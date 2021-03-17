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Новости Борьба с коронавирусом
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Интервал между дозами вакцины CoviShield увеличен до 90 дней, - Ляшко

Интервал между дозами вакцины CoviShield увеличен до 90 дней, - Ляшко

Руководствуясь рекомендациями Национальной технической группы экспертов, Минздрав увеличил интервал между прививками CoviShield с 28 дней до 90.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко.

Политику введения как можно большего количества первых доз и отсрочки введения второй дозы вакцины против COVID-19 до 12 недель также избрал правительством Великобритании. Кроме того, министерствам Канады, Германии, Франции рекомендуется интервал в 12 недель между первой и второй дозой прививок.

"Учитывая позицию экспертов и результаты международных исследований, оперативный штаб Минздрава решил, что для достижения максимального уровня иммунной защиты при прививке вакциной от Oxford / AstraZeneca целесообразно увеличить начальный интервал между дозами. Это не противоречит инструкции производителя, которая предусматривает такой интервал в рамках 4-12 недель", - отметил Ляшко.

Читайте: ВОЗ официально утвердила Covishield, поэтому проблем с международным свидетельством о вакцинации не будет, - Ляшко

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4899) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+5
Інтервал між дозами вакцини CoviShield залежить від її поставок до України...
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17.03.2021 12:22
+5
Ковід в шоці. Він не очікував такого удару в спину від Стєпанова
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17.03.2021 12:25
+4
Так, как вакцины нет и не предвидится, по истечении 90 дней - бейте в бубен. Эффект будет одинаковый.
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17.03.2021 12:14
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Интервал между дозами вакцины CoviShield увеличен до 90 дней, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4000
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17.03.2021 12:10 Ответить
Через 90 дней Ляшко опять уколется а потом через пару недель подхватит вирус
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17.03.2021 12:11 Ответить
Интервал между дозами вакцины CoviShield увеличен до 90 дней, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6333
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17.03.2021 12:12 Ответить
Так, как вакцины нет и не предвидится, по истечении 90 дней - бейте в бубен. Эффект будет одинаковый.
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17.03.2021 12:14 Ответить
При этом

сегодня первый украинец получил вторую дозу вакцины

https://tsn.ua/ru/********/privit-ot-koronavirusa-pervyy-ukrainec-poluchil-vtoruyu-dozu-vakciny-1745803.html

вопрос! кто звездит?
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17.03.2021 12:14 Ответить
На яких підставах інтервал збільшений на 90 днів ???
Вакцина вже буде некорисною.
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17.03.2021 12:16 Ответить
а научные данные указывают на обратное
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17.03.2021 12:24 Ответить
експердна думка ))
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17.03.2021 12:35 Ответить
Самые экспердные эксперды на форуме Цензора - знают абсолютно все во всех сферах
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17.03.2021 16:13 Ответить
ты б рот не открывал ))
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18.03.2021 11:45 Ответить
Вообще-то мой момент касался не тебя, а дамы, которой я ответил. Именно такие как она и корчат из себя икспердов! 😉
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18.03.2021 13:23 Ответить
Прошу прощения, никак не привыкну к отображению тут комментариев.
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18.03.2021 13:51 Ответить
Ну куда ж мне до вас https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32661-1/fulltext
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18.03.2021 11:46 Ответить
по рекомендациям ВОЗ и самой AstraZeneca. Так достигается максимальная эффективность вакцины.
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17.03.2021 13:21 Ответить
Інтервал між дозами вакцини CoviShield залежить від її поставок до України...
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17.03.2021 12:22 Ответить
Ковід в шоці. Він не очікував такого удару в спину від Стєпанова
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17.03.2021 12:25 Ответить
Ковишилд не сертифицирован. До Зелетупков начало доходить что это уголовное дело - прививать несертифицированной вакциной. Теперь ждут сертификации. А про привитого второй дозой, то это к Станиславскому...
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17.03.2021 12:37 Ответить
http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlz1?opendocument&stype=EDC22B65541B7E13C22586850028380D UA/18593/01/01
Інтервал між дозами вакцини CoviShield збільшений до 90 днів, - Ляшко - Цензор.НЕТ 689122.02.2021
22.02.2022ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS (РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД / CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD
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17.03.2021 12:45 Ответить
???
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17.03.2021 13:15 Ответить
!!!
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17.03.2021 13:20 Ответить
Это типа сертификат???))))
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17.03.2021 13:29 Ответить
Это запись в реестре лек. средств Держликслужбы.
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17.03.2021 13:38 Ответить
Отлично, о чем же она говорит, эта волшебная надпись?
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17.03.2021 14:19 Ответить
90 дней мало.. Давайте уж сразу 9 месяцев ( от зачатия до родов)
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17.03.2021 12:47 Ответить
Берём количество дней Х. Нет, мало, возьмём Y
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17.03.2021 12:55 Ответить
тебя судя по всему так и не родили
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18.03.2021 11:47 Ответить
Інтервал повторного вводу вакцини буде дорівнювати терміну поставки наступної партії вакцини в Україну.
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17.03.2021 12:50 Ответить
Похоже зедебилы опять кинули.А если через 90 дней Индусы не дадут ,как сейчас ? А это с этими недоумками,вполне возможно.
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17.03.2021 13:17 Ответить
Национальной технической группы экспертов - это кто такие? Типа британских ученых
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17.03.2021 14:51 Ответить
Уже на первый этап вакцины нет, второй этап будет условием второго срока ЗЕбобика.
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17.03.2021 16:00 Ответить
 
 