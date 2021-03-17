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Евросоюз планирует запретить импорт товаров, произведенных с помощью неэкологических технологий

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Евросоюз планирует запретить импорт товаров, произведенных с помощью неэкологических технологий

Евросоюз пересмотрит свое энергетическое законодательство, чтобы лучше адаптировать его к своим климатическим целям, и закроет европейский рынок для продуктов, в частности, металла, произведенных с помощью неэкологических технологий.

Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая 16 марта на форуме Berlin Energy Transition Dialogue, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Чтобы достичь цели уменьшения на 55% парниковых выбросов к концу десятилетия, ... к лету мы пересмотрим все европейское энергетическое и климатическое законодательство, чтобы оно соответствовало (этой цели. - Ред.)", - заявила фон дер Ляйен.

Она перечислила некоторые из шагов, которые стоят на повестке дня. В частности, планируется усовершенствовать систему торговли выбросами: расширить ее на морской сектор и лучше применять в авиации; применять для повышения энергоэффективности зданий и дорожного транспорта. Также планируется предложить средства повышения энергоэффективности бытовой техники, от пылесосов до смартфонов. Предполагается увеличить инвестиции в аккумуляторную инфраструктуру и батарейные технологии, чтобы помочь автоиндустрии быстрее перейти к электромобильности. Напоследок, планируется поднять "зеленое финансирование" на новый уровень, в частности увеличить на 350 млрд в год инвестиции в энергетическую систему в течение ближайших 10 лет.

Особенно глава ЕК выделила металлургическую промышленность. Она отметила, что необходимо, чтобы "компании массово инвестировали в дорогие экологические технологии, чтобы сделать сталь "зеленой". "Зеленая сталь", по подсчетам, стоит примерно на 100 евро за тонну больше, чем та, которая производится традиционно. Чтобы не поставить под удар европейские усилия, нужно остановить попадание на европейский рынок "дешевых товаров из-за границы". Поэтому в этом году в ЕС будет представлено защитный механизм Carbon border adjustment mechanism, который запретит импорт определенных продуктов.

"Мы так много вложили в сокращение выбросов, просто не можем позволить себе импортировать выбросы из-за рубежа", - заявила фон дер Ляйен.

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Такой подход, по ее убеждению, будет стимулировать также иностранных производителей сокращать выбросы. Стальная промышленность, напомнила политик, ответственна за 9% выбросов на планете.

Фон дер Ляйен считает идеальным выходом для металлургической промышленности, и не только для нее, переход на водород как энергоноситель. "Для металлургической промышленности водород является именно той возможностью, которая позволит двигаться по пути устойчивого развития", - подчеркнула еврочиновник.

Она напомнила, что в прошлом году ЕК вышла с планом создания водородной экосистемы в Европе с четкими целями: годовые объемы выработки возобновляющегося водорода должны составлять 1 млн т до 2024 года и 10 млн до 2030, до 2050 технологии производства возобновляющегося водорода должны быть введены массово в экономике.

"Мы будем инвестировать в чистый водород в невиданных ранее объемах. Это - идеальное средство для достижения наших целей климатической нейтральности. Это амбициозные, но реалистичные цели", - заявила президент ЕК.

