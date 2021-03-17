Интервал между дозами вакцины CoviShield увеличен до 90 дней, - Ляшко
Руководствуясь рекомендациями Национальной технической группы экспертов, Минздрав увеличил интервал между прививками CoviShield с 28 дней до 90.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко.
Политику введения как можно большего количества первых доз и отсрочки введения второй дозы вакцины против COVID-19 до 12 недель также избрал правительством Великобритании. Кроме того, министерствам Канады, Германии, Франции рекомендуется интервал в 12 недель между первой и второй дозой прививок.
"Учитывая позицию экспертов и результаты международных исследований, оперативный штаб Минздрава решил, что для достижения максимального уровня иммунной защиты при прививке вакциной от Oxford / AstraZeneca целесообразно увеличить начальный интервал между дозами. Это не противоречит инструкции производителя, которая предусматривает такой интервал в рамках 4-12 недель", - отметил Ляшко.
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сегодня первый украинец получил вторую дозу вакцины
https://tsn.ua/ru/********/privit-ot-koronavirusa-pervyy-ukrainec-poluchil-vtoruyu-dozu-vakciny-1745803.html
вопрос! кто звездит?
Вакцина вже буде некорисною.
22.02.2021
22.02.2022ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS (РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД / CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD
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