні звернення про "групи смерті"

Водночас мати дівчини звернулася до правоохоронців з проханням не проводити перевірку за цим фактом.

Нині встановлюється, що саме стало підставою для такого вчинку дівчини.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Підозріле прохання матері. Отже, проводити перевірку треба.
Можливо, сама зачмирила доньку - а тепер так примітивно хоче уникнути відповідальності за доведення до самовистругування (розраховуючи на те, що дівчинка занадто залякана, щоб розповісти, як усе було).
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17.03.2021 00:17
+5
Что значить мать просит не проводить проверку? Тупая овца - ее ребенок только что чуть не лишился жизни, а она - "мне покой дороже".
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17.03.2021 00:11
+5
.....просто мамка попадает под «неналежне виконання ....»
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17.03.2021 00:41
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дура она, скажите ей что жизнь - прекрасна и удивительна !
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17.03.2021 00:08 Відповісти
и смертельно интересная ... Девятиклассница в Чернигове пыталась покончить с собой, выпив таблетки, - СМИ - Цензор.НЕТ 5361
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17.03.2021 00:39 Відповісти
Что значить мать просит не проводить проверку? Тупая овца - ее ребенок только что чуть не лишился жизни, а она - "мне покой дороже".
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17.03.2021 00:11 Відповісти
Підозріле прохання матері. Отже, проводити перевірку треба.
Можливо, сама зачмирила доньку - а тепер так примітивно хоче уникнути відповідальності за доведення до самовистругування (розраховуючи на те, що дівчинка занадто залякана, щоб розповісти, як усе було).
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17.03.2021 00:17 Відповісти
.....просто мамка попадает под «неналежне виконання ....»
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17.03.2021 00:41 Відповісти
Може бути й страшніше. Бувають такі батьки, що волосся дибки стає від їхнього "виховання".
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17.03.2021 01:32 Відповісти
Так, підозріле. Хочу трохи узагальнити. Навіть у розвинених країнах досить багато людей думає, що зафіксований поліцією злочин можна вирішити якимись "проханнями" або заносом грошей жертві злочину. І навіть жертви злочину часто думають, що вони мають право стати суддею, коли погоджуються на "компенсацію" від злочинця, яку він пропонує. Вони не розуміють, що правосуддя працює окремо і в законах нічого про про прохання чи компенсації не написано.
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17.03.2021 01:36 Відповісти
только не в Украине
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17.03.2021 09:54 Відповісти
может шоп на "учет" не поставили?
а "героиня" могла бы и неск. записок распечатать и разбросать - шоп мать потом мусора опустили, если это из-за нее конечно
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17.03.2021 07:14 Відповісти
С одной стороны так, а с другой мы же не Африканская держава типа Чад или Цар ,а всё же Европейская значит и выход надо искать ,бо в последнее время подобное участилось
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17.03.2021 02:49 Відповісти
Є надія, що після таких випадків влада не піде по шляху простої заборони продажу ліків, як колись трапилося у боротьбі з продажею алкогольних напоїв.
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17.03.2021 01:41 Відповісти
глупая идея, сколько таких случаев на всех граждан 0,000000001%??
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17.03.2021 21:45 Відповісти
Что то участилось подобное
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17.03.2021 02:44 Відповісти
Весна...
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17.03.2021 05:21 Відповісти
Складається враження, що у цій групі смерті кожен день розписан та за кимось закріплений. Кожного дня відбуваються подібні трагедії. Завтра теж буде або падунка з багатоповерхівки, або отруєнка.
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17.03.2021 03:58 Відповісти
Ірина, таке відбувалось завжди і без груп смерті.
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17.03.2021 05:22 Відповісти
группы смерти не имеют значения от слова совсем, это всего лишь инструмент, бороться надо с причинами а не инструментами, ибо инструментов может быть много и где угодно, можно и с окна сигануть, что теперь запретить аптеки, потом окна заложить кирпичами и т.д.?
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17.03.2021 21:47 Відповісти
Дітвора зараз весела пішла. Не купила мама айфон- наковталась пігулок. Не дав батько 15-тирічному сину ключі від машини- пішов повісився у хліві.
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17.03.2021 08:04 Відповісти
когда по телевизору круглые сутки рекламируют пиво, водку, сигареты и всякую срань. по неволе хочется уйти из жизни...
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17.03.2021 09:01 Відповісти
ты давно телек не смотрел. Всё это уже давно не рекламируют
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17.03.2021 09:56 Відповісти
активизируйте детских психологов, проводите анонимные опросы, беседы в школах и с родителями и тогда таких случаев не будет
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18.03.2021 18:13 Відповісти
Просто нужно ношпу по рецепту продавать
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19.05.2021 17:46 Відповісти
 
 