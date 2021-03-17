"Британский" штамм коронавируса обнаружили уже в 118 странах мира, - ВОЗ

Новый штамм коронавируса, который сначала был зафиксировали в Великобритании, обнаружили уже в 118 странах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, "британский" штамм коронавируса - разновидность коронавируса VOC-202012/01, линии B.1.1.7 - на прошлой неделе обнаружили еще в 8 странах.

Отмечается, что "южноафриканский" штамм коронавируса, который получил маркировку 501Y.V2, линии B.1.351, обнаружен еще в 6 странах, а в целом - в 64.

Разновидность коронавируса, обнаруженная ранее в Бразилии и Японии, была зафиксирован еще в 6 странах, теперь она присутствует в 38 государствах.

По подсчетам организации, за неделю с 8 по 14 марта в мире было зафиксировано 3 033 213 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 10% больше, чем за предыдущий недельный период.

За прошедшую неделю на Северную и Южную Америки и Европу продолжают приходиться более 80% новых случаев заражения и смерти. В ВОЗ отметили, что рост новых случаев наблюдается во всех регионах, кроме Африки, где уровень заболеваемости остается аналогичным предыдущей неделе.

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В то же время количество летальных случаев продолжает снижаться и достигло 58 698. В последний раз такие показатели были зафиксированы 4 месяца назад.

Хотя количество новых смертей уменьшилось во всем мире в период с 8 по 14 марта, оно выросла в двух регионах ВОЗ - в странах восточного Средиземноморья (на 7%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 14%).

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Бразилии (494 153, увеличение на 20%), США (461 190, увеличение на 8%), Франции (161 159, увеличение на 12%), Италии (155076, увеличение на 12%) и Индии (148249, увеличение на 30%).

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 17 марта зафиксировали уже более 121,2 млн случаев COVID-19, число жертв достигло 2,68 млн. Только за последние сутки умерли 9,8 тыс. человек.