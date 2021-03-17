Интервал между дозами вакцины CoviShield увеличен до 90 дней, - Ляшко

Руководствуясь рекомендациями Национальной технической группы экспертов, Минздрав увеличил интервал между прививками CoviShield с 28 дней до 90.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко.

Политику введения как можно большего количества первых доз и отсрочки введения второй дозы вакцины против COVID-19 до 12 недель также избрал правительством Великобритании. Кроме того, министерствам Канады, Германии, Франции рекомендуется интервал в 12 недель между первой и второй дозой прививок.

"Учитывая позицию экспертов и результаты международных исследований, оперативный штаб Минздрава решил, что для достижения максимального уровня иммунной защиты при прививке вакциной от Oxford / AstraZeneca целесообразно увеличить начальный интервал между дозами. Это не противоречит инструкции производителя, которая предусматривает такой интервал в рамках 4-12 недель", - отметил Ляшко.

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