Водород считается одним из самых перспективных энергоносителей будущего. В 2020 году Европейский Союз назвал Украину одним из приоритетных партнеров в реализации своей водородной стратегии.
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Топ комментарии
+4
Тобто, єврофарисеям виконувати вказівки Клауса Шваба - доречно, наприклад, вирізати зеленеі ліси в колоніях типу Україна, дружити і лизати сідниці фашиській РФ це для них добре. Тепер хитродупі фарисеї придумали як захистити свою сталь від конкуренції, придумати якусь "зелену сталь", що є абсурдом, як і їх "органічне землеробство". Таким абсурдом є і їх товари, це і автомобілі, які через п'ять років стають брухтом для їх продажу до країни третього світу, це і інші товари, які жеруть ресурси планети для того щоб їх викинути на смітник, це і товари підвалпрому Китаю, і таке ж лайно з ЄС. Замість того щоб робити авто, які повинні експлуатуватися по 40 років, чайники по 20 років, блоки живлення вічні, вони штампують лайно одноденку . Тому всі ці їх ініціативи є ігрища як з ковидом і вакцинами, які по суті є тільки метою надприбутків, заборони еміграції і забезпечення достойного життя золотого мільярду за рахунок пограбування третього світу. Не даремно хабадні фарисеї так печуться подвійним громадянством, як той же ЄС "зеленим металом". Підхід повинен бути один, виробництво скрізь тільки якісних товарів з дотриманям стандартів і вимог. Лайно Земля не витримає
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17.03.2021 09:06
+3
Так а нах строят сп2, если должны ивестировать в водород?
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17.03.2021 08:33
+2
Протекционизм прикрываемый экологией. У богатых стран есть один изъян. Все что они делают получается очень дорого. Не удивлюсь если Еврокомиссия лоббирует интересы европейских компаний за деньги.
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17.03.2021 08:35
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Вот . Наша чёрная металлургия пролетает, как фанера над Парижем. Хотя В ЕС её и раньше не покупали.
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17.03.2021 08:14 Ответить
Ага, метзавод ахметки в европе на святом духе работает.
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17.03.2021 08:16 Ответить
Так а нах строят сп2, если должны ивестировать в водород?
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17.03.2021 08:33 Ответить
Газ считается самым экологичным ископаемым топливом.
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17.03.2021 08:37 Ответить
А вы статью прочли? Что именно там экологически чистое считается сможете осилить?
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17.03.2021 08:39 Ответить
Для водорода, если даже получится, потребуются много времени. До этого они смогут купить весь газ у кацапов.
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17.03.2021 08:43 Ответить
Ну маразм и у вас и у фон дер ляйн одинаков: экологически чистым водородом пусть за границей пользуются, а в ЕС пусть по старинке, якобы заботясь об экологии, природным газом.
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17.03.2021 08:50 Ответить
Это просто игра. Прикрывшись экологией проворачивают всякие делишки.
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17.03.2021 08:54 Ответить
Ну наконец факты логика победили болтовню.
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17.03.2021 08:59 Ответить
Протекционизм прикрываемый экологией. У богатых стран есть один изъян. Все что они делают получается очень дорого. Не удивлюсь если Еврокомиссия лоббирует интересы европейских компаний за деньги.
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17.03.2021 08:35 Ответить
а нельзя на себя взять контроль ?? вы не берете, травят украинцев...
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17.03.2021 08:58 Ответить
Тобто, єврофарисеям виконувати вказівки Клауса Шваба - доречно, наприклад, вирізати зеленеі ліси в колоніях типу Україна, дружити і лизати сідниці фашиській РФ це для них добре. Тепер хитродупі фарисеї придумали як захистити свою сталь від конкуренції, придумати якусь "зелену сталь", що є абсурдом, як і їх "органічне землеробство". Таким абсурдом є і їх товари, це і автомобілі, які через п'ять років стають брухтом для їх продажу до країни третього світу, це і інші товари, які жеруть ресурси планети для того щоб їх викинути на смітник, це і товари підвалпрому Китаю, і таке ж лайно з ЄС. Замість того щоб робити авто, які повинні експлуатуватися по 40 років, чайники по 20 років, блоки живлення вічні, вони штампують лайно одноденку . Тому всі ці їх ініціативи є ігрища як з ковидом і вакцинами, які по суті є тільки метою надприбутків, заборони еміграції і забезпечення достойного життя золотого мільярду за рахунок пограбування третього світу. Не даремно хабадні фарисеї так печуться подвійним громадянством, як той же ЄС "зеленим металом". Підхід повинен бути один, виробництво скрізь тільки якісних товарів з дотриманям стандартів і вимог. Лайно Земля не витримає
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17.03.2021 09:06 Ответить
Тому що, ерефія та Китай мають соціально-економічні устрої, які відповідають доктрині Клауса Шваба, а отже- політично близькими. Можливо навіть більше- такими що, випереджають свій час.
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17.03.2021 09:36 Ответить
Так питання чому їм дозволяють збувати не якісні товари в Україні ЄС і т.д. ? Адже це і є проїдання ресурсів Землі?
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17.03.2021 09:48 Ответить
А хіба основне питання в проїданні ресурсів? Мені і не тільки мені здається що питання в тому, хто буде ділити ці ресурси.
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17.03.2021 10:27 Ответить
ЗІ: до того ж, питання вже давно не в "золотому мільярді", цифра дуже сильно скоротилася і становить десятки тисяч "золотих акціонерів".
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17.03.2021 10:29 Ответить
Звичайно Ви праві, але, що спонукало цих тримачів золотих акцій до виконання заповітів Клауса Шваба в Давосі? Це по перше не допустити інших, більш активних і розумніших за них, до тих вершин успіху, що вже мають вони і мріють їх (як при самодержавстві передавати у спадок їх дітям, навіть тупим, по друге це ресурси Землі які вже проїдаються і без скорочення попиту на безграничну їх витрату , без орієнтування економік на якісні довго тривалі товари, як наприклад судна чи літаки, такий підхід вб'є всі ресурси планети. Тобто, наприклад лампочки повинні бути вічні, а заводи роботизовано і мати змогу блискавично від виробництва тих же лапм перейти до виробництва акумуляторів, від виробництва бензинових автомобілів до електричних і т.д. Що пропонує Клаус Шваб, це правлячій олігархії і урядам 1) ігнорувати те, що продуктивність праці виросла в тисячу разів порівняно з часами К.Маркса, (а для повного задоволення всіх потреб робітника і роботодавця вже зараз працювати достатньо 17 годин на тиждень! ) та створювати штучно злидні щоб робітник чи дрібний власник в них був вічно, і цим економив для вибраних сімей ресурси Землі для їх дорогих розваг. 2) це стимулювання хаосу в світі, який без війн знищує населення не наданням медицинської допомоги штучні і не штучні пандемії, зруйнована економіка, вбита освіта, громадянські конфлікти теж на його думку економлять ресурси Землі.
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17.03.2021 11:57 Ответить
"Меньше нас, больше нам".
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17.03.2021 09:26 Ответить
Трындец зализячному экспорту Украины (Пинчука, Ахметова, Коломоя).

Останутся в активе только буряки и пшеница. Євросоюз планує заборонити імпорт товарів, вироблених за допомогою неекологічних технологій - Цензор.НЕТ 2269
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17.03.2021 09:26 Ответить
Так само й інші закриють для вас свої ринки.
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17.03.2021 09:27 Ответить
Ахметка переходить на розведення песця. Китай вже років десять, як запустив чотири новітніх металургійних комбінати. А от українській метелургії доведеться закриватися.
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17.03.2021 09:33 Ответить
роснефть!?
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17.03.2021 10:42 Ответить
 
 